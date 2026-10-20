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COMUNICATO STAMPA

"Cronache artificiali": il film sull'intelligenza artificiale arriva al cinema e in esclusica streaming su Indiecinema il 12 novembre

Il film di Fabio Del Greco racconta un mondo dove l'IA ha sostituito i giornalisti e riscrive la realtà.

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Dal 12 novembre, Indiecinema — la piattaforma di streaming dedicata al cinema indipendente e underground — presenta in esclusiva mondiale "Cronache artificiali", opera scritta, diretta e prodotta da Fabio Del Greco.

Il film segue Giuseppe Vitale, giornalista alle prese con una redazione in cui le notizie vengono ormai manipolate dall'intelligenza artificiale — che sta rapidamente sostituendo i cronisti umani. Mentre l'IA estende il proprio controllo su ogni ambito della vita collettiva, dalla propaganda alle rivoluzioni, dalle guerre al reddito universale, una serie di eventi imprevisti costringerà Giuseppe a confrontarsi con ciò che si nasconde davvero dietro la costruzione della società del futuro.

"Cronache artificiali" non è un film di fantascienza distopica in senso classico: è un'opera che intreccia satira, inquietudine e riflessione quasi teologica sul rapporto tra uomo e macchina, in un momento storico — quello attuale — in cui il dibattito sull'IA tocca filosofia, politica e religione.

"Non volevo fare un film che desse risposte sull'intelligenza artificiale, perché in questo momento nessuno le ha davvero," dichiara Fabio Del Greco. "Volevo un film che navigasse a vista dentro la stessa confusione in cui viviamo tutti — dove il confine tra propaganda, verità e controllo si fa sempre più sottile."

"Cronache artificiali" sarà disponibile in un numero limitato di sale e in esclusiva assoluta streaming su Indiecinema a partire dal 12 novembre.



Trailer: https://youtu.be/cMG-KlrBYrY

Su Indiecinema

Indiecinema è una piattaforma di streaming dedicata al cinema indipendente e underground, con un catalogo di centinaia di titoli. Nata per dare spazio a opere che sfuggono ai circuiti distributivi tradizionali, si rivolge a un pubblico di pensatori indipendenti, creativi e ricercatori con un'identità culturale anti-mainstream.