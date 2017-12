Countdown per il tour Max Nek Renga ? Appuntamento al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 4 febbraio

REGGIO CALABRIA 01 DICEMBRE - Cresce l’attesa per “Max Nek Renga, il tour”, l’imperdibile tour che da gennaio 2018 vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme protagonisti nei palasport delle principali città italiane, tra cui ci sarà anche Reggio Calabria, dove i tre terranno l’unica data del tour nella regione, il 4 febbraio al PalaCalafiore, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

A grande richiesta raddoppiano le date di Brescia, Torino, Mantova e Bologna di questo tour che si prospetta esplosivo, in cui Max, Nek e Renga interpreteranno per la prima volta a tre voci i più grandi successi delle loro straordinarie carriere.RTL 102.5 è media partner di “Max Nek Renga, il tour”.Ad anticipare il nuovo progetto live è il brano “Duri da battere”, attualmente in radio e disponibile in tutte le piattaforme digitali (Warner Music), il nuovo singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai suoi due nuovi compagni di viaggio: Nek e Francesco Renga.Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti… e in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta! Sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.

I biglietti per partecipare al concerto sono già in vendita attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria



