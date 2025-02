Costel Pezzetta:la Star virale con la Tuta Blu intera che conquista Ferrara

Costel Pezzetta è una figura iconica di Ferrara, divenuta virale grazie alla sua inseparabile tuta blu e alla simpatia spontanea che lo caratterizza. La sua presenza nelle strade della città ha catturato l'attenzione di molti, trasformandolo in un simbolo locale. Oltre alla sua notorietà come personaggio pubblico, Pezzetta è anche un autore prolifico, con numerosi articoli pubblicati su testate come Notizie Nazionali. Recentemente, ha tenuto una conferenza intitolata "Introduzione alla filosofia: Il Pensiero che Cambia il Mondo" ad Argenta, dimostrando il suo impegno nella divulgazione culturale.