Cresce ancora il PIL cinese, +6,9% nel primo trimestre 2017

CROTONE, 17 APRILE 2017 - L'economia cinese tiene il passo e cresce del 6,9% nel primo trimestre 2017, in accelerazione per il secondo trimestre consecutivo. I dati pubblicati oggi dall'Ufficio Nazionale di Statistica suggeriscono che l'economia, impegnata in una delicata fase di transizione, si stia stabilizzando.

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo, la produzione industriale ha segnato una crescita del 6,8% , mezzo punto più alta rispetto al 6,3% dei primi due mesi dell'anno. In crescita anche le vendite al dettaglio, +10% nel primo trimestre, che hanno segnato un'accelerazione a marzo, quando sono salite del 10,9%, +1,4% rispetto ai primi due mesi dell'anno.

In crescita anche gli investimenti in asset fissi - che includono la spesa per infrastrutture e costruzioni immobiliari - aumentati del 9,2% contro una crescita dell'8,1% nel primo trimestre 2016.

Gli investimenti nel real estate, invece, sono saliti del 9,1%. La produzione industriale a marzo è tornata a salire del 7,6% dal +6,3% di febbraio.

Complessivamente la Cina è cresciuta del 6,8% nell'ultimo trimestre 2016, e del 6,7% lo scorso anno, rispettando l'obiettivo di crescita dichiarato dalle autorità cinesi, tra il 6,5% e il 7%. Il dato di oggi è al di sopra dell'obiettivo fissato dal governo per il 2017, che punta a una crescita attorno al 6,5%.

Daniele Basili

immagine da internazionale.it