Crolla ponte su A14, due morti e due feriti

ANCONA, 09 MARZO - Ci sono due morti e due feriti nel crollo del ponte 167 sull'autostrada A14. Le due vittime si trovavamo a bordo di un'automobile in transito sotto il ponte. I due feriti invece, stando alle prime informazioni, potrebbero essere coinvolti nella caduta di alcune impalcature. Sul luogo ci sono due eliambulanze che non sono ancora rientrate all'ospedale di Torrette di Ancona.(Ansa)

spiega, in una nota, che il ponte crollato lungo l'A14 era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Il crollo è avvenuto nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14 nel tratto tra Ancora Sud e Loreto. Secondo una prima ricostruzione, una sola autovettura sarebbe rimasta coinvolta, e due morti si sarebbero trovati a bordo di quell'auto. Feriti invece sarebbero due operai. Al momento il tratto interessato è chiuso in entrambe le direzioni.ha riferito all'Ansa di essersi trovato davanti a sè il ponte improvvisamente caduto, e di aver solo successivamente realizzato che sotto lo stesso vi fosse un'auto con a bordo delle persone. Il ragazzo che ha assistito all'incidente, un giovane calabrese, ha dichiarato inoltre di "essersi salvato per miracolo". "E' successo di tutto", ha concluso., ha dichiarato di sentirsi miracolata. E' Anna Maria Mancinelli, di Porto Sant'Elpidio (Fermo), che stava viaggiando sull'autostrada A14 su un'automobile che si è fermata "un centinaio di metri prima del ponte crollato". "Prima abbiamo visto della macchine ferme - racconta all'ANSA -, poi un autoveicolo schiacciato e abbiamo capito che cosa era successo"."Sono laica, ma stavamo tornando da un conferenza stampa di presentazione ad Ancona della Festa delle Pro Loco che si terrà il 12 marzo a Loreto, dove verranno benedetti i gonfaloni dell'Unpli. Questo e il fatto che ci troviamo nel territorio di Loreto mi fanno sentire una miracolata".A ottobre caso analogo in Brianza Cavalcavia giu' sotto peso Tir che finì su auto,1 morto e feriti. La vicenda del ponte sull'autostrada A14 ricorda quella del cavalcavia di Annone, vicino a Lecco, crollato sotto il peso di un tir che portava un carico di bobine d'acciaio. L'autoarticolato precipitando travolse le auto che stavano passando sulla strada sottostante. Il bilancio fu di unmorto e quattro feriti.

Sulle responsabilità è in corso un'inchiesta della procura di Lecco. Tre ingegneri, due della Provincia e uno dell'Anas, sono indagati. Omicidio colposo e disastro colposo, le ipotesi di reato formulate dai pm, che stanno accertando se vi sia stata una mancanza di coordinamento tra i tecnici provinciali e quelli dell'Anas.

C'era già stato un primo allarme per la presenza di calcinacci lungo la Statale 36 dello Spluga, provenienti dal cavalcavia sulla Provinciale 49. I tecnici dell'Anas avevano contattato quelli della Provincia ma nessuno, tra il personale dei due enti, aveva disposto la chiusura del manufatto che crollo' qualche ora dopo, uccidendo un automobilista mentre almeno altri due si erano salvati miracolosamente.



Sul luogo dove è crollato un ponte provvisorio lungo l'Autostrada A14, tra Ancona sud e Loreto, sta

arrivando un magistrato di turno. Non ci sono ricadute dell'incidente sulla circolazione ferroviaria - fa sapere Trenitalia - dato che il sinistro è accaduto in una zona lontana dalla strada ferrata. (Ansa)