Crollo ponte: Salvini, assumeremo 1500 VVF in 1 anno e 12 milioni per acquistare mezzi e vetture

Crollo ponte: Salvini, assumeremo 1500 VVF in 1 anno e 12 milioni di euro per acquistare mezzi e vetture

ROMA, 15 AGOSTO - Sui vigili del fuoco "ho ereditato un piano assunzioni di 1600 unità, stiamo lavorando per assumerne 1.500 nell'arco di un anno".



Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato da Radio24. Il titolare del Viminale ha parlato anche dell'impegno di destinare "12 milioni di euro" per acquistare automezzi, vetture e la strumentazione necessaria al Corpo dei vigili del fuoco.