Cronache Pongistiche Sardegna del 17 gennaio 2018

CAGLIARI, 17 GENNAIO 2018 - AL TORNEO GIOVANILE DI GUSPINI EMERGONO LE PERIFERIE

Nella seconda uscita stagionale le fresche leve del pongismo sardo fanno registrare otto presenze in meno rispetto alla prima assoluta sassarese di due mesi fa. Ma anche 48 adesioni, distribuite tra tredici società, non sono poche e al Palazzetto dello Sport n. 2 di Guspini si è assistito ad un appuntamento domenicale molto partecipato.

Ad andarsene particolarmente felici sono state cinque società di cui quattro che operano in territori con basse densità di popolazione. Quelli dello Sporting Lanusei sognano grazie ad Emanuele Cuboni (Giovanissimi maschile) e ad Elia Licciardi (Ragazzi maschile). Provengono dal Sarrabus Sara Congiu (Muravera TT) e Aurora Piras (Asd Muraverese TT) che fanno la differenza rispettivamente nelle categorie femminili Allievi e Juniores. Anche la società organizzatrice TT Guspini ritaglia il suo momento d’orgoglio grazie a Francesco Broccia, leader negli Juniores maschili. La metropoli risponde con le vittorie di due fanciulle di sangue rumeno in forza al Quattro Mori Cagliari: Alessia Pauliuc e Rossana Ferciug prevalgono nelle categorie Giovanissimi e Ragazzi femminile.

GIOVANISSIMI MASCHILE

La categoria più affollata con quindici presenze riserva sempre grandi emozioni. Dopo la prima fase a quattro gironi emergono subito le teste di serie: vincono infatti Manuel Broccia (TT Guspini), Emanuele Cuboni (Sporting Lanusei), Federico Ibba (San Orione Rosmarino) e Luca Broccia (TT Guspini).

Nel tabellone Top A il primo liquida il suo compagno di squadra Cristian Liscia, Cuboni estromette Lorenzo Onnis (TT Guspini), mentre Ibba e Luca Broccia non lasciano respiro a Simone Cocco e ad Alberto Piras (Muraverese).

In semifinale si assiste al derby in casa Broccia con Manuel che secondo pronostico elimina Luca, mentre Cuboni ha bisogno di 4 set per sbarazzarsi di Ibba. I due favoriti si ritrovano a giocarsi una finalissima all’ultimo respiro. Broccia fa suoi i set dispari, il lanuseino lo rintuzza nelle frazioni successive finché non si arriva al set decisivo, ancor più denso di emozioni con l’affermazione di Emanuele Cuboni che vince con un emblematico 15 – 13. Ibba ipoteca il terzo posto con un secco 3-0 a scapito di Luca Broccia

GIOVANISSIMI FEMMINILE

Tra le sei giocatrici in lizza, emerge subito la romena del Quattro Mori Alessia Pauliuc e la piccola del Muravera TT Francesca Seu. Quando le due si incrociano, danno vita ad una contesa vibrante che naturalmente termina ai vantaggi del quinto set in favore di Pauliuc. Gradino più basso del podio per Eva Mattana (Muraverese) e Aurora Delrio (Libertas Ping Pong Monterosello Sassari).

RAGAZZI MASCHILE

L’Ogliastra protagonista anche in questa circostanza con il successo di Elia Licciardi (Sporting Lanusei) che prevale su una rosa di tredici partecipanti.

Dopo i tre gironi eliminatori, il vincitore si sbarazza prima di Federico Satta e poi di Francesco Nurra (Libertas Sassari). In finale ha la meglio in quattro set su Nicolo’ Carta (TT Guspini) che in precedenza si era imposto su Samuele Raggiu (Santa Tecla Nulvi) e Daniele Caria (Libertas Sassari).

RAGAZZI FEMMINILE

Cinque le protagoniste della competizione. Il pronostico iniziale viene rispettato con Rossana Ferciug (Quattro Mori Cagliari) che vince tutte le gare del girone senza concedere un set a nessuna. Dietro di lei Martina Bonomo (Libertas Ping Pong Monterosello Sassari), Alessandra Stori (Muravera TT) e Chiara Scudino e Marta Delrio (Monterosello).

