Cronache Pongistiche Sardegna del 19 aprile 2016

CAGLIARI, 19 APRILE 2016 - CAMPIONATI SARDI: AL PALASSERADIMIGNI DI SASSARI NON GIOCA SOLO LA DINAMO

Sabato e domenica prossimi è il turno degli appuntamenti più sentiti dalla crema pongistica isolana. Per l’edizione 2017 dei Campionati Regionali di Terza, Quarta e Quinta categoria l’organizzazione Tennistavolo Sassari (che racchiude le due storiche società turritane Libertas Sassari e Libertas Ping Pong Monterosello), è riuscita ad ottenere niente meno che il PalaSerradimigni, noto a tutti coloro che seguono con attenzione le vicende della Dinamo Basket. Parola al presidente della Libertas Marcello Cilloco: “Ormai da diversi anni organizziamo a Sassari i campionati sardi di categoria intitolati alla memoria di Stefano Ganau e Sergio Visioli e quest’anno siamo orgogliosi di essere riusciti a farli in una location importante come il PalaSerradimigni. L’intento è dare maggiore visibilità sia alla manifestazione, sia alla disciplina del Tennistavolo che purtroppo non è conosciuta come meriterebbe”.

Si comincia sabato pomeriggio (h. 15:00) con il Quinta maschile. Un’ora e mezza dopo sarà la volta del Quinta femminile. L’indomani l’impianto sarà aperto dalle 9:00. Alle 10:00 prenderà il via il Quarta maschile, seguito due ore più tardi dal Quarta femminile. Di pomeriggio, a partire dalle 15:30 la rassegna si conclude con la corsa per l’assegnazione dei titoli dei Terza maschili e femminili.

“La vetrina del “Palazzetto è molto importante per noi e per il movimento pongistico sassarese – continua Cilloco – ed è un altro tassello del programma posto in essere quest’anno che piano, piano sta dando i sui frutti”.

Interviene anche il presidente della Libertas Ping Pong Monterosello Pierpaolo Idini: “Ci siamo impegnati non poco, e lo stiamo facendo anche in questi ultimi giorni, per promuovere l’evento in tutta la città. É doveroso ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato un contributo importante”.

BOSA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE GRAZIE ALL’APPUNTAMENTO PRIMAVERILE CON I VETERANI

(a cura di Fabio Costantino)

Siamo ormai agli sgoccioli e tra poco meno di due settimane prenderà via a Bosa la sesta edizione dell’International Sardinian Veterans, un appuntamento ormai fisso che porterà ad incontrare atleti provenienti da ogni parte del mondo. Quest'anno, in particolare, registriamo la più alta compresenza di nazioni mai avuta finora; oltre all'Italia infatti, Bosa accoglierà giocatori dalla Francia, Turchia, Finlandia, Belgio, Cina, Germania, Montenegro, Nigeria, Romania, Scozia, Spagna e Svizzera. Inutile dire che siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto.

La manifestazione, organizzata dalla società algherese Il Cancello, ma voluta fortemente dal patron Efisio Pisano che nella cittadina attraversata dal fiume Temo è di casa, si svolgerà in tre giorni e con una novità: è stata inserita la gara di singolo over 75, che nel primo giorno affiancherà il singolo e il doppio over 60. Nel secondo giorno sarà la volta del singolo e del doppio over 70 e over 50 e, per concludere, il singolare e il doppio over 40 nel terzo giorno (vedere locandina regolamento). Un altro aspetto non secondario è il carattere turistico dell'evento, ricordo infatti che Bosa è considerato uno fra i borghi più belli d'Italia, dove sarà possibile apprezzare il suo centro storico e la sua zona costiera. Al momento le iscrizioni non sono ancora scadute ma abbiamo già qualche atleta vip, come il noto produttore di materiale per tennistavolo Herbert Neubauer, già campione del mondo veterani in singolo e a squadre insieme al francese Jacky Versang, anche lui presente quest'anno. Altri nomi: la rumena Maria Gaftea, campionessa europea in carica di doppio, nonché medaglia di bronzo in doppio ai recenti mondiali di Alicante, senza dimenticare la forte difenditrice Wei Jian che milita in seria A con la squadra del Norbello. E' comunque ancora presto per fare delle valutazioni sul valore dei singoli atleti, perché spesso in ogni edizione troviamo giocatori a noi sconosciuti ma che si rivelano molto forti e esperti. Per concludere, augurandomi come ogni anno una forte presenza sarda, ricordo che il torneo inizierà il 29 aprile e si concluderà il 1 Maggio. Ricordo inoltre che il termine per le iscrizioni scadrà il 24 aprile 2017. Vi aspettiamo"!

