Cronache Pongistiche Sardegna del 13 dicembre 2017

CAGLIARI, 13 DICEMBRE 2017 - CAPITOLO N. 4 ALLA SCUOLA PORCU SATTA DI QUARTU S. ELENA

Piccoli studenti di belle speranze si innamorano del tennistavolo sin dalla prima lezione. Succede nell’unica scuola media ad indirizzo sportivo della Sardegna con cui il Comitato Regionale della Fitet sta collaborando ormai da quattro anni. All’Istituto Porcu Satta di Quartu S. Elena i 23 alunni della 1^ S circondano il “professor” Franco Esposito e ascoltano incuriositi i fondamenti che caratterizzano questo primo impatto. Quando si va a provare la teoria sul tavolo da gioco la gioia dei partecipanti è incontenibile. Scene che il presidente Fitet Sardegna Simone Carrucciu segue come se fossero delle inaspettate novità: “Assisto spesso a queste manifestazioni di giubilo – conferma – e tutte le volte penso alle enormi potenzialità di questa diffusissima disciplina olimpica e paralimpica. Tale aspetto mi esorta a continuare il rapporto con il Porcu – Satta perché anche quello scolastico è un veicolo propagandistico che alla lunga può portarci grandi gratificazioni”. Il tecnico Esposito, dalle prossime lezioni sarà coadiuvato da Martina Mura.

AL GIOVANILE DI TERNI TRE METALLI SONO SARDI

La Marcozzi Cagliari si mette maggiormente in luce, tra le società isolane, al Torneo Nazionale Giovanile di Terni. Lo fa grazie all’oro e all’argento conquistati nella categoria Junior rispettivamente da Gabriele Piciulin e Johnyy Oyebode. Due atleti pregiati che hanno la strada segnata grazie alla loro permanenza al Centro Federale di Formia dove vivono quotidianamente a contatto con tecnici esperti e competenti.

L’EXPLOIT DI MICHELA MURA

Ma la notizia che più appassiona il movimento sardo riguarda il quarto posto ottenuto dalla autoctona Michela Mura nella categoria Allievi femminile. Un traguardo importante per la sua società, La Saetta Quartu S. Elena, che la sta forgiando con i sacrifici tipici delle piccole società che hanno mezzi limitatissimi per garantirsi una degna sopravvivenza. Giustificata la contentezza del direttore tecnico quartese Christian Ferro: “Le sensazioni scaturite dalle recenti apparizioni di Michela erano buone – ha detto - infatti siamo andati a Terni con l’idea di infastidire le prime quattro della categoria. Il girone inizia alle 8,30 e anche se con un po’ di “ansia da prestazione” Michela si conferma prima del suo girone battendo Soriga e Gibellato per 3-1 e Cerritelli 3-0. Al tabellone si gioca subito con Angela Annunziata, una delle giocatrici più ostiche per lei, infatti già il primo set finisce ai vantaggi, va sotto 2-1 ma trova calma, concentrazione e top a giro vincendo una partita difficile. Nei quarti di finale incontra Aurora Cicuttini, partita lunga e molto intensa, tutti scambi prolungati con top controtop e cambi gioco di rovescio. Finisce 3-0 e la mia giocatrice guadagna la prima semifinale in un torneo nazionale. In semi ad aspettarla c’è Gaia Smargiassi che fa valere la sua maggiore esperienza vincendo 3-0 una partita comunque giocata fino alla fine. Finisce al quarto posto con un altro passo avanti, brava Michela”.

GIOVANISSIMI MASCHILE

E a proposito di realtà periferiche che si impegnano per potenziare al meglio le giovani forze emergenti, lo Sporting Lanusei può sicuramente ritenersi soddisfatto per l’eccellente tredicesimo posto (su 47 partecipanti) fatto registrare da Emanuele Cuboni. L’ogliastrino è stato estromesso ai quarti dal futuro vincitore Giuseppe Calarco, ma poi si è fatto valere nel tabellone di consolazione.

GIOVANISSIMI FEMMINILE

Rispetto all’analoga competizione di fine ottobre, la piccola romena del Quattro Mori, Alessia Pauliuc, retrocede dal secondo al quinto posto. Anche Francesca Seu del Muravera TT non si ripete e si deve accontentare della quattordicesima posizione. Eva Mattana della Muraverese chiude la competizione come ventesima.