ALLIEVI FEMMINILE

Quando scendono in campo le appartenenti a questo gruppo, le scintille non mancano mai. Continui colpi di scena rendono equilibrato sino all’ultimo match il girone. La classifica avulsa premia Sara Congiu (Muravera TT) che batte la sua super rivale Michela Mura (La Saetta) ma perde al quinto set con la sua compagna di scuderia Serena Anedda. Quest’ultima però deve arrendersi alla saettina. Morale della favola: Mura seconda, e sarrabese terza. Più dietro ancora Rita Franzo’ (Muravera TT).

JUNIORES MASCHILE

A Sassari vinse Matteo Lorrai (La Saetta). Stavolta il fattore casalingo deve aver incentivato Francesco Broccia che viaggia come un treno a levitazione magnetica lasciando di sale gli altri quattro iscritti che al suo cospetto raccolgono solo briciole. Piazza d’onore per lo stesso Lorrai, seguito dal suo compagno Nicola Carboni. Al quarto posto Nicola Macis (Muravera TT) che precede Mathias Obinu (TT Paulilatino 2014)

JUNIORES FEMMINILE

Sfida a tre con Aurora Piras che non concede un set nemmeno alla sua amica, compagna di squadra e rivale di sempre Alice Mattana (Muraverese). Terzo posto per Alessandra Mura (La Saetta Quartu).



CONVOCAZIONE STAGE GIOVANILE REGIONALE GUSPINI

Di seguito la lista dei piccoli pongisti che il tecnico regionale Francesca Saiu ha chiamato per lo stage regionale che si terrà a Guspini domenica 21 gennaio 2018. Il ritrovo dei protagonisti è fissato alle 9:45. Coadiuveranno gli sparring Nicola Pisanu, Alberto Mattana, Ana Brzan, Simone Boi.

I nomi dei convocati:

Alessandra Stori, Francesca Seu (Muravera TT) Elia Licciardi, Emanuele Cuboni (TT. Sporting Lanusei), Alba Laura Pinna, Aurora Delrio, Martina Bonomo (Lib. Monterosello Sassari), Lorenzo Onnis, Luca Broccia, Manuel Broccia, Niccolò Carta (TT. Guspini), Alessia Pauliuc, Rossana Ferciug (Quattro Mori Cagliari), Leonardo Rasulo, Jacopo Pusceddu (Torrellas Capoterra), Eva Mattana, Samuele Camboni (TT. Muraverese), Zegmus Lai (ASD Marcozzi), Federico Ibba (San Orione Rosmarino Carbonia), Lorenzo Sicurella (TT. Paulilatino 2014).

QUINTA FEMMINILE: MARTINA BONOMO VINCE A GUSPINI

Come di consueto al torneo regionale giovanile si affianca anche una competizione femminile. Questa volta è spettato al quinta che ai nastri di partenza ha schierato dodici concorrenti. Martina Bonomo della Libertas Ping Pong Monterosello assurge a ruolo di favorita e riesce a rispettare il pronostico. Dalla panchina è stata seguita da Mario Santona che racconta le sue sensazioni dopo questo importante successo: “Devo dire che il torneo riservato alle quinta categoria, pur essendo stato discretamente ricco di partecipanti, almeno rispetto alle abitudini, presenta un netto spaccamento di livello tra le giocatrici alle prime armi e alcune rimaste quasi incastrate nella categoria come Martina Bonomo ma anche Alessandra Mura (La Saetta Quartu). Non sorprende quindi che siano state proprio loro due a disputare la finale dopo aver superato piuttosto agevolmente i gironi, quarti e semifinali. La finale è stata un incontro molto tirato e per certi versi godibile, dato il tipo di gioco della Mura è risultato essenziale attuare una certa strategia e non giocare alla cieca. A mio avviso, infatti, tra le caratteristiche che un giocatore deve sviluppare, se vuole veramente diventare competitivo, ritengo fondamentale l'aspetto tattico. Ho notato con piacere dei primi segnali di risveglio dalla nostra Martina: dopo un periodo di calo anche in palestra durante gli allenamenti dà segni di rinnovata motivazione. Come dico sempre è in settimana che si costruiscono i risultati, se non sudi per migliorarti non puoi pretendere miracoli durante le gare; spero che Martina riprenda a crescere, di sicuro aiuta il fatto di avere ormai in società un nutrito gruppo di ragazzini e ragazzine tra i quali speriamo che in tempi ragionevoli possa emergere qualcuno in grado di competere anche a livello nazionale".