PLAY OFF VETERANI A NORBELLO.

La Festa della Liberazione forse non riuscirà a coinvolgere pienamente i componenti delle quattro formazioni che lotteranno per la conquista del titolo regionale a squadre di serie B veterani. Il 25 aprile, infatti, si ritroveranno nell’impianto di via Azuni a Norbello dove a partire dalle 10:30 cominceranno le semifinali. Simultaneamente si assisterà alle sfide Muraverese (vincitrice del girone A) – Santa Tecla Nulvi (seconda nel B) e Libertas Sassari Verde (vincitrice del girone centro nord Sardegna) - Polisportiva Dilettantistica Enrico Fermi Iglesias (piazza d’onore in quello meridionale). Seguiranno le finali che assegneranno il titolo e il terzo posto. Le due finaliste avranno il diritto a partecipare ai play off per l’accesso alla serie A2, nel corso dei Campionati Italiani Veterani.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

La Sardegna dei giovani pongisti si allena più che mai in vista dei prossimi Campionati Italiani Giovanili che dal 26 aprile fino al primo maggio avranno come base il Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni.

Andando a spulciare tra gli iscritti alle quattro categorie partecipanti spicca il nome di John Michael Oyebode della Marcozzi, testa di serie n. 1 nella categoria Allievi maschile. Il suo compagno di squadra e di nazionale Carlo Rossi partirà come n. 4 della categoria Juniores Maschile. Buone speranze di medaglia pregiata anche per la competizione a squadre degli Allievi con la Marcozzi che oltre ad Oyebode comprende i bravi Marco Poma (n. 7) ed Edoardo Loi (n. 10)

Di seguito tutti i partecipanti alla competizione tricolore in rappresentanza di sette società.

Singolo Maschile Giovanissimi: Manuel Broccia (ASD TT Guspini), Antonio Murgia (Santa Tecla Nulvi)

Singolare Femminile Giovanissimi: Alessandra Stori, Francesca Seu (Muravera TT)

Doppio Femminile Giovanissimi: Stori/Seu

Squadre Maschile Giovanissimi: TT Guspini

Squadre Femminile Giovanissimi: Muravera TT

Singolo Maschile Ragazzi: Federico Mascia (Muravera TT)

Singolo Femminile Ragazzi: Giulia Zucca, Serena Anedda (Muravera TT), Rossana Ferciug (Marcozzi Cagliari), Martina Bonomo, Chiara Scudino (Libertas Ping Pong Monterosello)

Doppio Femminile Ragazzi: Zucca/Anedda

Doppio Misto Ragazzi: Mascia/Zucca

Squadre Femminile Ragazzi: Muravera TT, Libertas Ping Pong Monterosello

Singolo Maschile Allievi: John Michael Oyebode, Marco Poma, Edoardo Loi (Marcozzi Cagliari), Nicola Carboni (La Saetta Quartu S. Elena)

Singolo Femminile Allievi: Sara Congiu (Muravera TT), Michela Mura (La Saetta Quartu S. Elena)

Doppio Maschile Allievi: Oyebode/Poma

Doppio Femminile Allievi: Congiu/Mura

Doppio Misto Allievi: Oyebode/Mura; Loi/Congiu

Squadre Maschile Allievi: Marcozzi Cagliari

Singolo Maschile Juniores: Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari)

Singolo Femminile Juniores: Aurora Piras, Alice Mattana (Muraverese), Alessandra Mura (La Saetta Quartu S. Elena)

Doppio Femminile Juniores: Piras/Mattana

Doppio Misto Juniores: Rossi/Piras

Squadre Femminile Juniores: Muraverese, La Saetta Quartu

Nel seguente link gli orari provvisori della manifestazione:

http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/Orari_provvisori_Giovanili_2017.pdf