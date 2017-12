Cronache Pongistiche Sardegna del 20 dicembre 2017

CAGLIARI, 20 DICEMBRE 2017 - SERIE A1 MASCHILE E FEMMINILE: PAREGGIA LA MARCOZZI

IL RESTO È UN INCUBO

La Marcozzi Cagliari muove finalmente la classifica nella A1 maschile grazie al pareggio interno con l’esperto Cral Roma. Gabriele Piciulin è stato il protagonista della serata con due successi personali ai quali si aggiunge quello del nigeriano Omotayo Olajide. Nella quinta giornata di andata si registra anche la netta sconfitta del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer che nella sua strada ha incontrato un Castel Goffredo molto motivato nel risalire la china. Ora i due club isolani chiudono la classifica a pari merito con ben tre lunghezze di ritardo dalle squadre immediatamente più vicine. Lo spettro della retrocessione si aggira inesorabilmente.

C’è poco da sorridere anche nella A1 femminile con Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer e Quattro Mori Cagliari entrambe sconfitte nei loro rispettivi impegni. Le prime a Castel Goffredo contro le campionesse d’Italia in carica e le cagliaritane opposte alle seconde arrivate nella scorsa stagione. Per il sodalizio di via Crespellani ancora zero punti in classifica, mentre la compagine del Guilcer sopravvive al terzultimo posto.

SERIE A2 MASCHILE: MARCOZZI FRENATA IN UMBRIA

Non ci voleva proprio un nuovo pareggio che complica la rincorsa alla capolista Genova.

I marcozziani offrono in casa del Terni una prestazione dal rendimento altalenante con Stefano Tomasi autore di due punti e un Johnny Oyebode che a detta del suo allenatore Sandro Poma commette un esagerato numero di errori gratuiti , non consoni ad un atleta molto allenato. Nessun apporto alla causa è stato offerto dal nigeriano Makanjuola Kazeem, apparso poco lucido. “Finisce il girone d'andata - ribadisce Poma – e siamo secondi a -2 dal Genova, a cui vanno i complimenti per un campionato finora eccezionale”.

SERIE A2 FEMMINILE: NEANCHE UN PUNTO PER LE DUE SARDE

Il terzo concentramento della stagione viene ospitato nel centro Sportivo Bonacossa di Milano. Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer e Muraverese TT assommano due sconfitte a testa.

“Trasferta amara per noi – commenta il tecnico del team norbellese Franco Esposito – che nonostante l’ottima prova di Dariia Zakarova, 3 punti su 4, abbiamo perso entrambi gli incontri per 4 a 2. Purtroppo non riusciamo a schierare la formazione titolare: Martina Mura ha mostrato i suoi limiti per una categoria troppo superiore alle sue potenzialità e Gohar Atoyan è incappata in una giornata no, vincendo una sola partita delle quattro disputate.

Nel primo incontro con l’Alfieri di Romagna, i due punti sono di Zakarova e Atoyan entrambi sulla Galiano. Zakarova e Carli danno vita ad un esaltante incontro, purtroppo finisce 3 a 2 per quest’ultima, un vero peccato perché avremmo meritato il pareggio. Nel secondo incontro con la fortissima formazione dell’Athletic Club Genova, Zakarova si esalta battendo 3 a 1 la Collia e 3 a 2 la forte Suprunova. Niente da fare per Atoyan e Mura che perdono entrambe le sfide. Nonostante le due sconfitte la squadra non ha demeritato, dimostrando di poter competere in questo campionato di A2. Il prossimo impegno sarà a febbraio a Norbello: speriamo in un concentramento ricco di soddisfazioni per noi, che non guasterebbe”.

