Cronache Pongistiche Sardegna del 15 marzo 2017

CAGLIARI, 15 MARZO 2017 - JOHNNY OYEBODE: DUE ORI E UN BRONZO A LIGNANO

BRONZO A SQUADRE PER CARLO ROSSI

Qualcosa se la regalano sempre, chi più, chi meno. Stavolta tra gli azzurrini della Marcozzi Cagliari è stato l’asseminese Johnny Oyebode a meritarsi i titoli più in grassetto, con il bronzo a sorpresa conquistato negli junior, categoria superiore alla sua, e soprattutto l’oro nel doppio Cadetti con la collaborazione di Matteo Gualdi. A cui si aggiunge anche l’oro squadre Cadet.

Dall'Ittf Junior & Cadet Italian Open di Lignano Sabbiadoro anche il quartese Carlo Rossi non è andato via a mani vuote, visto che ha collaborato attivamente alla conquista del bronzo a squadre negli Junior con la complicità di Gabriele Piciulin e Matteo Cerza

LE IMPRESSIONI DI JOHNNY OYEBODE

Attualmente si trova in Germania per le sue frequenti incursioni al “santuario pongistico” di Ochsenhausen, dove ha modo di affinare le sue qualità. Johnny Oyebode parla volentieri di quei giorni speciali in Friuli Venezia Giulia. “Io e Matteo siamo, secondo me, una grande coppia. Funzioniamo bene, quando giochiamo al meglio, possiamo battere chiunque. Sono contento perché questa vittoria la stavo cercando da tanto, ci sentivamo sempre pronti, pronti, pronti, ma non riuscivamo a scalare i gradini del podio”.

Sensazioni subito dopo la vittoria?

A fine gare eravamo semplicemente contenti e soddisfatti, non ci siamo detti niente. In precedenza avevamo vinto la gara a squadra e quindi la contentezza di tornare a casa con due ori era tangibile. E poi c’era la soddisfazione di aver giocato davvero bene.

Lignano ti rimarrà nel cuore..

È stata l’esperienza più bella della mia carriera pongistica perché sicuramente ho esibito la mia migliore prestazione. Quando ho conquistato il bronzo nello junior ero al settimo cielo, non me lo sarei mai aspettato in questa categoria, ma la medaglia era tanto ricercata da parte mia. Quando vedi che gli sforzi vengono ripagati piano, piano, ciò mi rende molto felice.

Un mese particolarmente fruttuoso per te

Sono reduce da un periodo molto bello. A partire dall’Open in Repubblica Ceca dove ho fatto bene. In A2 maschile è da un po’ di partite che non perdo più. Negli italiani assoluti penso di aver dato una grande prova di maturazione, specie quando ho sfiorato la vittoria con Marco Rech, l’ex detentore del titolo. Lignano è stato il culmine di un mese straordinario. Ora voglio confermarmi e continuare così, a testa bassa, approfittando anche di questa opportunità di allenarci in Germania.

IL TECNICO LORENZO NANNONI SU CARLO ROSSI

In un’intervista rilasciata a Roberto Levi (responsabile ufficio stampa Fitet) ecco cosa ha dichiarato il tecnico azzurro Lorenzo Nannoni in merito alla prestazione di Carlo Rossi: “É reduce da grandi cambiamenti. Il primo è stato quello di vita, perché è sempre vissuto a casa, mentre ora sta fuori e si allena a Formia e a Ochsenhausen. Lo vedo molto migliorato di rovescio, mentre ha perso qualcosa di diritto, che bisogna recuperare. A Lignano è stato un po' altalenante, però ha fatto vedere momenti di gioco molto positivi. Ha molte soluzioni e sopra il tavolo sente molto la palla. Un po' anche lui deve mettersi in discussione, perché finora, avendo questo talento di base, non ha mai avuto molti problemi. Ora è passato junior e non è più sufficiente ciò che da cadetto gli bastava. Sul fronte dell'allenamento il cambio di passo è comunque già stato fatto, perché fra Formia e Ochsenhausen l'impegno è notevole”.

