Cronache Pongistiche Sardegna del 14 febbraio 2018

CAGLIARI, 14 FEBBRAIO 2018 - TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI TERNI: TRE PODI POSSONO BASTARE

Pochi ma agguerriti. Dodici atleti tesserati in Sardegna si sono presentati a Terni per onorare il terzo appuntamento stagionale con il Torneo Giovanile.

A levarsi le soddisfazioni maggiori è stato il Gruppo Marcozzi Cagliari che con la giovanissima romena Alessia Pauliuc (Quattro Mori) guadagna un secondo posto. I due big della scuderia di via Crespellani Carlo Rossi e Johnny Oyebode si ritagliano rispettivamente un terzo ed un quarto posto negli Juniores.

L’argento della piccola di Timisoara ha sicuramente un valore maggiore perché conferma quanto fatto di buono in passato: nella cittadina umbra si era già messa in mostra con l’identico piazzamento ad ottobre. Nella sua stessa categoria che radunava 28 giocatrici, Francesca Seu del Muravera TT arriva undicesima.

Agli assi portanti del pongismo isolano va il merito di essere comunque tra i migliori anche se Carlo da Quartu ha sicuramente da rammaricarsi per aver ceduto al quinto set a Palmarucci che in classifica staziona tredici posizioni più indietro di lui. Con lo stesso punteggio Johnny di Assemini cede a Gualdi, che lo seguiva nella speciale graduatoria riservata agli Junior. Nella stessa categoria ha gareggiato anche Marco Poma (Marcozzi) che si è piazzato al ventiduesimo posto su 76 partecipanti.

Annusano il profumo delle medaglie, ma non le conquistano davvero per poco. Negli Allievi, sia Michela Mura (La Saetta Quartu), sia Sara Congiu (Muravera TT) vengono estromesse ai quarti di finale giungendo rispettivamente quinta e sesta. Mentre per la prima si tratta di una conferma in quelle posizioni, la seconda ha sempre migliorato il suo rendimento nelle tre manifestazioni nazionali finora disputate. Quindicesimo posto per Serena Anedda (Muravera TT).

Nella categoria Ragazzi femminile Rossana ferciug (Quattro Mori) è nona, mentre Alesandra Stori è ventiduesima su 32 partecipanti.

Sicuramente buona l’apparizione di Emanuele Cuboni (Sporting Lanusei) che in mezzo a sessantuno giovanissimi, si accaparra il posto 15. Manuel Broccia del TT Guspini si deve accontentare della ventinovesima piazza.

TENNISTAVOLO PARALIMPICO DANIEL MARIS SUL PODIO A ROVATO

ARIA DI PLAY OFF PER LA MURAVERESE

Il movimento paralimpico nazionale si è ritrovato nel bresciano per il terzo appuntamento stagionale che concentra sia i campionati a squadre, sia i tornei individuali. Dalla Sardegna si è mossa solo la delegazione del TT Quartu composta dai pongisti in carrozzina Carmelo Addaris e il romeno Daniel Maris Catalin. Ed è proprio da quest’ultimo sono arrivate delle eccellenti notizie perché è salito sul podio più basso nel Singolo maschile Classe 2. Si è arreso in semifinale al forte Giuseppe Vella a cui ha strappato il primo set e costringendolo ai vantaggi del secondo; poi l’avversario ha dominato alla distanza e successivamente si è aggiudicato il torneo. Addaris si è invece arreso nella fase a gironi del Classe 3.

Nel campionato a squadre di serie A (gruppo 6-10) si profila la possibilità di play off scudetto per la Muraverese (Gruppo 6-10) in virtù del ritiro della squadra romana L’Isola che non c’era Onlus vincerà a tavolino la gara prevista sabato scorso a Rovato. E a quel punto il team di Andrea Manis e Luca Paganelli chiuderà la regular season al secondo posto.

Il TT Quartu (Gruppo 5-10) è stato sconfitto dallo Sport Club Etna.

SERIE A1 MASCHILE: SCONFITTO IL NORBELLO

Troppo forte la corazzata Apuania Carrara per i quattro atleti del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer che conservano l’ultima posizione nella classifica di serie A1. Nell’anticipo della terza giornata disputato lunedì sera nel borgo sardo, la capolista toscana ha chiuso la pratica in un’ora e mezza con le sfavillanti prestazioni di Mihai Bobocica, Sadi Ismailov e Mattia Crotti. Solo un miracolo può salvare il team giallo blu dalla retrocessione.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Il nutrito calendario dei vari campionati a squadre si apre con la A1 maschile. In campo solo il Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ospite a Vigevano del Tennistavolo Lomellino (sabato h. 21.00). Nella omologa serie al femminile difficile impegno a Cortemaggiore per il Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer che affronta la seconda della classe (sabato, h. 17). Trasferta anche per i Quattro Mori Cagliari che sarà ricevuto dalla leader Castel Goffredo (sabato, h. 16.30).

Quarto concentramento stagionale per la A2 femminile con le due giornate previste che si giocheranno domenica a Norbello: oltre alla formazione locale, sarà in lizza anche la Muraverese: gare alle 11 e alle 14.

In B1 maschile impegni fuori casa per Marcozzi (opposta al King Pong Di Cesare) e Muravera TT (di scena a Montemarciano).

La B2 maschile prevede il derby isolano tra Muraverese e Libertas Sassari (Viale Rinascita, sabato h. 16:45).

Scende in campo anche la B femminile con le protagoniste isolane, Muravera TT e La Saetta Quartu, che domenica giocheranno le due giornate di concentramento a Roma.

Altro derby in serie C1 maschile tra Muraverese e Il Cancello Alghero (sabato, h. 16:45, viale Rinascita). A Nulvi il Santa Tecla fa gli onori di casa all’Isola Fleming Roma (sabato, h: 16,30).

Campionati regionali. In C2 la leader Iglesias riceve il Monserrato (sabato, h. 16:30, Salone Enaoli). La vice TT Guspini riceve il Tennistavolo Norbello (domenica, h. 10, Palazzetto n. 2). Il programma prevede anche La Saetta – Guilcer Ghilarza (Quartu, via Palestrina, domenica h. 10,00) e Libertas Sassari – Tennistavolo Azzurra (sabato h. 17,00, Corso Cossiga).

Il Monserrato Rossa, leader del girone A della D1 va da La Saetta Quartu (sabato, via Palestrina, h.17). L’inseguitrice Decimomannu sarà invece accolto dal Monserrato Verde (sabato, h. 17:30).

Il dominatore del girone B, Alghero Rosso, sarà impegnato nel derby di famiglia con l’Alghero Nero (sabato, via Grandi h. 17:00). Tra le inseguitrici spicca il match tra Santa Tecla Nulvi e Neoneli (sabato, Palazzetto dello Sport, h. 16,30).

In campo anche le protagoniste dei cinque gironi della D2.