RAGAZZI MASCHILE

Nella sua prima apparizione stagionale in una competizione nazionale, il lanuseino Elia Licciardi opta per la via di mezzo, risultando trentunesimo su 69 partecipanti.

RAGAZZI FEMMINILE

Due le tesserate sarde partecipanti. Per Rossana Ferciug undicesima posizione, mentre Alessandra Stori (Muravera TT) si ferma a quota 21.

ALLIEVI FEMMINILE

Nella categoria che ha esaltato Michela Mura c’è da registrare anche il decimo posto di Sara Congiu (Muravera TT).

JUNIORES MASCHILE

Finale in famiglia Marcozzi Cagliari quella che ha visto come protagonisti il piemontese Gabriele Piciulin e Johnny Oyebode, entrambi componenti la nazionale giovanile. Il piemontese si è imposto in quattro set sul suo compagno di avventura.

Forse ci si aspettava di più dagli altri due pezzi da 90 che fanno parte del vivaio di via Crespellani. Ma sia Marco Poma, sia Edoardo Loi sono incappati nelle più classiche giornate da dimenticare: posizione 15 per il primo e addirittura 59 per il secondo. Avranno tempo per rifarsi.

JUNIORES FEMMINILE

Due le atlete sarde che hanno partecipato, entrambe della Muraverese. Aurora Piras si piazza meglio della compagna Alice Mattana: la prima è diciannovesima, la seconda è solo in posizione 33.

MAXIM KUZNETSOV VINCE PER LA SECONDA VOLTA IL TROFEO INTERNAZIONALE CITTÀ DI NORBELLO

Tutto si è svolto secondo il copione stilato nelle settimane precedenti. Per l’ottava volta consecutiva il Trofeo Internazionale Città di Norbello ha garantito ai presenti momenti di buon umore con lo sport agonistico che ben si è amalgamato con le dimostrazioni paralimpiche che hanno fatto da contorno nella mattinata dell’otto dicembre. Quattro le federazioni che oltre alla FITET si sono date appuntamento nella Palestra Comunale di via Azuni: la FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) seguita dal presidente regionale Pino Spanu. Nello spazio attiguo agiva la FIPE (Federazione Italiana Pesistica), coordinata dal suo delegato regionale Roberto Tola e con l’ausilio di alcuni atleti locali facenti parte dell’ASD Pesistica Centro Sardegna di Ghilarza). All’esterno in tanti si sono cimentati con l’Handbike, patrocinata dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) con la presenza dell’ex campionessa di Atletica in Carrozzina Cristina Sanna. Il via vai continuo era giustificato anche dalla presenza dei pongisti paralimpici impegnati nel primo stage regionale sotto la direzione del tecnico Francesco Esposito e soprattutto dalla pacifica invasione dei simpaticissimi protagonisti del torneo Special Sardegna, riservato ai disabili intellettivi e giunto alla sua sesta edizione. A trionfare è stato il catalano Raul Garzia dell’Europa Acidh Barcellona che ha preceduto i suoi compagni di scuderia Luis Piligua e Edoardo Moreςò. Terzo posto anche per Cristophore Cavallaro del Monaco. Presenti ovviamente gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus che da diversi anni collabora con il Tennistavolo Norbello.

In serata spazio al tennistavolo con la T maiuscola e ai dodici partecipanti che hanno animato il Trofeo Internazionale. Dopo un’epica rimonta Maxim Kuznetsov fa sua per la seconda volta la competizione: batte il suo compagno di scuderia Seun Ajetunmobi. A sorpresa si piazza al terzo posto il neo dottore in medicina Francesco Lai, che condivide il gradino del podio con Gbenga Kayode, come Seun di nazionalità nigeriana. Tra i partecipanti anche Felice Leppori, fresco di laurea in ingegneria e poi Eleonora Trudu, Roberta Perna, Marcello Porcu, Riccardo Lisci, Carlo Fois, Maurizio Muzzu e Erich Schuster.

Anche il Concorso Internazionale Obiettivo Tennistavolo ha avuto il suo epilogo nel corso della serata: primo premio di questa edizione, dal tema “Tennistavolo per tutti”, è andato allo scatto di Arnaldo Casagrande dal titolo “Tennistavolo per tutti i colori”. Piazza d’onore per Santi D’Anna con la foto dal titolo “Con occhio da bimbo”, seguito da Adriano Boscato con “Sfide 05”.

