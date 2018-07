Countdown per l\'apertura della Summer Arena 2018. Ecco Max Pezzali, Francesco Renga e Nek

Countdown per l’apertura della Summer Arena 2018 il 16 luglio con il concerto di Max Pezzali, Francesco Renga e Nek

SOVERATO (CZ) 4 LUGLIO - E’ praticamente iniziato il conto alla rovescia per l’apertura dell’edizione 2018 della Summer Arena, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese come di consueto al campo Marino di Soverato. L’agenzia, che gestisce anche l’area, ha deciso di affidare quest’anno lo start della programmazione a un trio inedito, in tour da qualche mese, ora alle prese con la tranche estiva, che sta registrando successi su successi in ogni località in cui è stato ospitato: stiamo parlando di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

I tre grandi artisti hanno deciso infatti di riprendere alcune tra le hit delle rispettive carriere soliste per offrirli in chiave nuova, a tre voci, sia dal vivo che con un nuovo disco. “Max, Nek e Renga, il Disco” (F&P Group / Warner Music) è l’album che ne è uscito, disponibile attualmente in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP, che contiene i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno, e che i tre protagonisti della musica italiana presenteranno nel corso del loro spettacolo anche a Soverato, sempre presenti, tutti e tre insieme, sul palco.

Ad accompagnare Max, Nek e Renga ci sarà una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961. 060527

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

Tel. 0961.060491

info@ticketservicecalabria.it

www.ticketservicecalabria.it

www.summerarena.it

SUMMER ARENA 2018

Soverato



Max – Nek Renga

16/07



Gianni Morandi

19/07



Riki

24/07



Pio e Amedeo

05/08



Il Lago dei cigni

09/08



Sfera Ebbasta

16/08



Francesco De Gregori

22/08



Fabrizio Moro

24/08