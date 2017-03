Roma, arrestato rapinatore seriale: 20 rapine in tre mesi

ROMA, 9 MARZO - Si è conclusa la caccia all'uomo che tra agosto e novembre dello scorso anno avrebbe messo a segno 20 rapine a mano armata presso attività commerciali della Capitale. Il bottino complessivo sembra aggirarsi intorno ai 18 mila euro.

Si tratta di un quarantatreenne romano arrestato attraverso un'operazione congiunta fra i carabinieri della compagnia Roma San Pietro e gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Aurelio e Monteverde.

Ad incastrare l'uomo, un tatuaggio sul polso sinistro. Secondo quanto emerso dalla scrupolosa attività investigativa effettuata dalle forze dell'ordine, il presunto rapinatore seriale avrebbe utilizzato gli stessi occhiali da sole, pistola semi-automatica e scooter per gli spostamenti, nonché lo stesso modus operandi per mettere in atto le condotte criminali a danno di supermercati e negozi di Roma.