Il presidente della Muraverese TT Gian Luca Mattana racconta le vicende delle sue ragazze. “Nella gelida Milano capitiamo in una struttura molto accogliente come raramente se ne vedono in giro nel nostro sport. Due gli incontri da disputare: il primo veramente proibitivo contro le mantovane dell’Asola prime in classifica. Il trio Dumitrache – Mescieri – Chieppa, vent’anni di media, non è certo cliente facile, e nei quattro incontri disputati fa vedere tutto il suo valore non lasciando neppure un set alle muraveresi. Nel pomeriggio ci aspetta il Napoli, altra squadra composta da giovanissime: ed è ancora sconfitta, anche se combattuta (per 4 a 2) con il pari che sarebbe stato il risultato più giusto. La prima partita, Mattana – Ciferni potrebbe essere già decisiva per il risultato finale, anche perché l’ultima volta che le due si sono incontrate a prevalere è stata Alice. Purtroppo non sarà cosi, con la Ciferni che dopo aver vinto il primo e sofferto nel secondo, passeggia nel terzo e quarto portando alle campane il primo punto. (6,-7,3,6). Nel secondo incontro, per la Smargiassi è una passeggiata superare Luna Aprile; il risultato (1,5,3) non lascia dubbi sulla forza della ragazzina napoletana. Di seguito Aurora Piras porta a casa la vittoria contro Sara Messina, atleta di pari classifica che con Aurora non riesce mai a prevalere. Anche in questa occasione la mia atleta si impone 3 a 1 (7,6,-1,9). Sul 2 a 1 è ancora Smargiassi che si impone 3 a 0 su Alice (8,6,5). Piras accorcia ancora superando Ciferni 3 a 1 (-6,8,5,9). Sul 3 a 2 segue una partita equilibrata che nega il pari alle sarrabesi: Luna Aprile lotta con Sara Messina, ma si deve arrendere al quarto. (9,-9,6,10)”.

SERIE B1 MASCHILE: DERBY A SENSO UNICO

Dopo il riposo della sesta giornata il team marcozziano raccoglie il terzo successo stagionale sgominando col minimo indispensabile il pericolante Muravera TT. “È stata di certo una bella prova – ammette Marco Poma, autore di due punti - dove si è visto un atteggiamento giusto da parte di tutti ed un grandissimo spirito di squadra. Questo girone di andata, per quanto riguarda la mia prestazione, è andato a dir poco bene: sono partito con il piede giusto, impegnandomi al 100 % ogni allenamento e soprattutto ascoltando le correzioni del mio allenatore Stefano Curcio. Per quanto riguarda l’intera squadra, non siamo messi male in classifica, abbiamo vinto delle belle partite, siamo andati vicinissimi a vincere con la capolista. Diciamo che sono molto contento e spero di continuare per questa strada. Il Muravera, secondo me, è un avversario tosto, perché ha degli ottimi giocatori, ma purtroppo per loro uno di questi non ha potuto giocare perché era infortunato. La vittoria la dedico a Stefano che è il nostro allenatore, e che era lì con noi a darci i consigli giusti per poter vincere”. Gli altri punti sono stati messi a segno da Massimo Ferrero, Edoardo Loi e Marco Sarigu.

SERIE B2 MASCHILE: MURAVERESE ANCORA IN TESTA

Quarto successo consecutivo per la formazione del presidente Gian Luca Mattana che in questo girone d’andata ha chiuso per quattro volte un match alla nona partita, vincendoli sempre. “Non poteva terminare in modo migliore il girone d'andata – commenta a freddo l’esperto Riccardo Lisci – con una vittoria arrivata con la mia tripletta e i due punti di Marcello Porcu. Incredibilmente la classifica ci vede al primo posto con 12 punti in compagnia della forte Fondana. Ora il nostro principale obiettivo è davvero vicino. Non ci montiamo assolutamente la testa, sappiamo che ogni partita vinta poteva girare diversamente e ora potevamo essere in una situazione molto meno tranquilla. Con questo non voglio sminuire ciò che abbiamo fatto, ma siamo consapevoli che non siamo attrezzati per fare il salto di categoria, perciò ci godiamo questo primato, finché dura. Finalmente Marcello sembra stia risolvendo i problemini fisici e questo gli consente di giocare ai suoi soliti standard. Ancora sottotono Riccardo Dessì, che non riesce a trovare continuità; con più autostima, forse, potrebbe rendere di più. Colgo l'occasione per augurare a tutti un buon Natale e un felice 2018”.

Vistosa sconfitta per il Libertas Sassari in quello che era uno scontro salvezza con un’avversaria che non aveva mai vinto in questa stagione. Tre gare sono terminate al quinto set: solo in una circostanza i sassaresi hanno trovato la via della vittoria con il romeno Aurelian Postole. Attualmente il team turritano occupa la terzultima posizione.