Nella classifica finale terzo posto per Alessandra Stori e Francesca Seu (Muravera TT).

Sono approdate fino ai quarti di finale Rita Franzo’ (Muravera TT), Gemma Bovati (Cagliari TT), Luisa Puggioni (TT Paulilatino 2014) e Chiara Scudino (Libertas Ping Pong Monterosello)

SERIE A: GLI ESITI DEI DERBY SARDI

In meno di ventiquattro ore il Palatennistavolo di via Crespellani ha ospitato le quattro compagini isolane che stanno prendendo parte ai campionati maschili e femminili di serie A1. Le due sfide in formato Sardegna sanciscono in primis la superiorità della Marcozzi Cagliari (in quello maschile) che con i due punti ottenuti ai danni del Tennistavolo Norbello, non solo lo scavalca ma lo relega all’ultimo posto della graduatoria.

La mattina successiva le giallo blu del Guilcer brillano nel femminile, al cospetto della cenerentola Quattro Mori, ottenendo il quarto posto idoneo per la qualificazione alla Coppa Italia e, se tenuto fino alla fine, utile anche per l’accesso ai play off.

I tifosi che si sono accostati all’impianto di Mulinu Becciu hanno accolto con grande contentezza i primi due successi stagionali di Carlo Rossi che si è sbloccato battendo prima il nigeriano Seun Ajetunmobi e poi il molisano Romualdo Manna.

Nel derby femminile sono le due straniere del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer che dettano legge: Aleksandra Privalova dà finalmente mostra di quello che è capace di fare, ma non da meno è l’ucraina Diana Styhar: con due prove di grande determinazione e coraggio batte al quinto set le sempre tignose Marina Conciauro e Wei Jian.

B VETERANI: SITUAZIONI DOPO PRIME SCHERMAGLIE

Il grande giorno è arrivato anche per i pongisti più attempati dell’isola che suddivisi in 3 concentramenti hanno animato i campi indoor di Alghero e Guspini.

Nel girone meridionale, dopo tre giornate, regna una situazione di grande equilibrio con un quartetto al comando: Itc Enrico Fermi Iglesias, le due compagini del TT Monserrato (Verde e Rossa) e Muraverese.

PARERI E COMMENTI DAL GIRONE A

Riccardo Lisci (Muraverese): “Per la prima volta ho partecipato al campionato veterani a squadre e mi rendo conto solo ora di quanti atleti abbiamo in Sardegna appassionati di questo meraviglioso Sport. Noi della Muraverese siamo scesi in campo solamente con due componenti, io e Marcello Porcu. Assenti giustificati Riccardo Dessi e Mario Bordigoni. Due gli incontri disputati e vinti. Solamente nel primo abbiamo avuto qualche difficoltà, in particolare Marcello che è incappato nell'unica sconfitta di giornata contro un ancora ostico Marco Pisu che sta tornando a buoni livelli. Nel secondo match non abbiamo avuto problemi per portare a casa i tre punti contro l'Azzurra di Pomata e Murgiano.