TORNEO GIOVANILE GUSPINI: I NUMERI FANNO LA DIFFERENZA

Il primo che snocciola dati importanti è il presidente del Muravera TT Luciano Saiu. Da diversi anni il suo settore giovanile rappresenta il fiore all’occhiello del movimento isolano. Ma dalle sue esternazioni si evince quanto gli stia a cuore la salute di tutti i vivai sardi che proprio a Guspini hanno ritrovato numeri importanti che andrebbero salvaguardati ad ogni costo. E allora vediamo queste cifre da record stagionali: 65 iscritti totali nelle quattro categorie giovanissimi, ragazzi, allievi e juniores, 22 giovanissimi maschili, 7 giovanissimi femminili, 13 società partecipanti tra cui le nuove apparizioni Torrellas Capoterra e Paulilatino. Insomma nel centro del Linas l’entusiasmo è salito alle stelle perché i primi a divertirsi sono proprio gli atleti che nel confronto con altre realtà provenienti da territori diversi trovano linfa essenziale per non demordere.

A vincere di più è stato proprio il Muravera TT con Alessandra Stori (Giovanissimi femminile), Federico Mascia (Ragazzi Maschile), Giulia Zucca (Ragazzi Femminile). Festeggia alla grande lo Sporting Lanusei che porta sul gradino più alto del podio Giovanissimi maschile Elia Licciardi. Pubblico locale in delirio per la vittoria del beniamino di casa Francesco Broccia negli Allievi maschile. Michela Mura de La Saetta Quartu vince negli Allievi femminile, mentre tra gli juniores primeggiano Andrea Perna del TT Quartu e Aurora Piras della Muraverese.

Soddisfazione anche da parte della società guspinese che ha organizzato al meglio l’evento. “Era da parecchi anni che non si vedeva così tanta gente in palestra – dichiara Riccardo Lisci in qualità di padrone di casa ma anche di Direttore Tecnico Regionale - e credo anche in qualsiasi altra palestra della Sardegna, i giovani appassionati al tennistavolo. Proprio tra i giovanissimi Guspini è presente con ben 6 mini atleti, che stanno iniziando a prendersi qualche soddisfazione, e di riflesso la soddisfazione è anche mia che sono l'allenatore. Per non fare torto a nessuno non faccio nomi, dico che abbiamo occupato due posti del podio. Poi mi piace ricordare il primo posto di Francesco Broccia negli allievi. Infine ringrazio chi del tennistavolo Guspini si è impegnato per la buona riuscita di questa due giorni pongistica. Un ultimissima cosa, oltre alle solite coppe e medaglie abbiamo premiato con caramelle, e devo dire che sono state molto apprezzate, forse più della coppa”.

GIOVANISSIMI MASCHILI

Quando non si è più abituati a stare ore e ore dietro al torneo dei più piccini, significa che qualcosa sta mutando sul serio. Prima sei gironi di qualificazione, poi un’altra vagonata di incontri per assecondare la Top A e B. Un gran daffare per arbitri e allenatori ma alla fine della disputa la contentezza è palpabile. Ai vertici ovviamente i soliti noti con Elia Licciardi che bissa il successo di novembre superando in quattro set Antonio Murgia del Santa Tecla Nulvi. Alle loro spalle i padroni di casa Davide Scanu e Manuel Broccia (TT Guspini). Per la società lanuseina è un buon verdetto perché su ventidue partecipanti piazza tre atleti tra i primi otto posti: Emanuele Cuboni si classifica sesto alle spalle del guspinese Luca Broccia, mentre Luca Loddo perde la finale del settimo posto nei confronti dell’esordiente Lorenzo Sicurella del Paulilatino 2014.

GIOVANISSIMI FEMMINILE

Questa volta le sarrabesi Alessandra Stori e Francesca Seu non si sono annoiate. Trovano altre cinque avversarie e la competizione diventa magicamente vivace. Risultano essere nettamente superiori alle neofite ma questo aspetto passa in secondo piano. Conquistano medaglie le new entry Martina Licini (Marcozzi) e Letizia Pulina (Libertas Ping Pong Monterosello Sassari). Soddisfatte anche senza podio Eva Mattana (Muraverese), Aurora Delrio e Chiara Pulina (Monterosello).