PARALIMPICI: ROMANO MONNI SALE SUL PODIO

Il movimento paralimpico si è dato appuntamento a Verona sia per il secondo concentramento dei campionati a squadre, sia per movimentare l’annesso Torneo nazionale.

Nel girone B della serie A Gruppo 6 – 10 la Muraverese TT disputa una sola partita e la perde contro il forte Sport Club Etna, al comando a punteggio pieno. Nulla ha potuto il tandem sarrabese composto da Andrea Manis e Luca Paganelli davanti allo strapotere della società sicula, capeggiata dal presidente Cip Sicilia Paolo Puglisi.

Era prevista in calendario anche una seconda gara, ma il VI.GA.RO. Siracusa non si è presentato e molto probabilmente perderà a tavolino.

Stessa sorte è capitata alla formazione del Tennistavolo Norbello che dopo aver saltato il match con i siracusani ha poi ceduto le armi all’Isola che non c’era Onlus. Troppo forti i romani per le potenzialità di Francesco Sanna e Mauro Mereu.

Nel girone A doppia sconfitta per la Marcozzi Cagliari: il duo Romano Monni – Mauro Pisano si inchina prima al Molfetta e poi al Radiosa.

Monni si riscatta nel Torneo Nazionale salendo sul podio più basso della categoria maschile Classe 6, grazie alle due vittorie ottenute nella fase a gironi. Sarà sconfitto in semifinale da Matteo Parzan che poi prevarrà pure in finale.

Un buon Daniel Catalin Maris (Classe 2) gioca a testa alta contro il forte Giuseppe Vella che poi prevale al quarto set. Sebbene abbia passato il girone di qualificazione da secondo classificato, causa problemi nell’organizzazione, non può continuare nel tabellone ad eliminazione diretta: avrebbe rischiato di perdere il volo di rientro nell’isola.

Mauro Mereu (classe 7), Francesco Sanna e Mauro Pisano (classe 9) si arrendono nella fase a gironi.

SI PREVEDE TANTA VIVACITA’ NEI TURNI PRENATALIZI DEI VARI CAMPIONATI NAZIONALI E REGIONALI

Nel prossimo week end si disputa la quinta giornata della A1 maschile e femminile. La Marcozzi Cagliari ospita il Cral Comune di Roma (Palatennistavolo, sabato ore 19). Lo stesso giorno, a Castel Goffredo, partita doppia tra le locali formazioni maschili e femminili e le due ammiraglie del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer.

Domenica gara interna per il Quattro Mori Cagliari che ospita l’Eppan (ore 10).

In A2 maschile impegno in trasferta per la Marcozzi che sabato gioca sul campo del Campomaggiore Terni.

Scendendo nella categoria B1 maschile, l’ultima giornata di andata offre il derby sardo tra Marcozzi e Muravera TT (Palatennistavolo, ore 15:30).

La Muraverese riceve il King Pong Di Cesare nel campionato di serie B2 (viale Rinascita, h: 16,45). Il Castello B2 Di Cesare farà gli onori di casa al Libertas Sassari.

La C1 si caratterizza per il derby di Nulvi tra Santa Tecla e Tennistavolo Norbello (Palasport, sabato h: 16.30). Un quarto d’ora dopo la Muraverese sarà impegnata sul proprio campo contro il King Pong Di Cesare. A Roma Il Cancello Alghero sarà di scena sul campo del Castello Comitec.

In programma anche i concentramenti di A2 femminile (ad Asola giocheranno Tennistavolo Norbello e Muraverese) e di B femminile (a Muravera di scena la locale Muravera TT e La Saetta)

In C2 spiccano le gare tra ITC Fermi Iglesias e La Saetta Cagliari (Salone Enaoli, h. 16:30) e Guspini – Monserrato (Palasport, domenica h: 10,00).

Nei bassifondi della classifica si scontrano Tennistavolo Azzurra - Tennistavolo Norbello (sabato, via Carpaccio, h: 17) e Libertas Sassari – Guilcer Ghilarza (sabato, Corso Cossiga, h: 17).

In D1, girone A, match d’alta classifica tra Tennistavolo Azzurra Cagliari e Monserrato Rossa (sabato, via Carpaccio, h. 17).

Nel girone B l’incontro più avvincente appare quello tra Santa Tecla Nulvi e Oristano Biancorosso (Palasport, sabato h. 16,30).

In liza anche i 5 gironi della D2.

Domenica in calendario anche il concentramento n. 2 di serie C femminile che si disputerà a Sassari.