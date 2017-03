Cosenza, si fingeva un funzionario dell\'Ue: arrestato settantaseienne

COSENZA, 24 MARZO - E' stato arrestato e posto ai domiciliari S.C. , pensionato di settantasei anni che fingendosi un funzionario dell'Unione europea otteneva dei finanziamenti comunitari a fondo perduto.

Le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari e condotte dai Finanzieri della Compagnia di Rossano, avrebbero ricondotto all'uomo che concludeva periodicamente degli incontri con degli imprenditori tenuti all'oscuro di tutto così da ottenere la somma illecita.

A smascherare il falso funzionario sarebbe stata la richiesta di un pagamento anticipato di quarantottomila euro richiesto per accelerare una pratica bancaria per la costruzione di un villaggio vacanze in costa ionica cosentina.

Con l'assegno in mano l'uomo è stato fermato dai Finanzieri e arrestato in flagranza per truffa aggravata.

Inoltre al pensionato sarebbero stati sequestrati tesserini identificativi e alcuni documenti falsi con timbri aventi l'intestazione dell'Unione europea.

Alessia Terzo

Immagine da fanpage.it