Cronache Pongistiche Sardegna 15 novembre 2017

CAGLIARI, 15 NOVEMBRE 2017 - TURISPORT 2017: LO STAND DELLA FITET MAI VUOTO.

IL TENNISTAVOLO PIACE SEMPRE E COMUNQUE

Nel cuore del padiglione E, punto strategico per la Fitet Sardegna che anche in questa edizione del Turisport 2017 ha accolto centinaia di visitatori, affamati di racchette e palline. Alla Fiera di Cagliari la manifestazione ha chiamato a raccolta numerosissime Federazioni, Enti di Promozione e Discipline affiliate al CONI.

Il Tennistavolo rispetta le consegne interfacciandosi con curiosi di tutte le età. Nello stand hanno ruotato diversi collaboratori: quelli più ferrati nella materia si sono spesso cimentati in esibizioni che come sempre richiamano le attenzioni dei presenti. Gli altri si sono limitati a fare opera di proselitismo o più semplicemente di raccolta dati nei confronti di coloro che hanno manifestato l’intenzione di intraprendere seriamente la disciplina.

Venerdì e sabato mattina le incursioni sono state copiose per merito di scolaresche provenienti anche dal centro nord Sardegna. Campidanesi e non sono stati accomunati dalla voglia irrefrenabile di provare gli sport più o meno singolari.

Il target serale segnava il passaggio di testimone dai giovani scolari alle famigliole con bimbi al seguito che non hanno disdegnato duettare con le componenti lo staff Fitet Sardegna.

Il presidente Simone Carrucciu si divincola come può tra riunioni istituzionali e padiglioni fieristici: per lui il Turisport è un’ottima opportunità per avviare amicizie, sugellare rapporti diplomatici, costruire nuovi progetti per rendere il Tennistavolo sempre più fruibile. “Ho fatto di tutto affinché la nostra federazione fosse presente anche quest’anno – dice – non è mai facile trovare la disponibilità di un buon numero di persone che possano assistere tanti curiosi sui tavoli dello stand; con tanta buona volontà ci siamo riusciti. Questo appuntamento cagliaritano rimane un ottimo veicolo promozionale da non perdere. Ringrazio i nostri collaboratori, i tesserati sardi che sono venuti a farci visita e tutti coloro che grazie al nostro operato hanno trovato gli stimoli per aprirsi al mondo del Tennistavolo”

TORNEO GIOVANILE A SASSARI: TANTI PARTECIPANTI, BELLA LOCATION

Non ci sono stati numeri record, ma ci si è avvicinati parecchio. Il primo torneo giovanile stagionale ha comunque sposato in pieno il trend positivo già riscontrato nei precedenti happening dedicati a Terza, Quarta e Quinta categoria. Le due società organizzatrici che confluiscono nel marchio Tennistavolo Sassari hanno saputo dare un tocco magico alla manifestazione, riuscendo a far confluire i 57 partecipanti presso la suggestiva e attrezzata palestra scolastica dell’Istituto Politecnico Devilla, in via Monte Grappa. Il sogno degli organizzatori sarebbe quello di frequentarla più spesso, e si sta lavorando in tal senso. Già dal giorno prima il tecnico regionale Francesca Saiu e il suo staff aveva potuto constatare l’effettiva funzionalità dello spazio sportivo, dotato di parquet nel corso di uno stage giovanile dedicato esclusivamente ai settori giovanili del nord Sardegna (vedere articolo in basso).

La domenica mattina sono state in tutto tredici le società isolane che hanno ammirato il bel colpo d’occhio invogliando i propri tesserati a cimentarsi con gran lena nelle quattro categorie maschili e femminili.

Tra gli otto vincitori Muraverese e Quattro Mori Cagliari sono i sodalizi che hanno fatto la differenza. I sarrabesi Marco Cocco e Aurora Piras si sono imposti rispettivamente negli Allievi maschili e Juniores femminili. Sul fronte della società di via Crespellani salgono sul gradino più alto del podio Alessia Pauliuc (Giovanissimi Femminili) e Rossana Ferciug (Ragazzi femminile). Stesso grado di soddisfazione per Serena Anedda del Muravera TT (prima negli Allievi Femminili), Matteo Lorrai de La Saetta Quartu (leader a sorpresa negli Juniores maschili). Elia Licciardi dello Sporting Lanusei è il più forte tra i Ragazzi maschili, mentre Manuel Broccia lo emula nei Giovanissimi maschili.

