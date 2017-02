Crolla un edificio a Campobello di Mazara: tre operai sotto le macerie: tutti estratti vivi

CAMPOBELLO DI MAZARA, 8 FEBBRAIO - È crollato questa mattina un edificio a Campobello di Mazara, piccolo paese in provincia di Trapani. Si tratterebbe di un ex cinema in ristrutturazione. Stando a quanto si apprende, tre operai che si trovavano all'interno della struttura sono rimasti feriti e trasportati con urgenza in ospedale. Le loro condizioni di salute sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. Le persone presenti al momento del crollo sono state "tutte estratte vive e trasportate in ospedale", ha spiegato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Le informazioni però sono ancora poche e frammentarie, al momento non si conoscono ancora le cause che possono aver determinato il crollo dell'immobile.

Luigi Cacciatori

Immagine da emergency-live.com