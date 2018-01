Costiera Amalfitana: turista muore travolta da un\'onda a Praiano

PRAIANO, 2 GENNAIO - Tragedia nella Costiera Amalfitana dove questa mattina una turista veneta di 55 anni ha perso la vita dopo essere stata risucchiata da un'onda a Praiano. La donna si trovava in compagnia del marito e di un'altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare; una quarta persona si è tuffata in un secondo momento nel tentativo disperato di salvarli ma per la turista non c’è stato nulla da fare.

La salma della donna è stata trasferita all'ospedale di Castiglione di Ravello (Salerno). Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri. Le altre due persone finite in mare, tra cui il marito, sono in buone condizioni e sono state ascoltate per una prima ricostruzione dell'accaduto.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine corrieredelmezzogiorno.corriere.it)