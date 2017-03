Lecce, incendio in abitazione: muore donna di 64 anni

SANARICA (LECCE), 13 MARZO - Una donna di 64 anni è morta carbonizzata a seguito di un incendio sviluppatosi nella notte all'interno della sua abitazione, a Sanarica, in provincia di Lecce.

Al momento le cause che hanno determinato il rogo sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, e sembra che l'anziana fosse sola in casa quando si sono sprigionate le fiamme. Si ipotizza che l'incendio sia divampato a seguito di un corto circuito del sistema elettrico o da una sigaretta accesa, ma tali supposizioni non sono ancora state suffragate dagli organi competenti che cercano di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Risulta possibile che la vittima stesse dormendo sul divano quando le fiamme hanno avvolto i mobili e le suppellettili riempiendo e saturando l'aria con un fumo acre tutti gli ambienti dell'unità abitativa.

A lanciare l'allarme è stato il marito della donna, quando è rientrato in casa, poco dopo la mezzanotte. Nella mattinata odierna verrà condotta, su disposizione del magistrato, l'ispezione sulla salma. Sembra probabile che il decesso sia stato determinato delle esalazioni nocive inalate, ma per averne la certezza occorrerà attendere i risultati delle indagini affidate ai carabinieri di Lecce nonché il parere medico-legale sull'ispezione cadaverica.

Luigi Cacciatori

Immagine da oggiscuola.com