Bruno Pinna (ITC Fermi Iglesias): “Anche quest'anno è stato un piacere ritrovare tutti gli amici del tennistavolo sardo nel campionato veterani. Con alcuni sono quasi 40 anni che mi confronto dietro al tavolo. In ogni partita emerge l'agonismo da finale mondiale con la serenità di una amichevole. Quest'anno, orfano del mio compagno Giancarlo Pili per impegni e problemi di salute, il Fermi schiera il fratello Roberto, reduce da una settimana di influenza. Incontriamo alla prima partita l'Azzurra Cagliari che gioca con due volponi: Pomata e Murgiano. Vinciamo 3 a 2 faticando moltissimo nel doppio e soffrendo nei singolari. Poi affrontiamo il Capoterra degli amici Sanna, Carta e Migliaccio. Roberto perde da un grande Sanna (che sta diventando la bestia nera delle tigri), il resto della partite fila liscio perché Roberto ritrova fiducia e disputa un bel doppio. Con le poche forze rimaste affrontiamo il Monserrato Verde che schiera i soliti Lepori e De Vita. Perdiamo i primi due singolari quasi compromettendo l'incontro (bravo Luca su di me, chi siara s'urtima però). Nel doppio però riusciamo a spuntarla e sul 2 a 1 per loro gioco contro Lepori e vinco. Sul punteggio di parità De Vita incontra un Roberto fiaccato dalla stanchezza che fa emergere la mancanza di allenamento di queste ultime settimane. Vince tre a uno e andiamo tutti a casa felici della bella serata di sport e amicizia. Mi piace molto questa chiusura retorica e sdolcinata. In realtà odiamo profondamente tutti gli avversari, soprattutto Lepori e De Vita”.

Fabrizio Carta (TT Monserrato): “Buona prova delle due squadre monserratine che si trovano appaiate insieme al secondo posto con due vittorie ed una sconfitta. Infatti, al primo posto virtuale c'è la Muraverese con la coppia quasi imbattibile Lisci/Porcu. Si inizia in una palestra non proprio adeguata per l'illuminazione, ma la passione dei veterani supera ogni difficoltà. Primo incontro è derby. Il Monserrato rosso vince 3-1, ma si potrebbe dire Super Pisu batte Monserrato Verde. Marco vince in scioltezza sia contro Luca De Vita, sia contro Giuseppe Lepori e si aggiudica anche il doppio per 3-0, insieme a Carta. Punto della bandiera di Giuseppe Lepori che batte Gian Paolo Manca per 3-1, dopo un incontro di buon livello”.

“Nella seconda tornata, i rossi incontrano la Muraverese. Lisci batte sonoramente Carta e Porcu, con continui top, va sul 2-0 contro Marco. Ma non ha fatto i conti con il Super Pisu odierno, che sventa alcuni match point al 4 set, ed al quinto travolge un Marcello Porcu, crollato psicologicamente. La partita sembra in bilico, ma con Pisu a riposo, per stanchezza, il doppio Lisci Porcu vince facile su Manca - Carta e l'ultimo singolare è appannaggio di Lisci su Gianpaolo. (3-1 per Muraverese). Resta impressa la memorabile vittoria di Pisu sul più allenato Porcu, in una bellissima partita”.

“Sull'altro tavolo, i verdi vincono per 3-0 su un'Azzurra, combattiva, ma che nulla può sull'affiatata coppia Lepori - De Vita. Giuseppe batte Roberto Murgiano in una partita molto combattuta (3-2) e Gianluca sconfigge il difensore Pomata per 3-1 Nel doppio, altra battaglia ma i monserratini vincono anche qui per 3-2, dimostrando che la buona condizione sta tornando”.

“Nell'ultimo round, Monserrato Rossa prevale su Capoterra Gialla, in una partita più difficile del previsto. Parte male Manca contro un Rasulo molto cresciuto tatticamente. Il capoterrese va sul 2-0, subisce il ritorno di Manca, ma all'ultimo set, cambia tattica e, sia pure di poco, vince 3-2. Anche un Pisu molto stanco ha qualche difficoltà con Pusceddu, ma la sua classe gli consente di affermarsi per 3-1. Il doppio è decisivo. Dopo due set alterni, la coppia Pisu – Carta, sul 9-9 al terzo, incamera due punti decisivi strappando il set a Rasulo - Pusceddu che, poi, mollano la presa al quarto set (3-1 per i Rossi). L'ultimo incontro vede una facile vittoria di Pisu su un rassegnato Rasulo”.