GIOVANISSIMI MASCHILE

I sedici piccoli in lizza vengono suddivisi in quattro gironi. I leader delle classifiche che anticipano le battaglie nei tabelloni sono Luca Broccia (TT Guspini), Federico Ibba (San Orione Rosmarino), Emanuele Cuboni (Sporting Lanusei) e Manuel Broccia (TT Guspini): praticamente i quattro favoriti. Ma dopo turni incessanti di gare sarà la testa di serie n. 1 Manuel Broccia a risultare il più forte. Dopo aver superato Jacopo Pusceddu (Torrellas Capoterra) e suo fratello Luca, in finale incontra l’ogliastrino Emanuele Cuboni. Sarà una sfida lunga con il guspinese che dopo aver conquistato i primi due set, si fa raggiungere dal lanuseino. Ma nella “bella” il giocatore del Medio Campidano dimostra di essere superiore. Dietro di loro Federico Ibba e Luca Broccia.

GIOVANISSIMI FEMMINILE

Le sette partecipanti si sfidano in un girone unico. C’è un’atleta che fa la differenza ed è la romena Alessia Pauliuc del Quattro Mori Cagliari. Nessuna delle sfidanti riesce a strapparle almeno un set. Dietro di lei Francesca Seu del Muravera TT è la migliore tra le sarde, ottenendo sei successi su sette. Sul podio anche due piccole giocatrici della Libertas Ping Pong Monterosello Sassari: Laura Pinna e Aurora Delrio.

RAGAZZI MASCHILE

In questo caso è Elia Licciardi da Lanusei a non avere nessun avversario capace di sottrargli almeno un parziale. In semifinale liquida agevolmente Francesco Nurra della Libertas Sassari e nel match clou soffre solo nel primo set l’avversario guspinese Nicolo’ Carta. Nella lotta per le altre postazioni del podio la testa di serie n. 2 Matteo Fois (Tennistavolo Olbia) prevale al fotofinish su Nurra, dopo aver recuperato due set di svantaggio.

RAGAZZI FEMMINILE

Rossana Ferciug mantiene le consegne prevalendo nel girone unico con cinque vittorie su cinque gare disputate. L’unica avversaria che la fa soffrire più del dovuto è Alessandra Stori del Muravera TT che la costringe al quinto set. L’atleta sarrabese però si piazza soltanto terza perché soccombe in tre set contro la padrona di casa e testa di serie n. 2 Martina Bonomo (Libertas Ping Pong Monterosello) che così consolida la piazza d’onore. Sul podio sale anche la sua compagna di club Chiara Scudino.

ALLIEVI MASCHILE

E’ una tenzone riservata a sole tre persone. Marco Cocco della Muraverese sbaraglia gli altri due avversari della Libertas Sassari Simone Unali e Gabriele Denti senza concedere set. Curiosità: tutte le gare del girone si chiudono sul 3-0.

ALLIEVI FEMMINILE

Il girone unico che ha accomunato sei giocatrici non ha certo annoiato il pubblico. Serena Anedda del Muravera TT ritrova motivazione e chiavi del successo riuscendo a superare atlete più avanti di lei in classifica come Michela Mura e la sua compagna Sara Congiu, arrivate rispettivamente seconda e terza. Un gradino più indietro un’altra affiliata al club presieduto da Luciano Saiu: Rita Franzo’.

JUNIORES MASCHILE

Una delle gare più attese per le forze messe in campo. E anche qui i pronostici vengono sovvertiti con un Matteo Lorrai (La Saetta Quartu) capace di sorpassare atleti più forti di lui come la testa di serie n. 1 Francesco Broccia e il suo compagno, fresco vincitore dei Quinta categoria di Norbello, Nicola Carboni. Nicola Macis del Muravera TT è quarto.

JUNIORES FEMMINILE

Due sole le iscritte. Aurora Piras della Muraverese prevale in tre set su Alessandra Mura de La Saetta Quartu.

QUARTA FEMMINILI: SERENA ANEDDA SI RISCATTA A PIENI VOTI DALLE ULTIME DELUSIONI AGONISTICHE

Il Devilla di Sassari ha ospitato anche i quarta femminili che sull’onda del torneo giovanile è riuscito ad accomunare dodici atlete. I tre gironi in cui sono state suddivise hanno visto prevalere Serena Anedda (Muravera TT), Rossana Ferciug e Alessia Pauliuc (Quattro Mori Cagliari).

