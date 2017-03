Crisi diplomatica UE-Turchia, Erdogan: "Germania ospita terroristi"

ROMA, 14 MARZO - Se nei giorni scorsi i diretti interessati delle accuse di Erdogan erano gli Olandesi, oggi il presidente turco ha accusato il cancelliere tedesco Angela Merkel di sostenere i terroristi. Ciò nel mezzo della crisi con l’Europa a seguito dello scandalo delle manifestazioni pre-referendum di Ankara

Il governo tedesco ha messo in guardia i cittadini che al momento si trovano in Turchia, a causa di potenziali minacce alla loro sicurezza durante il prossimo referendum costituzionale in Turchia, chemirerebbe ad aumentare i poteri presidenziali sui legislatori e la magistratura.Erdogan cavalcando l'onda anti-occidentale commenta: "Purtroppo alcuni paesi dell'Unione europea non tollerano l'ascesa della Turchia, e la Germania è a capo. Berlino sostiene senza sosta il terrorismo ... Cara Merkel, state sostenendo i terroristi!".

La Turchia dice di aver inviato un dossier contenente informazioni su organizzazioni considerate terroristiche, con 4.500 file sulle loro attività, ma pare sia stata ignorata dalla Germania, cosi Erdogan ha accusato il cancelliere di ospitare terroristi nel suo paese senza fare nulla per rimediare alla situazione.

Il capo dello stato ha continuato a criticare Merkel per aver preso le parti dell'Olanda nella crisi scoppiata dopo che le autorità dell’Aja hanno rifiutato di far atterrare l'aereo del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu nel Paese. Inoltre, hanno impedito alla famiglia e al ministro degli Affari sociali Fatma Betul Sayan Kaya di entrare nel consolato turco di Rotterdam. Entrambi i ministri erano stata inviati da Erdogan per pubblicizzare il referendum per gli espatriati turchi presso la struttura diplomatica.

Maria Minichino

(fonte immagine .eunews.it)