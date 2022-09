Covid, il bollettino. Coronavirus: una nuova vittima in Calabria, totale a 97. (29 maggio)

Il bollettino. Coronavirus: una nuova vittima in Calabria, totale a 97. Stabile numero positivi, in crescita i guariti, 902

CATANZARO, 29 MAG - Un nuovo decesso da coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Calabria dove, invece, sono stabili a 1.158 i casi di positività, invariati rispetto a ieri.

Ad oggi in Calabria sono stati effettuati 65.872 tamponi. Continuano ad aumentare i guariti, arrivati a 902 (+10) ed a diminuire i ricoverati in reparto (da 31 a 25) mentre in rianimazione è rimasto un degente.

I positivi sono a: Catanzaro 22 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 157 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 338 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 230 guariti; 19 deceduti. Crotone 5 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.392. Dall'ultima rilevazione, le persone registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono +133; per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +111 per un totale di 244.