Cosenza, tenta di scippare borsa ad anziana. Arrestato

COSENZA, 7 LUGLIO 2017 - Ha tentato di rubare con la forza una borsa a un'anziana signora e per questo è finito in manette. F.S, 45 anni di Carolei, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Cosenza, per tentata rapina

L'uomo, in maglietta bianca e bermuda, ha tentato di scippare la borsa dell'anziana, buttandola violentemente a terra. Non essendo riuscito riuscire nel suo intento criminale, si è dato alla fuga a piedi.

Alcuni testimoni hanno chiesto l'intervento del 113, che ha fatto immediatamente convergere in zona alcune volanti. Nel frattempo, grazie alla descrizione fornita dai testimoni, una pattuglia della sezione antirapina della Squadra Mobile che si trovava nelle vicinanze è riuscita a rintracciare un individuo somigliante all'autore della rapina, individuato mentre era alla fermata dei pullman di Piazza Riforma.

Il sospetto, immediatamente fermato dagli agenti, si è scoperto essere in un personaggio ben noto alle forze dell'ordine ed è stato condotto in Questura. Li, è avvenuto il riconoscimento da alcuni testimoni come l'autore del tentativo di rapina.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it