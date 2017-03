Criminalita\': rapina ufficio postale, arresti banditi in fuga

NAPOLI, 1 MARZO - In tre avevano fatto irruzione nell'ufficio postale di Marigliano, nel Napoletano, in via San Francesco, con il volto coperto e armati di pistola; intimando ai clienti di stare fermi e minacciando gli impiegati avevano costretto questi ultimi a consegnare il denaro delle casse. Subito dopo l'allarme, i carabinieri sono stati attivati dalla centrale operativa e sono riusciti a intercettare i malfattori in via Sentino a bordo di una Bmw.

I tre stavano tentando di allontanarsi dalla zona e durante i primi minuti di fuga si erano addirittura gia' cambiati d'abito, ma i militari dell'Arma sono riusciti a trovare e sequestrare i capi d'abbigliamento indossati per il colpo e la pistola semiautomatica che i banditi avevano usato per la rapina, una calibro 9 con matricola abrasa e 15 cartucce nel caricatore.



Recuperato e restituito anche il bottino, 275 euro in denaro contante. In via Elisabetta d'Ungheria c'era un secondo veicolo, una Renault Megane intestata a un pregiudicato di Roma, risultata in uso ai malfattori e verosimilmente usata in analoghe azioni. I tre sono stati arrestati.