RAGAZZI MASCHILE

Dieci iscritti. Mai visti così tanti nelle tre precedenti adunate. Ai vertici poco cambia con Federico Mascia del Muravera TT che si impone su Matteo Fois (Olbia). Due volti nuovi completano il quartetto da premiare. Vittorio Deroma (Libertas Sassari) supera Edoardo Lodo (TT Quartu) nella finalina del 3° posto. Alle loro spalle Antonio Dessena (Santa Tecla Nulvi) e Francesco Nurra (Libertas Sassari).

RAGAZZI FEMMINILE

Giulia Zucca riporta in parità i conti con la sua compagna muraverina Serena Anedda. Due infatti sono le vittorie cadauna in questa stagione. Sette le protagoniste che si sono sfidate in un girone unico: Rossana Ferciug (Marcozzi) e Martina Bonomo (Libertas Ping Pong Monterosello), chiudono il cerchio delle più forti. Dal quinto al settimo posto: Chiara Scudino, Marta Delrio (Monterosello), Irene Pusceddu (Torrellas Capoterra).



ALLIEVI MASCHILE

Dopo il successo a Nulvi, si ripete tra i suoi monti. Il guspinese Francesco Broccia ha campo libero perché i due marcozziani Marco Poma e Edoardo Loi si sono già guadagnati il pass per i campionati italiani giovanili e non si presentano. Ma non è stata comunque una passeggiata con avversari sempre agguerriti. Gli danno particolarmente filo da torcere Nicola Carboni (La Saetta) e Marco Cocco (Muraverese), con i quali la spunta al quinto set. Nella classifica finale del girone precede lo stesso Carboni, Nicola Macis (Muravera), Cocco, Sebis (La Saetta) e Mariani (TT Quartu).

ALLIEVI FEMMINILE

Nessuna novità, a parte il ritiro improvviso di Sara Congiu (Muravera TT) per problemi di salute. Vince per la terza volta stagionale la saettina Michela Mura che prevale su Lorena Ferciug del Santa Tecla Nulvi.

JUNIORES MASCHILI

Record di presenze anche qui. Ai soliti noti si aggiunge il paulese Mathias Obinu. Per la terza volta su quattro Andrea Perna (TT Quartu) prevale sul suo compagno di squadra Andrea Franceschi, dopo la solita avvincente sfida al quinto set. Nel girone unico figura al terzo posto Alessandro Mercenaro de La Saetta Quartu che precede il suo compagno Matteo Lorrai, Roberto Carboni (Libertas Sassari), Raffaele Sanna (Guspini) e Obinu (Paulilatino 2014).

JUNIORES FEMMINILE

Due volte si presenta al Gran Prix e due volte impone la sua leadership. Aurora Piras della Muraverese TT ha da districarsi contro la sua amica compagna Alice Mattana che conduceva per 2-1. Vinta quella sfida tutto il resto è pura routine. Le due sarrabesi primeggiano su Alessandra Mura (La Saetta) e Giulia Carta (Libertas Ping Pong Monterosello).

STAGE GIOVANILE A MURAVERA: TUTTO PRONTO PER LA COPPA DELLE REGIONI

PARLA IL TECNICO REGIONALE FRANCESCA SAIU

Sarà una formazione super completa nei suoi ranghi maschili e femminili, quella che dalla Sardegna partirà a Molfetta per partecipare alla Coppa delle Regioni, dal 30 marzo al 2 aprile 2017. Il tecnico regionale Francesca Saiu ha optato per Federico Mascia (Muravera TT), Michela Mura (TT La Saetta Quartu S. Elena), Sara Congiu (Muravera TT) e Marco Cocco (Muraverese). I quattro si sono ritrovati nella palestra di viale Rinascita a Muravera per uno stage di preparazione. Con loro c’erano le due atlete della Muraverese Alice Mattana e Aurora Piras e gli sparring Simone Boi, Alberto Mattana, Nicola Pisanu, ai quali ha voluto dare supporto anche il giocatore del Muravera TT Stefano Macis. Con Francesca Saiu si è approfittato per fare il punto della situazione.

