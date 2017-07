Crolla un edificio di tre piani in Pakistan: morti e feriti. Tra le vittime due bambini

KARACHI (PAKISTAN), 18 LUGLIO - È di almeno tre morti e quattro feriti il bilancio del crollo di un edificio di tre piani a Karachi, paese situato nella parte ovest del Pakistan.

La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri e, secondo quanto ha precisato stamani la tv Samaa di Islamabad, tra le vittime ci sarebbero due bambini. Ancora in corso di accertamento le cause del crollo, ma sembrerebbe che siano riconducibili alla cattive condizioni strutturali dell'edificio. Tale ipotesi è stata avanzata da alcuni residenti e divulgata dai media locali, però non è stata ancora suffragata dagli organi preposti che indagano su quanto accaduto.

Nella struttura, riportano le agenzie di stampa internazionali, vivevano almeno nove famiglie. Le attività volte alla ricerca di altri soggetti deceduti o feriti non sono ancora terminate. Si teme che il primo bilancio sia destinato a salire nel corso delle prossime ore.

Luigi Cacciatori

Immagine da bluewin.ch