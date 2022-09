Covid: prima richiesta a Sport e Salute per hub vaccinale

ROMA, 23 MAR - La Croce Rossa ha chiesto a Sport e Salute i locali di una sede regionale della Società nel quartiere Gallina di Reggio Calabria per distribuire i vaccini anti-Covid alla popolazione. Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi al commissario straordinario Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha dato immediatamente la propria disponibilità.

La sede del quartiere Gallina, a giudizio della Croce Rossa, si presta a essere trasformata temporaneamente in hub vaccinale perché è un edificio autonomo a livello strada e ha un piazzale antistante per il parcheggio. In attesa della formalizzazione della richiesta, Sport e Salute conferma la volontà di mettere a disposizione i propri spazi all'aperto e al chiuso, sia sul territorio nazionale con le sue 129 sedi regionali sia a Roma. con l'Istituto di medicina dello sport, il Parco del Foro Italico e lo stadio Olimpico.