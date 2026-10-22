Cremona, avviso orale per due minorenni trovati con passamontagna
Nel corso della mattinata di ieri, la Questura di Cremona ha intensificato i servizi di ordine pubblico per monitorare le aree sensibili della città e i luoghi di aggregazione segnalati nella chat WhatsApp “Occupiamo Scuole Cremona 19/10/20026”. L’obiettivo era prevenire possibili disordini legati a un raduno studentesco.
Controlli interforze e fermo di due minorenni
Durante i controlli preventivi, le pattuglie interforze hanno intercettato in via Palestro e in piazzale delle Tramvie due minorenni di 15 e 16 anni, rispettivamente di origine ivoriana e marocchina. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati prontamente bloccati.
Passamontagna nascosti sotto i vestiti
A seguito del controllo, i giovani sono stati trovati in possesso di passamontagna neri che avevano occultato sotto la giacca e all’interno di uno zaino. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due sono stati accompagnati in Questura.
Avviso orale del Questore
Nei confronti dei due minorenni, il Questore di Cremona ha adottato la misura dell’avviso orale, provvedimento previsto per i soggetti che tengono comportamenti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico. L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione messo in atto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante manifestazioni spontanee.
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