Come è andato lo stage?

Abbiamo lavorato tre ore. Non abbiamo voluto calcare la mano perché l’indomani gli stessi avrebbero partecipato al torneo giovanile di Guspini. Ci siamo concentrati su passi, palla liscia, schemi su palla tagliata e risposta ai servizi, soffermandoci inoltre sull’imprevedibilità del gioco (palla libera).

Sei rimasta soddisfatta?

Si, senza dubbio. Tutte le ragazze, comprese le sparring, si sono manifestate molto volenterose. Ascoltano e si vede che hanno voglia di crescere e imparare con evidenti margini di miglioramento. Per quanto riguarda Marco e Federico, sarà la loro prima volta in una manifestazione così importante, quindi sarà una buona occasione per fare esperienza. Penso che faranno il possibile per difendersi e non sfigurare.

Come potrebbe piazzarsi la Sardegna.

Nel caso partecipassero tutte le regioni e anche San Marino, spero di arrivare entro le prime quindici posizioni. E per me sarebbe un risultato molto, molto buono.

Sul successo di adesioni all’ultimo torneo giovanile guspinese cosa ne pensi?

Sono felicissima. Quando ho cominciato la mia avventura di tecnico regionale, in autunno, i numeri erano molto bassi. Siamo arrivati a marzo con questa manifestazione che definirei storica per la folta presenza. I numeri che abbiamo espresso direi che sono competitivi se rapportati alle analoghe manifestazioni organizzate in regioni con alti numeri di tesserati, come per esempio la Lombardia.

Nessuno si aspettava quest’invasione..

Stavolta solo i giovanissimi maschili hanno cominciato alle 10 e terminato alle sedici. Ciò vuol dire che i protagonisti hanno giocato prevalentemente ad armi pari.

Cosa è successo in questi mesi?

Molte società hanno iniziato la stagione con pochi numeri e dopo periodi di duro lavoro da parte dei tecnici societari, hanno fatto un gran balzo in avanti. Mi riferisco a Torrellas Capoterra, Tennistavolo Sassari, TT Quartu, Marcozzi, Paulilatino. Senza dimenticare l’escalation dello Sporting Lanusei che con i loro giovanissimi stanno diventando una certezza.

Ora non bisogna mollare la presa..

Con il direttore tecnico stiamo pensando a delle nuove iniziative . Faremo il possibile affinché ci sia quella sana competizione che faccia crescere il livello.

Qualche nome che ti ha colpito in particolar modo?

Luca Broccia, Eva Mattana, Martina Licini, Aurora Delrio.

TORNEO ASSOLUTO GUSPINI: VINCE RICCARDO LISCI

L’antipasto dell’allegro week end pongistico guspinese si assaggia il sabato sera con gli artefici degli assoluti. Riccardo Lisci è tra quelli che fanno gli onori di casa ma è anche testa di serie. Tra i favoriti Carlo Fois (Il Cancello Alghero) e un altro guspinese, Francesco Lai. Parola nuovamente a Riccardo Lisci: “Altro discorso merita l'assoluto del sabato, pressoché andato deserto, con soli 13 iscritti. Non so il motivo di questa quasi totale defezione, ma a parer mio si è persa una buona occasione per far giocare e far acquisire altra esperienza ai molti giovani in crescita. Ringrazio invece chi per amore di questo sport si è messo in macchina e ha macinato chilometri per giocare al torneo. Per la cronaca dopo i gironi e i quarti di finale, le semifinali sono tra me e Cesare Mozzi (Santa Tecla Nulvi) e Carlo Fois contro il mio compagno di squadra Francesco Lai. Con molta fatica riesco a superare Cesare e mi aggiudico l'ingresso in finale dove trovo un Carlo Fois con qualche problemino fisico che non ci fa disputare una bella finale. Peccato, perché con Carlo è sempre un piacere giocarci contro. Vinco 3 a 1 e tutti a casa a riposare per le fatiche del giovanile del giorno dopo”. Tra i primi otto Francesco Ara (Santa Tecla Nulvi), Silvio Dessì (TTGuspini), Bruno Pinna (Fermi Iglesias) e Francesco Broccia (TT Guspini).

