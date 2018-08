Crollo ponte Morandi, prof. Brencich: "Progettato male, non è problema di manutenzione"

GENOVA, 15 AGOSTO - Si è trattato di un fallimento ingegneristico. Lo dice a chiare lettere, in un’intervista al Sole24ore, Antonio Brencich, professore dell'Università di Genova del corso di costruzioni in cemento armato, che in un articolo pubblicato nel 2016 aveva già evidenziato i problemi strutturali dell’opera.

“Molti lo ritengono un capolavoro dell'ingegneria – dice Brencich – io lo ritengo un fallimento. Un altro ponte progettato da Morandi, sulla baia di Maracaibo, in Venezuela, ha subito carenze strutturali in passato. Sono esempi di come non si progettano i ponti”.

Il professore sostiene la tesi della fragilità strutturale e smentisce così chi ieri ha ricercato le cause dell’incidente nel maltempo: “Il maltempo di questi giorni per una struttura significa zero. Non si tratta di una tempesta di neve a meno 40 gradi, un po' di pioggia non cambia niente. So che quel ponte ha sempre avuto manutenzione, è il caso in cui non si può dire che mancasse la manutenzione. Non è un caso di disattenzione e mancanza di investimenti”.

“C'era un mio vecchio professore di cemento armato che diceva che esiste un santo per le strutture – conclude amaramente Brencich – e il santo, oggi, ha fatto crollare la torre più lontana dalle abitazioni, per fortuna”.

Claudio Canzone

Fonte foto: video.corriere.it