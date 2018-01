Crollo palazzina Arezzo: Vigili del fuoco estraggono persona viva 

AREZZO, 12 GENNAIO - E' stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario del 118 la persona rimasta sotto le macerie dopo che la palazzina nella quale viveva a Chiusi della Verna, in localita' Valle della Meta, e' crollata per, si suppone, lo scoppio di una bombola del gas.

I vigili del fuoco, intervenuti nei minuti immediatamente successivi allo scoppio, per verificare le condizioni della persona rimasta sotto le macerie erano coadiuvati da squadre del nucleo cinofili e Usar. Le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato in questo intervento provenivano da Arezzo, Bibbiena, Pratovecchio e San Piero in Bagno (Forli'-Cesena).