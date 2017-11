Cronache Pongistiche Sardegna 1 novembre 2017

CAGLIARI, 1 NOVEMBRE 2017 - SABATO 11 NOVEMBRE 2017: CORSO FORMAZIONE DEFIBRILLATORI A CAGLIARI

Con l’entrata in vigore del “Decreto Balduzzi”, è stato regolamentato l’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Considerato che l’utilizzo del macchinario è

riservato esclusivamente ad un operatore che sia in possesso della certificazione “BLS-D” (Basic Life Support – Defibrillation), la F.I.Te.T. Sardegna organizza sabato 11 novembre 2017 un Corso di formazione per l’ottenimento della stessa. Il Corso di Formazione BLS-D, tenuto da professionisti del settore, si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso la sede della F.I.Te.T. Sardegna sita in Via Grosseto, 1 a Cagliari.

Gli interessati possono dare la loro adesione entro e non oltre il 07 novembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica: info@fitetsardegna.org

PARALIMPICI SARDI IN EVIDENZA A LINERA SANTA VENERINA

ORO DI LUCA PAGANELLI

Un autunno importante per il movimento pongistico paralimpico sardo. Quattro formazioni hanno trascorso un piacevole e fecondo week end alle pendici dell’Etna. Più che le competizioni relative al campionato italiano di serie A, sono stati i risultati derivati dal 1° Torneo Nazionale Predeterminato Paralimpico 2017/2018 organizzato dall’ AS Fiamma Mico Riposto in collaborazione con l’ ASD Albatros Zafferana.

Sul podio più alto è salito il sarrabese Luca Paganelli (Muraverese) nel Singolo Maschile CIP classe 7. Il suo compagno di società Andrea Manis ottiene la piazza d’onore nel Singolo Maschile CIP classe 8. Lo emula il romeno del Tennistavolo Quartu Daniel Catalin Maris che guadagna l’argento nel Singolo Maschile CIP classe 2.

Non mancano neppure le medaglie di bronzo conquistate da Francesco Sanna (Tennistavolo Norbello) e Romano Monni (Marcozzi Cagliari), rispettivamente nel Singolo Maschile CIP classe 9 e nel Singolo Maschile CIP classe 6.

Nei campionati a squadre si sono giocate le prime due giornate: il duo della Muraverese Manis – Paganelli (Serie A gruppo 6-10) ha collezionato una vittoria sul Tennistavolo Norbello composto da Mauro Mereu e Francesco Sanna. I guilcerini hanno poi dovuto inchinarsi anche ai padroni di casa dello Sport Club. Etna. Nel girone A della stessa categoria rendimento al 50% della Marcozzi (Romano Monni e Mauro Pisano) che prevale sul Vicenza per 3-0 e poi si deve arrendere con lo stesso punteggio al Cus Torino.

Nel girone A della serie A Gruppo 1-5, il TT Quartu composto da Daniel Maris Catalin e Carmelo Addaris ha incontrato le due più forti squadre del campionato (Fondazione Bentegodi Verona e TT Savona), perdendole entrambe, con un solo incontro vinto da Maris.

Di seguito i commenti di alcuni protagonisti:

Luca Paganelli (Muraverese): “Dopo aver sconfitto il Tennistavolo Norbello nel nostro unico impegno di campionato, io e il mio compagno Andrea Manis, avendo del tempo libero nel pomeriggio, ci siamo concessi una gita sull' Etna, salendo fino a 2000 metri, al Rifugio Sapienza. C’era un panorama davvero particolare e suggestivo, a tratti quasi lunare. Domenica ho disputato il torneo: visto il numero di iscritti contenuto si è sviluppato in un girone unico nel quale sono riuscito a sconfiggere tutti i miei avversari, avendo la meglio, tra gli altri, sugli ostici Santo Motta e Andrea La Mattina. Complessivamente è stata una bella e fruttuosa (dal punto di vista dei traguardi raggiunti) esperienza, ci aspetta a dicembre la trasferta veronese”.

Andrea Manis (Muraverese): "La prima giornata del campionato si è svolta a Catania, un'altra perla del sud. La gara di campionato è una sola contro i cugini del Tennistavolo Norbello, finisce 3-0 per noi. Nei prossimi impegni lotteremo per piazzamenti di prestigio.

