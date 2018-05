Cottarelli al Colle con la lista dei Ministri

ROMA, 28 MAGGIO – Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, è stato incaricato di formare un governo neutrale dal Presidente della Reubblica. Stasera alle 19 si presenterà al Colle con la lista della sua squadra di Ministri. Già iniziato il Totoministri: tra i possibili nomi Alessandro Pajno, presidente del Consiglio di Stato, Raffaele Cantone, attuale presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Paola Severino, rettore della Luiss e già ministro della Giustizia nel governo Monti, Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario del Comune di Roma.



"Mi presenterò al Parlamento con un programma che presenti la legge di bilancio e porti il paese alle elezioni all'inizio del 2019 in caso di fiducia o dopo agosto in caso di sfiducia - afferma il professor Cottarelli in seguito alla prima visita al Colle - Presenterò in tempi molto stretti la lista dei ministri. Il governo sarà neutrale, assicurerà una gestione prudente dei conti pubblici e riterrà essenziale la partecipazione dell'Italia all'area euro. Mi impegno a non candidarmi e così anche i ministri", conclude.

Mentre il M5S chiede l’impeachment contro Mattarella, sui social si scatenano i sostenitori del Presidente della Repubblica, soprattutto dopo le minacce – anche di morte – ricevute in seguito al rifiuto di Conte. Gli hashtag #iostoconMattarella e #GraziePresidente impazzano sui social, mentre Di Maio e Salvini attaccano: “"mette in discussione il voto di tutti gli italiani"