“Sull'altro tavolo, i verdi battono Iglesias per 3-2. Un ottimo De Vita conquista due punti, battendo sia il più quotato Bruno Pinna con un quinto set bruciante, sia Roberto Pili, apparso giù di tono e poco allenato. Giuseppe Lepori vince con Pili ma perde 0-3 con Pinna anche se con punteggi molto incerti. Nel doppio, invece, il duo sulcitano ha la meglio per 3-1”.“In conclusione, 10 e lode al solito Pisu con la vittoria su Porcu da incorniciare, mentre Carta e Manca sono stati dei comprimari. Ottima anche la prestazione di Gianluca De Vita che, nonostante l'influenza, mostra grandi progressi. Sufficiente la prova di Lepori, forse danneggiato dall'insufficiente luminosità. Come obiettivo per le due squadre, raggiungere il secondo posto nel girone e, forse i play off come migliori dei secondi. Alla prossima”.

Licio Rasulo (Torrellas Gialla): “L'avventura del campionato veterani per la Torrellas Gialla (Licio Rasulo e Celestino Pusceddu) comincia con il derby contro la Torrellas Blu (Massimo Carta, Antonello Migliaccio e Marco Sanna). Apriamo le danze io e Massimo e con fatica riesco ad avere la meglio. Tocca a Celestino e Antonello. Anche qui con molta fatica il giallo riesce a spuntarla portando il punteggio sul 2 a 0. Si gioca il doppio e qui l'inerzia dell'incontro cambia. Io e Celestino, per merito di Marco e Massimo, non riusciamo ad esibire il nostro affiatamento e con una certa facilità i blu firmano il punto del 2 a 1. Andiamo in campo io e Marco. Riesco con una buona dose di fortuna ad avere la meglio in un incontro che da subito mi ha dato la sensazione della sconfitta, ma, fortunatamente, per me, sul finire dell'incontro Marco ha subito un calo di concentrazione che mi ha permesso di portare i gialli sul 3 a 1. Diverso esito ha avuto il secondo incontro affrontato dai gialli al cospetto della corazzata Monserrato verde. Comincia bene per noi con la mia molto inaspettata vittoria sull'inossidabile Gianpaolo Manca. Poi spegne la luce. Scende in campo la classe sopraffina di Marco Pisu che prima batte il mio compagno Celestino, porta a casa il doppio in coppia con il carissimo amico Fabrizio Carta e chiude l'incontro su di me in una partita, ahimè, senza storia. 3 a 1 per i verdi monserratini e tutti a casa. Divertimento da 0 a 10? Undici”.

Marco Sanna (Torrellas Blu): “Oltre a me, la squadra è composta da Massimo Carta e Antonello Migliaccio. Si inizia col derby e nel primo singolo lo sfortunato Carta deve cedere il passo al più quotato Rasulo che, pur vincendo 3-0, ha rischiato di perdere i primi due set (finiti 14-12 e 23-21). Nel secondo singolo Pusceddu si è imposto su un Migliaccio per nulla arrendevole, solo al quinto set. Nel successivo doppio, molto combattuto, arriva finalmente la prima vittoria dei Blu, con la coppia Sanna-Carta che vince 3-2 e riapre la partita. Infine, nel quarto singolo un Rasulo molto concentrato vince 3-1 (il quarto set ai vantaggi) contro di me, portando la “Gialla” alla vittoria finale per 3-1”.

“Nel secondo incontro i “Blu” hanno incontrato la forte Iglesias, formata da Pinna Bruno e Pili Roberto, opponendo una discreta resistenza grazie alla mia vittoria per 3-1 su Pili nel secondo singolo (dopo la vittoria di Pinna su Migliaccio) e alla bella prestazione del doppio Sanna-Carta che, pur sconfitto per 3-1, ha dimostrato di potersela giocare alla pari. Nel successivo singolo Pili ha avuto la meglio su Migliaccio, chiudendo la partita”.

Gianni Pomata (Azzurra Cagliari): “Solo nella prima partita contro l'Iglesias siamo stati in partita sino alla fine sfiorando la vittoria. Bruno Pinna ha vinto meritatamente entrambi gli incontri e io e Roberto Murgiano abbiamo vinto Roberto Pili. Nel doppio, al quinto set, vincevamo per 10 a 8 e siamo riusciti a perdere ai vantaggi”.

“Contro il Monserrato Verde Roberto Murgiano ha perso al quinto set contro Giuseppe Lepori ed io ho perso per 3 a 1 contro Gialuca De Vita. Anche al doppio siamo arrivati al quinto set, ma ciò non è bastato per evitare il 3 a 0”.

