Cosenza, vertice in prefettura su racket e usura

COSENZA, 18 MAGGIO 2017 - Il Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, ha presieduto una riunione in Prefettura finalizzata ad individuare azioni comuni di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'usura e del racket.

Alla riunione hanno partecipato anche i vertici delle forze dell'ordine, il Rettore dell'Unical, il Presidente della Camera di Commercio e i rappresentanti dell'Associazione antiracket "Lucio Ferrami".

"Nel corso dell'incontro - è scritto in una nota della Prefettura - il Prefetto ha evidenziato come la recrudescenza dell'attività estorsiva costituisca una pesante minaccia alla libertà degli operatori economici, un freno allo sviluppo del sistema delle imprese e causa di impoverimento e vessazione delle famiglie, in una provincia già particolarmente sofferente e colpita dal fenomeno".

Il Prefetto ha sottolineato "l'importanza di attuare iniziative volte a prevenire e contrastare efficacemente i reati di estorsione ed usura, ulteriori rispetto all'opera già svolta dalle Forze di polizia e dalla magistratura. A tal fine - prosegue il comunicato - sono state individuate alcune linee di azione che prevedono il coinvolgimento, accanto alla Prefettura ed alle Forze dell'ordine, anche di altre Istituzioni ed Enti operanti in questa provincia, delle Associazioni di categoria e delle Associazioni antiracket e antiusura".

Dal tavolo è emersa la possibilità di sviluppare iniziative che rendano più semplice l'emersione del fenomeno in tutti quei casi in cui esso è latente, per dare un supporto alle vittime che, denunciando, si oppongono alle costrizioni criminali.

Tra le ipotesi esaminate, la creazione di un percorso di promozione della cultura della lotta al fenomeno criminoso con l'Università della Calabria e la possibilità di aprire presso la Camera di Commercio uno sportello informativo a sostegno degli imprenditori e degli esercenti commerciali. "Altre forme di sinergia interistituzionale - conclude la nota - sono al vaglio della Prefettura".

Daniele Basili

immagine da lacnews24.it