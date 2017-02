Crollo palazzina. Tragedia a Catania: Bilancio una vittima e 4 feriti. Medici, bimba 10 mesi in coma

CATANIA, 26 FEBBRAIO - Un palazzo di tre piani è crollato intorno alle 2.30 della notte nel centro di Catania, probabilmente in seguito ad una esplosione. Al momento non risulta alcuna vittima, ma si cerca ancora tra le macerie, L' edificio, situato all'incrocio tra via Archimede e via Crispi, era composto da sei appartamenti, secondo testimoni tutti abitati. Sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco, oltre a Polizia, carabinieri e 118.

AGGIORNAMENTO - Tre persone ferite sono state estratte dalle macerie della palazzina crollata nella notte nel centro di Catania. Secondo le testimonianze raccolte dai Vigili del Fuoco, ci sarebbero almeno due dispersi.

AGGIORNAMENTO - C'è una vittima del crollo della palazzina di tre piani avvenuto questa notte nel centro di Catania: è una donna anziana, mentre due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Una di queste è una bimba in tenera età. Si cerca ancora tra le macerie, ma si pensa che potrebbero non esserci altri dispersi. Il corpo della vittima è stato portato all' obitorio dell'ospedale Garibaldi. Confermato il sospetto che a causare il crollo sia stata

un'esplosione, forse di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città.

AGGIORNAMENTO - Dovrebbe essere di una vittima e di quattro feriti il bilancio definitivo del crollo della palazzina di tre elevazioni nella centrale via Crispi a Catania. E' quanto risulta al Comune di Catania in base a controlli sulle persone residenti nello stabile. I cani dei vigili del fuoco

sono comunque al lavoro.

AGGIORNAMENTO "Viva per miracolo": così Francesca Giuffrida, 67 anni, si definisce mentre, seduta su dei gradini esterni di un negozio, vede le macerie della sua casa. "Ci potevo essere anch'io là sotto, magari morta - aggiunge – e invece ieri sono andata a casa di mio figlio. E questo mi ha salvato la vita". Ovviamente conosceva "da anni tutte le persone del palazzo". "Tutte persone - sottolinea - tranquille". Anche lei sa della morta della persona anziana travolta dalle macerie: "certo - conferma - era la 'signorina': non era sposata e viveva da sola".

E' una donna di 85 anni la vittima del crollo del palazzo a Catania per un'esplosione provocata, probabilmente, da una bombola di gas. E' ricoverata nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldi Nesima la bambina di 10 mesi rimasta gravemente ferita nel crollo. Con lei c'è anche la madre.



AGGIORNAMENTO - E' ricoverata in coma farmacologico con la prognosi riservata la bambina di 10 mesi rimasta gravemente ferita nel crollo della palazzina in cui abitava con la famiglia a Catania. La piccola ha riportato una frattura cranica laterale sinistra e presenta anche due focolai contusivi emorragici per i quali non è necessario sottoporla a un intervento chirurgico, ma soltanto a controlli clinici.

"Le lesioni contusive e le frattura - sottolinea il primario della Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi Nesima,il dottore Giuseppe Ferlazzo - sono stabili e a un primo controllo neurologico è stato evidenziato peraltro un movimento spontaneo dei quattro arti e presenza dei riflessi". In tutte le due sedi dell'ospedale Garibaldi, Nesima e Centro, dopo la notizia del crollo della palazzina, il dipartimento di Emergenza dell'Azienda, diretto dal dottor Sergio Pintaudi, ha attivato immediatamente il protocollo per l'emergenza di massa.