“Nell'ultima partita contro la Muraverese, oltre ad essere stanchi, abbiamo incontrato dei giocatori di serie superiore. Io sono riuscito a strappare un set a Marcello Porcu e anche nel doppio abbiamo vinto un set. Un tre a zero abbastanza scontato”.

GIRONE B

Anche il concentramento riservato alle squadre del centro Sardegna viene disputato a Guspini. Si caratterizza per la presenza di ben quattro compagini del TT Oristano, due delle quali si ritrovano al comando dopo due giornate di battaglie (Oristano Blu e Oristano Giallo). Da notare anche l’esordio ufficiale in un campionato per la neonata società di Sanluri Note Sportive.

Sebastiano Urrai (TT Oristano Blu): “Verdetto senz'appello di 3-0 nel primo dei due confronti del giorno. I due "vecchietti" cuciti a filo doppio blu e sempre blu(e anche dal freddo!), sono cosi scherzosamente chiamati e richiamati dalle più giovani leve veterane del TT Oristano. Anti diplomatico e a rischio Tar analizzare ogni singolo con i nostri tre moschettieri e avversari turchesi Paolo Domenici, Emilio Maiello e Luigi Santus che se "non lo saranno subito", lo diventeranno un giorno. Battuta per battuta, lode di combattimento ai meno agguerriti di loro e rispetto per tanta tenacità e assiduità nell'allenarsi mi permetto di fare eco, convinto che molte partite si vincono dominando l'avversario anche e soprattutto con il taglio della pallina ad oltranza”.

“La seconda partita ci oppone ai verdi speranzosi con molti più anni di esperienze pongistiche: Adolfo Simbula e Pierpaolo Cubadde: stesso verdetto 3-0 ma con appello in merito alla loro grande concentrazione, sia nei due singoli, sia nel doppio, soffertissimo e vinto al quinto set. Con le mie valutazioni psico-sportive, appese a un filo sottile, obiettive per l'uno e dubitative per l'altro, tolgo il disturbo, salutandovi sportivamente e cortesemente”.

Carlo Maulu (TT Oristano Giallo): “Nel primo concentramento dei campionati veterani il Tennistavolo Oristano Giallo parte bene aggiudicandosi entrambi gli incontri. Nella prima partita incrociamo il Tennistavolo Paulilatino. Il nostro presidente Nicola "Neke" Cuccureddu ci porta in vantaggio aggiudicandosi il primo match contro Mellai per 3-0. Poi tocca a me che gioco contro il "paulese" Pasqualino Putzolu. Vinco 3-0 con un avversario che fa intravedere dei miglioramenti rispetto all’anno scorso. Si va al doppio. Per la prima volta in gara ufficiale lo gioco col presidente Neke: rischiamo di perdere il primo set ma poi negli altri due ci viene più in discesa e ci aggiudichiamo la partita per 3-0”.

“Poi è il turno degli esperti giocatori del Tt Guspini. Inizia Cuccureddu contro un ostico Giorgio Onnis ma è il mio compagno di squadra ad aggiudicarsi la partita per 3-1. Poi gioco io contro Fabiano Peddis: perdo il primo set per 12-10, il secondo 11-4 e il terzo 11-9 quindi parità tra le due formazioni. È il momento del doppio. Ne esce una bella partita combattuta dove la squadra formata da me e Nicola deve sudare per portare a casa la vittoria, così è stato. Una bella partita tirata ma la coppia formata da Onnis e Sanna si deve arrendere al quarto set”.

“Nel secondo giro di partite, Cuccureddu, non in perfette condizioni, gioca contro Fabiano Peddis e il risultato va a loro favore: Peddis vince 3-0. Spetta a me la partita decisiva contro Mondo Onnis, un giocatore d’attacco con una puntinata che mi potrebbe dare più di qualche grattacapo: ne esce una bella partita con degli ottimi scambi e alla fine dopo una vera battaglia riesco a portare a casa un’insperata vittoria per me e per la squadra! Spero sia di buon auspicio per il proseguo del campionato”.