Nella gara singolare di classe 8 passo il girone da primo classificato, gioco la semifinale contro Domenico Scatena: finisce 3/1 ma l'incontro è più tirato di quello che i numeri possano dire. In finale trovo Leonardo Coletta, un ragazzo volenteroso in piena crescita pongistica. Vado sotto 0/2 e riesco a riportare l'incontro in parità. Al quinto set parto scarico e pago dazio per il poco automatismo nei colpi di controllo di rovescio con la nuova anti top che sto usando. Comunque onore al mio avversario che è migliorato rispetto allo scorso anno. Arrivo secondo ed è giusto così”.

Francesco Esposito (Tecnico Tennistavolo Norbello e Tennistavolo Quartu): Altra musica, rispetto ai magri risultati ottenuti dalle due formazioni di serie A, si è ascoltata nel torneo disputato il giorno dopo. Maris nella sua categoria ottiene un ottimo secondo posto. In un girone unico con quattro partecipanti, al primo turno incontra l’ostico Alessio Dragna: nei primi due set Maris è sotto rispettivamente 9 a 6 nel primo e 10 a 7 nel secondo, ma con caparbietà rimonta tutti e due i set vincendoli 12 a 10 entrambi. Nel terzo non c’è storia e così confeziona un bel tre a zero che premia la determinatezza di Daniel. Nel secondo turno incontra Alen Corbatti, giocatore del Kras, e lo liquida con un tre a zero facile. Nell’ultimo e decisivo incontro si trova di fronte il fortissimo Giuseppe Vella, vice campione d’ Europa: Daniel non riesce ad esprimere il suo gioco, si innervosisce e come da pronostico termina tre a zero per Vella. Un ottimo torneo per il giocatore del Quartu, che sotto gli occhi del selezionatore della nazionale, Alessandro Arcigli, ha dimostrato di valere un posto in nazionale. Altro bel risultato il terzo posto di Francesco Sanna del TT Norbello: nel girone incontra al primo turno Pietro Motolese e perde tre a zero; nel secondo Francesco Campisi ed è un bel tre a zero per Sanna. In semifinale gioca con Sergio Pelissero dando vita ad un bell’incontro tiratissimo. Sanna sembra appagato e alla fine vince Pellissero. Un Bravo per Francesco che ha disputato un bel torneo. Il vice presidente del CIP Sardegna Carmelo Addaris ha sfiorato il podio arrivando terzo nel suo girone, vincendo una partita, mentre Mauro Mereu non ha reso al massimo. In definitiva un bel torneo per i giocatori di Quartu e Norbello, il prossimo appuntamento sarà a Verona dove confermare e speriamo migliorare i risultati ottenuti a Catania”.

TORNEO GIOVANILE TERNI: SOLO IL QUATTRO MORI CAGLIARI SALE SUL PODIO

Tanti piccoli pongisti tesserati in Sardegna fanno pratica ed esperienza in una manifestazione che ha accolto le migliori eccellenze della nazione. Assenti Carlo Rossi e Johnny Oyebode, sicuramente tra i favoriti nella loro categoria, il gruppo Marcozzi ha comunque esultato per l’argento dell’atleta Alessia Pauliuc (Quattro Mori Cagliari) nella categoria Giovanissimi femminile.