QUARTA FEMMINILE: VINCE ROSSANA FERCIUG

Rossana Ferciug sorprende perché non si abbatte quando qualcosa non le gira bene. Rientra in campo come se nulla fosse e riprende il bandolo della matassa perso in precedenza. Vince un girone composto da altre cinque avversarie. Dopo aver battuto Alessandra Mura (La Saetta), subisce l’unica sconfitta da parte di Martina Bonomo (Libertas Ping Pong Monterosello). Poi riprende la marcia imponendosi su sua sorella Lorena (Santa Tecla Nulvi) e su Giulia Carta (Monterosello). Chiude in bellezza con la sfida all’ultimo punto del quinto set con Michela Mura. Ed infatti, nella classifica finale, la saettina, pur avendo gli stessi punti di Rossana, termina seconda per via dei calcoli da regolamento. Sul podio anche Giulia Carta e Martina Bonomo.

RIPRENDONO I CAMPIONATI

Per la serie A1 maschile sarà una settimana ricca di appuntamenti. Ben quattro le sfide che le due compagini isolane dovranno affrontare in pochi giorni nell’ottica salvezza.

Stasera la Marcozzi Cagliari recupera la terza giornata di ritorno ospitando il Vigevano (Palatennistavolo, h. 15:00). Due giorni dopo (17 marzo), Stefano Tomasi e compagni saranno ricevuti dal Top Messina per onorare la quinta giornata di ritorno.

E poi andrà in scena la due giorni del Tennistavolo Norbello che agirà solo in trasferta: sabato sarà in casa dell’Apuania Carrara e il giorno dopo recupererà la gara della terza giornata a Messina.

Dopo queste quattro sfide mancheranno due giornate al termine.

Nel campionato di B2 maschile la Marcozzi potrebbe brindare anticipatamente alla promozione se riuscisse a strappare almeno un punto alla vice capolista Castello Di Cesare. Lotta per la permanenza nella serie la Muraverese che però affronta la stracittadina con il Muravera TT, aperta a mille le incognite . Il derby si gioca nella palestra di viale Rinascita con inizio alle 16:30.

A caccia della salvezza anche il TT Guspini: sabato giocherà sul campo di una Libertas Sassari che vorrebbe tenersi stretto il terzo posto (Palestra Corso Cossiga, h. 16:00).

Opportunità casalinga per il Tennistavolo Norbello che seppur spacciato, vorrebbe onorare il campionato fino in fondo. King Pong Di Cesare permettendo (sabato, Palestra via Azuni, h. 16:30).

In C1 prova di forza per il Santa Tecla Nulvi che, tra le mura amiche, vuol ripetere l’impresa dell’andata quando riuscì a battere la capolista Eureka. Appuntamento alle 17:00 di sabato presso il Palasport della cittadina anglonese.

Domenica mattina alle 10:00, partita assolutamente da vincere per Il Cancello contro il Roma 12 se vuole sperare ancora nella salvezza (Alghero, via Grandi).

Nella C2 regionale impegni variegati per le tre capolista: il Fermi Iglesias sarà impegnato sul campo dell’Alghero (sabato, via Grandi h. 17:00). La quartese La Saetta attende il Guspini (domenica, h. 10:00 palestra via Mar Ligure). Sabato alle 16:30 la terza leader Muraverese gioca in casa contro la Libertas Sassari.

Completa il quadro la gara tra Alghero Lime e Tennis Tavolo Monserrato (sabato, via Grandi, h.17:00).

Nel girone A della D1 spicca il match tra la prima della classe Azzurra che va nella tana del Monserrato Verde (sabato, h. 17:00 via Argentina), imbattuto da sette giornate.

Nel girone B match da non perdere a Norbello (Palestra via Azuni h. 16:00) tra Guilcier Ghilarza (20 punti) e Tennistavolo Norbello (19).

In campo anche i cinque gironi della D2.