Giorgio Onnis (TT Guspini): "Contro il TT Oristano Giallo la partita era aperta a qualsiasi risultato è si è mantenuta in bilico fino all'ultimo. Il primo incontro è toccato a me nei confronti di Nicola Cuccureddu, un giocatore che non conoscevo: questo ha condizionato i primi due set che ho perso di netto. Nel terzo set, che mi sono aggiudicato, sono entrato nel gioco, perdendo agli spareggi del quarto. Il secondo incontro tra Fabiano Peddis e Maulu mostra Fabiano in buona forma capace di sfoderare alcuni dei suoi colpi migliori: si aggiudica il match per 3-0 e riporta il risultato sull'1-1. Nel doppio si sfidano i nostri Sanna - Onnis contro Maulu –Cuccureddu: incontro equilibrato che però alla fine ha visto prevalere gli oristanesi che si sono riportati in vantaggio. Grazie a Fabiano, che batte Cuccureddu 3-0, l’incontro torna in parità. Segue la sfida decisiva tra Raimondo Onnis e Maulu; entrambi si esprimono al meglio con colpi spettacolari, però a prevalere è l’oristanese. L'incontro termina 3-2 per l’Oristano Giallo, ma il Guspini migliora giorno dopo giorno, diventando nel suo complesso un’ottima squadra, non facile da battere”.

Pasqualino Putzolu (TT Paulilatino 2014): “Primo concentramento Veterani a cui partecipiamo. Risultato a parte, lo ritengo comunque positivo. Nel primo turno, contro i forti giocatori di categoria superiore Cuccureddu e Maulu, ci siamo divertiti e diciamo pure che ce la siamo giocata: tutte e due le formazioni si sono misurate a viso aperto con buone giocate, ma vincono gli avversari 3a 0 per loro. Nella seconda partita siamo andati meno bene: soffriamo le difese, quindi bravi tutti gli avversari agguerriti e in ottima forma. Perdiamo 3 - 0 contro Domenici, Maiello e Santus”.

GIRONE C

Ad Alghero si confrontano le due squadre di casa, a cui si aggiungono tre formazioni targate Santa Tecla Nulvi, più le due sassaresi Libertas e Ping Pong Monterosello.

Dopo due giornate comandano Santa Tecla Nulvi A e Libertas Sassari a punteggio pieno.

Luca Pinna (Libertas Sassari): “Tutto relativamente facile per la mia squadra che si avvaleva dell’importante contributo del nostro tecnico giocatore romeno Aurelian Postole. Nel match d’esordio giocato contro i nostri fratelloni della Libertas Ping Pong Monterosello ci siamo imposti senza eccessivi problemi per 3-0. Successivamente ci siamo confrontati con il Nulvi C e anche in quel caso è stata vinta in maniera agevole anche se, ad onor della cronaca, Massimo Posadinu mi ha costretto al quinto set, dopo una bella partita molto tirata”.

Erich Schuster (Santa Tecla Nulvi A): “La mia squadra si è presentata ad Alghero con Francesco Zentile ma senza l'apporto del nigeriano "Giacomo". Ci siamo confrontati con le altre due formazioni nulvesi. Io ho vinto contro Bianco e Posadinu: i due però hanno battuto Zentile. L'incontro è stato deciso dal doppio vinto per 3 - 0 dal presidente del Nulvi e dall'allenatore del Santa Tecla, di origine austriaca trapiantato in Sardegna da qualche mese. Poi ho vinto contro Conconi e Pilo, mentre Zentile ha ceduto i due punti, portando la decisione della partita al doppio, vinto nuovamente dalla coppia destro-mancina. Sconfitti invece Bianco e Posadinu dalla Libertas Sassari, nonostante aspra lotta e scambi apprezzabili di Posadinu che perde di misura contro Pinna e Bianco sconfitto da Postole”.