Ma un rendiconto più sostanzioso sul rendimento della piccola romena e di tutti gli altri atleti gravitanti nel Palatennistavolo di via Crespellani lo stila il tecnico Massimo Ferrero: “È stato un discreto torneo per la nostra società. Partendo dalla prima giornata, la prestazione di Rossana Ferciug nella categoria Ragazzi femminile, per quanto apparentemente buona (ovvero 9^), meglio della sua classifica, è stata ampiamente sotto la sua portata a causa del nervosismo. Tutto normale vista l'età ma dovrà essere capace di affrontarlo se vuole arrivare ad alti livelli. Buona prestazione per Edoardo Loi e Marco Poma, rispettivamente 10° e 11°negli Juniores maschili, anche loro sopra lo standard, ma ciò non toglie che Edoardo avrebbe potuto fare ancora di più e vincere con Gualdi se solo ci avesse creduto abbastanza invece che demoralizzarsi alle prime difficoltà. Bene anche per Alessia Pauliuc, la nuova bambina venuta dalla Romania a studiare e giocare da noi. Arrivata seconda in un torneo sicuramente alla sua portata ma non facile. Vince il girone agilmente con una brava avversaria di Castel Goffredo e i primi due turni al quinto set, così come la semifinale che riesce addirittura a vincere da 2 a 0 sotto. Peccato per la finale dove, partita ancora 2 a 0 in svantaggio, è riuscita a reagire e a portare il terzo a casa, perdendo purtroppo il quarto ai vantaggi. L'avversaria Giulia Palmisano, numero 1 della categoria, era comunque un po' più brava e molto più grande fisicamente quindi niente da rammaricarle. Sarà il primo di tanti podi, ma noi siamo un club che ha sempre investito tutto sul settore giovanile e puntiamo sempre al primo posto ovunque abbiamo potenzialità. Un aneddoto per concludere: dopo aver visto Alessia combattere alla pari per vincere il torneo, un tecnico della nazionale mi ha chiesto se per caso fosse già nella nazionale giovanile rumena. Mi sono informato, all'ultimo torneo che ha fatto in Romania era arrivata ventiquattresima. Forse dovremmo essere più umili e copiare da loro, campioni europei Juniores femminile”.

A Terni erano presenti anche le società sarrabesi Muravera TT e Muraverese e poi TT Guspini e La Saetta Quartu. Nella categoria giovanissimi il guspinese Manuel Broccia finisce al quattordicesimo posto su 38 partecipanti. Nell’omologa categoria femminile Francesca Seu del Muravera TT chiude al decimo posto, mentre Eva Mattana (Muraverese) al venticinquesimo. Alessandra Stori (Muravera TT) si piazza al ventisettesimo posto nei Ragazzi femminile. Salendo di categoria Michela Mura (La Saetta Quartu) giunge settima negli Allievi femminile, mentre le sue corregionali Sara Congiu e Serena Anedda (Muravera TT), terminano la competizione rispettivamente al posto 11 e 17. Negli juniores maschili il marcozziano Cappuccio giunge diciannovesimo; nella categoria al femminile due giocatrici della Muraverese presenti: Alice Mattana arriva sedicesima, mentre Aurora Piras si posiziona al numero 23.

PROGETTO GIOVANI: BUONE INDICAZIONI DAL CAMPUS DI TERNI

A CAPOTERRA PRIMA VISITA STAGIONALE DEL TECNICO FRANCESCA SAIU

Il lavoro imperniato sullo sviluppo dei vivai e la valorizzazione dei giovani talenti volenterosi è sempre più attento e mirato. Da domenica ad oggi si è tenuto a Terni un Campus giovanile organizzato dalla Federazione con la collaborazione dei Comitati Regionali. Per la Sardegna era presente Francesca Seu (Muravera TT), convocata dal Nazionale, e poi Eva Mattana (Muraverese) e Manuel Broccia (TT Guspini), reclutati e accompagnati dal tecnico regionale Francesca Saiu che ha rilasciato le seguenti impressioni. “É stata una bellissima tre giorni durante la quale i bambini hanno lavorato tantissimo. Le sedute cominciavano con un riscaldamento intenso, seguite da una parentesi dedicata alla preparazione fisica e altri tre step riservati a servizi, lavoro al cesto e agli esercizi con gli sparring. Suddivisi in quattro - cinque gruppi, i piccoli effettuavano delle rotazioni ogni 25 minuti e quindi non rimanevano mai fermi. Nella giornata conclusiva spazio ad un torneo senza coach in panchina durante il quale i protagonisti dovevano gestirsi da soli. Spero che questo tipo di lavoro motivi i piccoli atleti affinché nelle sedute di allenamento quotidiane affrontino gli esercizi con più serietà e determinazione”.

