Cremona, controlli rafforzati e avvisi orali per due minorenni trovati con passamontagna

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Nella mattinata di ieri, la Questura di Cremona ha predisposto un servizio straordinario di ordine pubblico finalizzato al monitoraggio delle aree sensibili della città e dei luoghi di possibile concentramento, segnalati in una chat WhatsApp intitolata "Occupiamo Scuole Cremona 19/10/2026". L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dal Questore per garantire sicurezza e legalità.

Controlli interforze e intercettazione dei due minorenni

Durante i controlli preventivi effettuati dalle pattuglie interforze, la Digos di Cremona ha individuato due minorenni – un quindicenne di origine ivoriana e un sedicenne marocchino – in via Palestro e in piazzale delle Tramvie. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati. Dal controllo è emerso che entrambi avevano con sé passamontagna neri, occultati sotto la giacca e all'interno di uno zaino.

Avvisi orali del Questore

Condotti in Questura, i due giovani sono stati destinatari di avvisi orali emessi dal Questore di Cremona. Si tratta di una misura di prevenzione che mira a dissuadere comportamenti potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico. L'intervento conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso segnalazioni provenienti dai social e da canali informali, con l'obiettivo di prevenire disordini e garantire la sicurezza dei cittadini.

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