Samuel Paganotto (Libertas Ping Pong Monterosello): “Giornata ricca di incontri quella di Alghero, occasione buona per salutare tanti amici. La nostra compagine, che è poi composta dagli stessi giocatori del campionato regolare, deve vedersela con la Libertas Sassari e con l’Alghero B. Nel derby sassarese la mission impossible si rivela tale: i fortissimi Luca Pinna e Aurelian Postole, nonostante l’impegno (di Sandro Renna, Roberto Musio e mio con Gianni Palmas nel doppio), ci rifilano un secco 3-0 senza storia. La partita con l’Alghero B di Zinchiri, Motzo e Albero risulta più equilibrata ed alla nostra portata. Termina 3-1 a nostro favore e la differenza la fanno i singolari dove ci imponiamo sia io che Sandro Renna. Punto della bandiera per Alghero nel doppio, in un incontro equilibrato e divertente che ci ha visti arrivare al match-point con Palmas e Musio, ma dove la spuntano Motzo e Albero”.

Efisio Pisano (GSTT Alghero A): “Nel concentramento di Alghero del campionato veterani sono stati rispettati i pronostici, Il Santa Tecla Nulvi A pur priva di Basiru e Carta ha avuto la meglio sulle stesse compagine B e C. Decisivo è stato Schuster che oltre ai singolari ha vinto il doppio con Zentile su Pilo-Conconi, con quest'ultimo giù di tono nel doppio. Due vittorie anche per la Libertas Sassari con il Monterosello ed il Nulvi C con il forte Postole al di sopra di tutti. Facili anche le vittorie di Luca Pinna. L'Alghero A ha disputato una sola partita contro l'Alghero B con facili vittorie di Niolu su Motzo e di Pisano su Zinchiri, anche se quest'ultimo ha opposto discreta resistenza disputando una buona partita. Senza storia il doppio 3-0 per Niolu-Pisano su Motzo-Albero. Infine vittoria del Monterosello su Alghero B per 3-1”.

Salvatore Motzo (GS TT Alghero B): “Tutto secondo pronostico nelle prime due giornate del Girone C "Nord Sardegna" del Campionato di Serie B Veterani di Tennis Tavolo per le due formazioni schierate dal G.S. Tennis Tavolo Alghero.

Nel derby casalingo della prima giornata la formazione "A", pur priva della punta di diamante Christian Mulas, giocatore che per anni ha militato nei campionati di Serie B2 e C, per importanti problemi fisici (che pur non gli hanno impedito di mostrare tutta la sua bravura e la tecnica sopraffina del servizio in un bellissimo match esibizione contro il quotatissimo giocatore Rumeno Aurelian Postole in forza al TT Sassari), non ha avuto problemi a liquidare con un secco 3-0 la formazione "B". Carmine Niolu ha avuto facile ragione di uno spento Salvatore Motzo per 3 sets a 0 ed il plurimedagliato mondiale della sua categoria Efisio Pisano ha battuto 3-1 il validissimo Salvatore Zinchiri. Senza storia il doppio Carmine Niolu/Efisio Pisano - Salvatore Motzo/Emilio Albero: 3-0 a sancire una vittoria nettissima. Nella seconda giornata, con la formazione "A" a riposo, è scesa in campo solo la squadra "B" contro il Libertas TT Monterosello di Sassari. La sfida ha visto prevalere la formazione sassarese per 3-1. Motzo ed Albero hanno perso contro Paganotto e Zinchiri con Renna. Punto della bandiera per la formazione catalana ottenuto con la vittoria della coppia Albero/Motzo sulla formazione sassarese Musio/Palmas”.

Stefano Conconi (Santa Tecla Nulvi B): “La prima giornata inizia con il turno di riposo per me e Luca Pilo. Il nostro cammino parte dal secondo incontro proprio con una delle squadre che possono lottare per i primi posti del girone: il nostro allenatore Erich Schuster ed il nostro presidente Francesco Zentile. Inizio Io contro Zentile, vinco 3 a 0 poi, Pilo perde sempre per 3 a 0 contro Erich. Il doppio è decisivo per cercare di arrivare al quinto incontro e sperare di vincere la partita ma, in tutti set, nei momenti decisivi, ecco che Schuster fa valere il superiore livello tecnico e porta a casa il risultato per 3 a 0. Nell'incontro successivo perdo la partita contro Erich per 3 a 0 e fine dei giochi, presidente ed allenatore vincono 3 a 1”.