Quanto ai comportamenti dei tre pongisti sardi, le sue parole sono molto positive: “Francesca Seu in quanto selezionata dal nazionale, è già abituata a questi carichi di lavoro, e devo dire che si è comportata molto bene. I tecnici federali hanno apprezzato l’impegno e sono rimasti compiaciuti del suo rendimento. Manuel Broccia era reduce dal buon torneo giovanile di Terni, ed è riuscito ad affrontare tutte le prove, ma ovviamente c’è ancora tanto da correggere e migliorare. Eva era tra le più piccole partecipanti, e anche alla sua prima esperienza in solitaria fuori di casa; spero che tutto quello che ha vissuto a Terni la renda ancora più vogliosa di crescere e migliorare”.

Per questa stagione il Comitato Sardegna, tramite il tecnico regionale, effettuerà delle visite ai vivai delle società che ne faranno richiesta. L’appuntamento inaugurale è per sabato 4 novembre presso la palestra di via Lamarmora di Capoterra, dove si allenano i virgulti del Torrellas Capoterra. Lo staff regionale andrà a Sassari il prossimo 11 novembre per visionare i settori giovanili del Tennistavolo Sassari, Santa Tecla Nulvi e Tennistavolo Olbia

ETTU CUP: LA MARCOZZI ABBANDONA LA COPPA EUROPEA A TESTA ALTA

Non passa il secondo turno ma può ritenersi molto soddisfatta. La Marcozzi Cagliari abbandona la competizione europea ETTU Cup dopo aver giocato tre match nel concentramento di Zoetrmeer (Olanda). Per il sodalizio campidanese hanno gareggiato Carlo Rossi, Makanjuola Kazeem e Gabriele Piciulin; a dirigerli dalla panchina Stefano Curcio.

La gara d’esordio è stata perduta di misura (3-2) contro i belgi del TTC Sokah Hoboken. C’è stato meno equilibrio nella sfida contro i locali dell’Enjoy & Deploy Taverzo che schieravano l’ellenico Kalinikos Kreanga, un nome che per i cultori della disciplina rappresenta una pietra miliare del movimento europeo e mondiale degli anni duemila. Dopo il netto 3-0 subito, l’orgoglio del team isolano viene fuori nell’ultimo match vinto per 3-2 sugli ucraini del Fortuna Kiev grazie alle due vittorie di Kazeem e quella di Piciulin.

DIVERSAMENTE GIOVANI IN GRAN SPOLVERO AD ISTANBUL: COLPACCI DI EFISIO PISANO E MARIO LITTARRU

All’inizio girovagava per l’Europa solo soletto ma con tanti amici stranieri che lo attendevano nelle sedi delle gare. Ultimamente il medico in pensione Efisio Pisano, grazie anche ai suoi reiterati inviti, è riuscito a coinvolgere alcuni atleti del TT Oristano e con loro ha affrontato la trasferta per quello che ormai è diventato l’appuntamento fisso dell’autunno sul Bosforo. E l’esperienza nella zona asiatica di Istanbul è stata bella sotto tutti gli aspetti, ma sotto il profilo agonistico il pongismo sardo può inorgoglirsi per i successi dei veterani Mario Littarru e dello stesso Pisano che da quest’anno gareggia con l’Alghero. Il primo è riuscito ad imporsi nel singolo maschile 70, aggiungendo pure un bronzo nel doppio maschile della seconda categoria. L’ex primario ha invece primeggiato nel doppio maschile 70 in coppia con il tedesco Klaus Krueger; poi è salito sul podio più basso nel singolo maschile 75.

Efisio Pisano racconta i dettagli degli exploit realizzati nell’impianto del Fenerbhace che ha ospitato oltre cento atleti: “Littarru ha superato in semifinale un bulgaro e in finale un autoctono, sfoggiando il suo apprezzato gioco d'attacco. Nel doppio è stato superato 3:1 dal doppio Pisano-Krueger. Per quanto concerne il mio successo nel doppio, con Krueger ci siamo imposti 3:2 in finale su un tandem formato dal bulgaro Abadieved e il turco Ercan. Nel singolo sono stato sconfitto in semifinale dal tedesco Kruegen 3:0 ma tutti i tre set ai vantaggi. Al secondo posto l'ottimo iraniano Teheren”.

