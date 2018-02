Costa toscana, nasce il "brand"

GROSSETO, 3 FEBBRAIO 2018 “Costa Toscana” è il nome del progetto promosso dalla Regione Toscana per creare un “brand” per lo sviluppo economico e sociale delle principali località costiere della regione, dai confini con la Liguria a quelli con il Lazio.

L’idea nasce dal fatto che le zone costiere, pur essendo spesso rinomate, hanno minori opportunità di sviluppo economico rispetto a quelle dell’entroterra. Saranno così obiettivo progettuale la valorizzazione delle specificità dei singoli territori, senza limitazioni o riferimenti stagionali.



Verranno così definiti in dettaglio itinerari tematici ed integrati per destagionalizzare l’offerta turistica. Il progetto prende in considerazione le diverse tipologie di turismo comuni alla province della costa (Grosseto, Pisa, Livorno, Lucca, Massa-Carrara) con la finalità di creare una sinergia nazionale ed internazionale, interagendo poi con le istituzioni pubbliche

Vi saranno azioni per incrementare il flusso turistico sulla costa in forma integrata, con prodotti turistici di offerta mare, bike, cammini e percorsi naturalistici, borghi, wedding, turismo-avventura.

Il percorso di lancio del brand Costa Toscana, sarà presentato in aprile a Roma.

testo e foto di Raffaele Basile

( nella foto: Grosseto)