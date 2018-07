Catanzaro: due pericolosi crolli, intervento dei VVF

CATANZARO, 27 LUGLIO - Oggi a Catanzaro si sono verificati due pericolosi crolli.

Il primo è avvenuto in Via Crotone, nel quartiere Lido, dove è venuta giù parte di un muro di delimitazione della proprietà di un condominio, per cause in corso di accertamento.

Il muro interessato dal dissesto, alto circa 4 metri e costruito in mattoni forati, versava in condizioni di degrado e delimitava la zona del cortile condominiale adibita a parcheggio dal terreno di proprietà delle ferrovie dello stato, a pochi metri dai binari.

Coinvolte dal crollo alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze un'Audi A4 ed un jeep Compass.

Non si registrano danni a persone. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza la zona in attesa di ditta specializzata per la rimozione del materiale crollato.

Il secondo crollo invece è avvenuto a Corso Mazzini, nel cuore del centro urbano, dove ha ceduto parte d'intonaco dalla facciata di un palazzo storico.

Sono Intervenuti i vigili del fuoco della sede Centrale con ausilio dell'Autoscala per rimuovere le parti ammalorate in imminente pericolo di caduta e per la messa in sicurezza della zona.

Non si registrano danni a persone.

