Covid: Speranza, si pensa ad un peggioramento

ROMA, 06 OTT - In due mesi c'è stato un salto in avanti significativo dei casi: 3487 ora sono i ricoverati e in terapia intensiva abbiamo 323 persone. Questi numeri ad oggi sono sostenibili per il nostro Ssn. E' chiaro che rispetto ai giorni più difficili con 4mila persone in terapia intensiva la situazione è gestibile ma non possiamo non vedere la tendenza.

Il virus circola e continua a mandare persone in stato di grande sofferenza. Inoltre, nella prima fase l'età media dei casi era di 70 anni ora è di 41 anni, anche in questo caso la tendenza non puo' farci stare tranquilli perche' ad agosto l’età media era di 31 anni.

Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando alla Camera i contenuti del nuovo dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19.