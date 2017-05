Criminalita\': giovane ferito a colpi arma da fuoco

REGGIO CALABRIA, 17 MAGGIO - Un postino di 29 anni, B.A., e' stato ferito a colpi d'arma da fuoco, stamane, a Reggio Calabria. L'agguato e' avvenuto nel quartiere Sant'Antonio, in via Schiavone Mati, intorno alle 7 del mattino, quando l'uomo era appena uscito di casa.

Gli attentatori probabilmente conoscevano bene le sue abitudini. Appena il giovane e' entrato nella sua autovettura, un Audi A3, duepersone si sono avvicinate in sella a uno scooter, col volto travisato, ed hanno sparato da distanza ravvicinata diversi colpi di pistola, quasi certamente un revolver poiche' non sono stati rinvenuti bossoli, ferendolo alle gambe e a un braccio.Subito dopo i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il ferito e' stato trasportato al vicino ospedale e non versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto operativo del comando provinciale. Gli inquirenti ritengono che gli attentatori non volessero uccidere il giovane. La vittima non ha precedenti, i Carabinieri al momento escludono che il delitto sia da inquadrare in dinamiche di criminalita' organizzata.