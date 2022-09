Covid: Boccia, ospedali da campo soluzione per emergenza. Ministro visita struttura a Cosenza, mette in sicurezza l'area.

COSENZA, 23 NOV - "Questa non è la soluzione per la sanità calabrese, ma è la soluzione per l'emergenza acuta per una provincia come quella di Cosenza".

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che stamani ha visitato l'ospedale da campo a Cosenza. Il ministro si recherà poi a Crotone per un sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo nei giorni scorsi e, infine, dalla Cittadella regionale a Catanzaro presiederà la riunione della Conferenza Stato-Regioni.

"Abbiamo fatto il punto della situazione - ha aggiunto Boccia - e questo ospedale da campo mette in sicurezza un'intera area e Cosenza aveva bisogno dell'aiuto dello Stato". "Questa mattina con il Capo della Protezione civile Borrelli e il Presidente Spirlì, si parte da Cosenza. Qui l'Esercito ha montato un ospedale da campo con 40 posti letto ordinari, 3 posti letto di terapia semintensiva e un laboratorio per i tamponi. Servirà ad alleggerire la pressione sugli ospedali calabresi garantendo ai cittadini la possibilità di effettuare i tamponi e avere cure, quando necessario, cure immediate.

Lo Stato in Calabria è presente e continuerà ad essere sempre al fianco della comunità calabrese". Lo ha poi scritto su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.