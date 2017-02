Crolla ciminiera cementeria a Isola delle Femmine: nessun ferito

PALERMO, 10 FEBBRAIO - Mentre erano in corso lavori per la sua demolizione, una delle due ciminiere della cementeria di Isola delle Femmine è crollata. Secondo quanto si apprende dai media locali, sembrerebbe che nessuno degli operai dediti all'opera di demolizione sia rimasto ferito.

Sul posto sono giunti con tempestività i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. La parte interessata, ovvero quella che ha avuto il cedimento, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è caduta all'interno di una zona del cantiere che era stata preventivamente delimitata per evitare rischi ai lavoratori e garantirne la sicurezza.

Il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna, appreso quanto accaduto, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Nell'impianto sono in corso lavori di adeguamento. Una delle due ciminiere doveva essere abbattuta, la seconda adeguata. Ad un certo punto la ciminiera che doveva essere abbattuta è collassata. Ci sono stati attimi concitati perchè si temeva per qualche operaio. Hanno fatto l'appello e tutti sono presenti. Adesso con i vigili del fuoco - ha infine sottolineato il primo cittadino - si cercherà di capire cosa sia successo".

Luigi Cacciatori

Immagine da primocanale.it