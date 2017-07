Countdown per Santeria, il concerto di Guè Pequeno e Marracash alla Summer Arena di Soverato

Conto alla rovescia per Santeria, l’atteso concerto di Guè Pequeno e Marracash alla Summer Arena di SOVERATO 18 LUGLIO - Manca davvero poso all’appuntamento con la Santeria, alla Summer Arena. Il 27 luglio, infatti, a Soverato, nell’area gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che programma e organizza anche le manifestazioni dal vivo al suo interno, tra i numerosi appuntamenti previsti nelle prossime settimane ci sarà una chicca per gli amanti del rap: in quella data si terrà l’unico concerto calabrese del duo Marracash e Guè Pequeno nell’ambito dei live estivi dell’album disco di Platino “Santeria”.

Santeria si compone di quindici brani prodotti da vari esponenti della scena rap italiana come Shablo, Don Joe, Mace e Deleterio. Secondo quanto dichiarato da Pequeno, l'album è stato concepito per essere «un disco rap fino in fondo, molto black», risultando «culturalmente alto e di livello, non una cosa fatta per inseguire il mainstream italiano o le mode del momento».



Nell'album vi sono vari brani che raccontano direttamente la visione della vita e della musica dei due rapper, avendo allo stesso tempo brani più leggeri ed ironici che con una lucida e tagliente critica vanno a criticare aspetti sociali e musicali odierni. L'album è stato descritto come un lavoro molto poliedrico, sperimentale in qualche modo e totalitario. In quasi tutti i brani è massiccio l'utilizzo di Auto-Tune. Tra gli argomenti più trattati ci sono il disagio dei giovani, le varie facce del successo e i falsi ideali a cui si svende l'arte.



Santeria Live è un tributo al loro stile e gusto musicale, nei suoni, nelle immagini e fotografa il momento più alto delle loro carriere. La scaletta del live, la cui scenografia e visual sono come per l’album curate da Armando Mesias, vedrà una serrata performance di brani dal loro primo progetto discografico tra cui: Money, Senza Dio, Salvador Dalì, Maledetto me, Cantante italiana, Instalova, Purdi, Scooteroni, Nulla accade etc., aprendo alle loro singole produzioni, così a comporre il loro intero percorso artistico.

SUMMER ARENA 2017

Soverato



Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08

