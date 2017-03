Mantova, accoltella ex compagna in fronte con un coltello e poi tenta di uccidersi: gravissimi

MANTOVA, 9 MARZO - Un muratore di origini russe, anni 38, nella serata di ieri si è presentato a casa della sua ex compagna e, non appena quest'ultima gli ha aperto la porta, è stata accoltellata alla fronte.

L'aggressione è avvenuta alla presenza della bambina di due anni, figlia della coppia. Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, dopo aver colpito la sua ex, di anni 33, l'offender si è barricato in casa. A dare l'allarme, la madre della vittima.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e la Polizia. Non appena gli uomini delle forze dell'ordine sono riusciti ad entrare nell'appartamento, la scena a cui hanno assistito è stata agghiacciante: la vittima era riversa a terra in una pozza di sangue mentre il suo aggressore si colpiva ripetutamente con un coltello. Entrambi sono stati condotti in ospedale e le loro condizioni sono gravissime.

Luigi Cacciatori

Immagine da poliziadistato.it