Nel tabellone Serena fatica non poco in semifinale contro l’imprevedibile Martina Bonomo (Libertas Ping Pong Monterosello), ma giunta allo scontro al vertice, non ha nessuna remora nei confronti di Rossana Ferciug che l’aveva battuta recentemente a Norbello. Sul podio anche Alessia Pauliuc.

Molto soddisfatta del successo di Serena è la sua allenatrice Francesca Saiu che non nasconde di averla scossa anche con i rimproveri. “Era reduce da prestazioni incolori offerte sia a Terni, sia a Norbello. Il problema è che non metteva in pratica il gioco niente male espresso negli allenamenti. Nelle due settimane che hanno preceduto il torneo di Sassari abbiamo lavorato molto su determinati aspetti ed ha funzionato perché poi, con autorevolezza, ha vinto negli Allievi femminili, battendo atlete più forti di lei. Il buon momento di forma trova conferma nei Quarta anche se a seguito di con notevoli disagi perché ha giocato le gare una dopo l’altra senza mai riposarsi e con lo stomaco che reclamava cibarie. L’unica partita in cui ha tradito il suo percorso del giorno è stata quella contro Martina Bonomo; è riuscita comunque a portarla a casa, mostrando di esserle superiore, anche se mi devo complimentare con Martina per i progressi mostrati. Ha coronato questa splendida giornata vincendo a mio avviso una finale senza storia”. Saiu spiega quali sono le armi vincenti di Serena che esprime una tecnica particolare: “Ha due puntinate diverse tra loro, sia sul dritto, sia sul rovescio. Il suo è un gioco d’attesa ma quando le riesce in pieno diventa davvero fastidiosissima”.

LO STAFF DEL TECNICO REGIONALE FITET SARDEGNA IN VISITA A SASSARI

Altra visita a domicilio, altro successo. Dopo quello di Capoterra, anche i vivai della provincia di Sassari sono stati visionati dallo staff del tecnico Francesca Saiu che in questa circostanza è stata supportata pure dal Direttore Tecnico, nonché consigliere regionale Riccardo Lisci.

Nella palestra dell’Istituto Devilla hanno risposto all’appello in diciannove: dodici atleti del Tennistavolo Sassari, sei del Santa Tecla Nulvi e uno del Tennistavolo Olbia. Essendo un gruppo con differenti gradi di bravura, gli sparring presenti hanno lavorato assiduamente accomunando piccoli pongisti di livello simile. “Sono molto contento del movimento crescente riscontrato a Sassari – rimarca Riccardo Lisci – e non solo sul fronte giovanile, ma anche amatoriale. In definitiva i dirigenti turritani mi sono sembrati molto collaborativi. L’allenamento si è svolto molto bene e mi ha colpito in positivo il lavoro svolto dal preparatore atletico Simone Boi che si rapporta molto bene con i ragazzi. Come nello stage precedente si sono alternate prove fisiche, al tavolo e al cesto. Credo che se le visite stanno funzionando il merito è dello staff, composto da un numero idoneo di persone che danno un grosso contributo alla causa. A tutte le società che hanno voglia di crescere ribadisco che siamo a disposizione per ulteriori visite”.

Molta soddisfazione l’ha espressa anche il presidente del Libertas Sassari Marcello Cilloco: “L’aver organizzato il primo torneo giovanile a Sassari, grazie all’ospitalità dell’istituto Devilla che ci ha concesso una bellissima palestra, ci fa pensare con più ottimismo al futuro. La stessa location è stata utilizzata il giorno prima per lo stage con il tecnico regionale durato per più di tre ore. Faccio i miei complimenti a Francesca Saiu per quanto fatto perché l’organizzazione è stata perfetta grazie anche al suo staff, composto da Simone Boi, Alberto Mattana, Nicola Pisanu e Ana Brzan: sono stati molto bravi sia sotto l’aspetto tecnico, sia su quello motorio. L’esperienza di Riccardo Lisci ha poi completato il team”.