Alla competizione di Istanbul hanno partecipato altri due sardi del TT Oristano: “Nulla da fare per Tore Coghe – continua Pisano – causa alto livello della categoria. Ha però superato il girone con due vittorie ed una sconfitta, perdendo poi al primo turno nella eliminazione diretta. Buona la prova di Egle Fanni che pur sconfitta da atlete più giovani di lei si è ben comportata”.

Pisano chiude con delle considerazioni: “La città di Istanbul è stupenda ed i turchi sono molto ospitali; da segnalare la cena finale con ballo e canti. Si consiglia per il prossimo anno la partecipazione ad altri atleti sardi”.

RECUPERO D1/B: PARI TRA ORISTANO AZZURRI E ALGHERO ROSSO

Sul recupero della gara tra Oristano Azzurri e Alghero Rosso interviene il pongista catalano Marco Cassitta: “Ci scontriamo con l'Oristano dalla classifica più debole ma ben sappiamo che non corrisponde sicuramente alla realtà. I nostri avversari ci fanno la "sorpresa" di rispolverare un ritrovato Carlo Carta, giocatore sicuramente di alto livello che per l'occasione sostituisce Sebastiano Urrai. Iniziamo subito in svantaggio per una prestazione sotto tono del nostro Carmine Niolu contro un Tore Coghe concentratissimo nel portare a casa un difficile risultato. Carmine soffre molto la scarsa luminosità della palestra e perde il primo punto. Tocca a me recuperare su Carta e riporto sull’1-1 una partita tutt’altro che scontata e difficilissima anche per via di una ottima prestazione di Carta. Ma l’atleta di casa mi trova molto "in palla" grazie ad alcune modifiche all’impugnatura del mio telaio che alleviano il dolore al tendine della mano (grazie al buon Tore Motzo che mi ha recuperato un Maestro anatomico). Sull'1 -1 è il momento di Efisio Pisano ed Emanuele Marras: partita lunghissima tra i due veterani che si conoscono molto bene: ha la meglio Marras al quinto set nonostante l’ottima prestazione del mio compagno che però non riesce a trovare il suo primo punto in campionato neppure questa volta. Spetta nuovamente a me pareggiare contro Coghe che cade in tre set velocemente; a differenza della partita con Niolu, il pongista di Norbello non riesce ad "aprire" il suo gioco.

Il nostro terzo punto lo segna Carmine Niolu contro Marras e arriviamo sul 3-2 all'ultimo incontro decisivo. Carta e Pisano danno vita ad un’impressionante partita con colpi fantastici dove l’atleta ospite appare in gran spolvero. I due arrivano al quinto set ma Carta diventa esplosivo. Efisio ha quattro match ball da gestire, ma la stanchezza lo assale, costringendolo a lasciare la vittoria ad un Carta ugualmente esausto. Termina con un pareggio che di sicuro non rispecchia l'andamento della partita, ma meritatissimo da entrambe le squadre. Ci ha lasciato l'amaro in bocca poiché sul 10-6 stavamo già assaporando la vittoria e invece niente. Stiamo partecipando ad un campionato davvero equilibrato dove non mancheranno i colpi di scena”.

TORNEI PASSATI E FUTURI: DOMENICA A NORBELLO GRAN BOLGIA CON I QUINTA CATEGORIA

Due pongisti sardi sono stati avvistati la scorsa settimana al torneo Seniores di Cadelbosco Sopra in provincia di Reggio Emilia. Andrea Zuccato del Monserrato ed Eleonora Trudu del Tennistavolo Norbello hanno affrontato una kermesse sportiva che ha raggruppato una sessantina di atleti. Dopo aver superato come secondo la fase a gironi, Zuccato ha poi perso al primo turno del tabellone. Anche la pongista di Nuragus accede all’eliminazione diretta come seconda e poi cede al primo turno alla futura vincitrice del torneo.

Numeri superiori saranno quelli che caratterizzeranno il Torneo Regionale Predeterminato di 5^ categoria che si svolgerà domenica nella palestra di via Azuni a Norbello. Alle 10 si comincia con il maschile, mentre alle 14:00 largo alla competizione femminile.