C’E’ TEMPO FINO AL 3 DICEMBRE PER PARTECIPARE AL CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE OBIETTIVO TENNISTAVOLO

Fotografie e Tennistavolo. Un binomio che a Norbello funziona da ben sette anni. E anche quest’autunno il piccolo borgo del Guilcer ospiterà le premiazioni del Concorso Fotografico Internazionale Obiettivo Tennistavolo. Dall’organizzazione fanno sapere che già diversi scatti sono pervenuti da diverse zone del mondo, come d’altronde accade da quando è stato istituito. Ma per chi ha il desiderio di manifestare la propria fantasia ha tempo fino al 3 dicembre, assecondando però il tema di questa edizione che sarà “Tennistavolo per tutti”. Come tradizione le premiazioni si faranno in occasione dell’8° Trofeo Città di Norbello in programma per l’8 dicembre 2017 presso la Palestra Comunale di via Azuni.

Tutti i dettagli nel link seguente:

https://www.tennistavolonorbello.it/7-concorso-obiettivo-tennistavolo-2017/

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA DI NUOVO I CAMPIONATI

Dalla A1 alla D2 con tanto trasporto. Ritorna il tempo dei campionati a squadre e per centinaia di pongisti salirà l’adrenalina. I tifosi sardi potranno gustarsi anche momenti di tennistavolo d’alti livelli grazie alle quattro formazioni maschili e femminili che partecipano nei massimi campionati.

Venerdì sera appuntamento al Palatennistavolo di Cagliari (h.18:00) per il recupero della terza giornata di serie A1 femminile tra la locale Quattro Mori e il Vallecamonica.

Sabato sera cominceranno quasi in contemporanea i match casalinghi che vedono protagonisti Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer e Marcozzi Cagliari, entrambe ancora a secco di punti dopo tre giornate. La formazione della bandiera Maxim Kuznetsov ospiterà alle 18:30 (Palestra Comunale di via Azuni) la forte Milano Sport, attualmente vice capolista. Mezzora più tardi è il turno del team che rappresenta il sodalizio di via Crespellani, pronto ad immergersi in un match salvezza contro il Top Spin Messina.

Norbello sarà protagonista anche quest’anno dei due match interni e contemporanei. Infatti, sempre alle 18:30, le ragazze giallo blu se la giocheranno con il Vallecamonica.

Scontro tra capolista in A2 maschile con la Marcozzi Cagliari che sabato pomeriggio affronta in trasferta il TT Genova.

In B1 maschile il sodalizio di via Crespellani è ospite del Cral Comune Roma, mentre il Muravera TT riceve nella palestra comunale di viale Rinascita (sabato, h. 16:00) l’Eureka Roma per una sfida salvezza da non perdere.

Due le formazioni sarde impegnate nel campionato di serie B2. La Muraverese, quarta forza del girone F, sarà impegnata a Sessa Aurunca, mentre il Libertas Sassari, ancora a zero punti, tenta una riscossa ospitando l’Eureka Roma (Corso Cossiga, h. 16:00).

Nel primo gradino dei campionati nazionali (C1) gare casalinghe per Santa Tecla Nulvi e Tennistavolo Norbello. Il team anglonese combatterà con la vice capolista Castello Comitec (Palazzetto dello Sport, Corso Vittorio, sabato h. 16:00). Nella Palestra di via Vespucci a Quartu, sabato, si apriranno i cancelli per l’arrivo di Tennistavolo Norbello e King Pong C1 Di Cesare: orario di inizio 16:30. L’Isola Fleming Roma farà gli onori di casa alla Muraverese nel primo pomeriggio di sabato.

Si scende di categoria e si va in Sardegna con la C2. La quarta giornata prevede un big match tra le due capolista Guspini e Fermi Iglesias (domenica, h: 10:00 Palazzetto dello Sport n. 2). L’altra leader del girone, La Saetta Quartu, sarà ospite dell’Azzurra Cagliari (via Carpaccio h. 17:00). Nella palestra di via Argentina il Monserrato accoglie il Guilcer Ghilarza (domenica h. 10:00). Chiude la serie il match tra Tennistavolo Norbello e Libertas Sassari (via Azuni, h. 16:00).

Nel girone A della D1 spicca la sfida tra la leader Monserrato Rossa e San Orione Rosmarino Carbonia (via Argentina, domenica h. 10:00).

Nella ristretta classifica del girone B l’Oristano Bianco Rosso gioca con la prima della classe Libertas Sassari (Sabato, Piazza Baden Powell, h. 17:00). Interessante si prospetta la sfida tra Santa Tecla Nulvi e Sporting Lanusei (Sabato, Palazzetto dello Sport, h. 16:30).

In campo anche i 5 gironi della D2.