SERIE B FEMMINILE: IL MURAVERA È SECONDO

Esiti contrastanti quelli fatti registrare dalle due compagini isolane nel concentramento di Muravera. Le padrone di casa vanno a gonfie vele con quattro punti in due gare e la seconda piazza. La matricola La Saetta Quartu, invece, viene battuta dalle sarrabesi e poi dalla King Pong Roma.

Tra le protagoniste locali c’era Ana Brzan che analizza i due incontri: “Nella prima partita contro le saettine eravamo un po’ preoccupate perché io non m sono allenata per tutta la settimana causa problema alla schiena. Sul fronte avversario sapevamo che Michela Mura ultimamente sta giocando bene. Per questo siamo partite subito concentrate. Sara Congiu ha sempre avuto problemi con le puntinate, ma opposta a Silvia Deligia ha interpretato una partita perfetta con un 3-0 che ha fatto vedere quanto fosse sicura del fatto suo. Serena Anedda ha giocato assecondando le sue potenzialità e proprio contro Michela Mura ha portato a casa un ottimo 3-1. Nonostante fossi a mezzo servizio non ho avuto problemi con Anna Podda. Poi Sara, affrontando la Mura, non ha trovato soluzioni, cedendole la posta in palio. E io alla fine, mi spiace dirlo, ho davvero umiliato la Deligia.

Termina 4-1 per noi, senza mai metter in discussione il risultato. La partita contro il King Pong è stata molto agevole: un 4-0 senza storia. Solo Sara ha giocato molto male con Floriana Franchi ed ha vinto 3-2. Ora siamo seconde in classifica: io punto ai play off; dobbiamo andare avanti così e non sprecare nulla. Siamo un’ottima squadra per la serie B e i play off per la A2 ce li meritiamo: speriamo d farcela”.

Sul fronte de La Saetta seguono le riflessioni di Silvia Deligia: “Quest'anno la mia carriera pongistica sta andando piuttosto male, ma ci sta tutto. Prima mi allenavo costantemente (cinque giorni alla settimana), ora mi limito a due, massimo tre volte alla settimana. Tutto ciò è dovuto al lavoro e ad altri motivi personali che da circa un anno non mi permettono di stare molto attaccata alla racchetta. Nella prima partita con il Muravera ho trovato delle giovani avversarie davvero cresciute e lo confermano anche i risultati. Perdiamo 4-1 con le avversarie che schierano pure la numero 16 d'Italia (Ana Brzan) che sicuramente non è a livello di B ma di una serie nettamente più alta. Per noi non c'è stato nulla da fare. Il secondo match ci vede affrontare un 'altra squadra non semplice da battere: la King Pong di Cesare, dove militano Franchi, Rojas e Condorelli. All'andata perdemmo 4-0; al ritorno “solo” 4-2 con due punti di Michela Mura. Io affronto la Condorelli che mi metteva in campo tutto: da ferma tiravo e con la sua esperienza mi spostava a suo piacimento. Nonostante fossi consapevole del fatto che lei non soffriva neanche un po' le puntinate, ci ho provato ugualmente. Anna ha giocato molto bene in queste due partite dove ha affrontato la Rojas (perdendo 3-2) e la Franchi da cui ha perso 3-1. A gennaio, lavoro permettendo, cercherò di allenarmi di più per far riemergere la Silvia Deligia dei tempi migliori: grintosa e con tanta voglia di vincere”.

SERIE C1 MASCHILE: IL CANCELLO IN TESTA SOLITARIO

VINCONO NULVI E MURAVERESE

Era da poco più di due mesi che la compagine algherese de Il Cancello non vinceva una gara. Lo fa in maniera eclatante in trasferta e con la sorpresa di comandare la classifica di un girone dagli equilibri incredibili. Parola al catalano Carlo Fois: “Era preventivata una partita difficile in trasferta contro il Castello Roma e così è stato, come dimostrato dal 5 a 3 finale con vari incontri molto tirati. Le prime tre partite hanno visto il nostro vantaggio per 2 a 1 grazie alla mia sofferta vittoria con Stuffer, a quella di Marco Tiloca contro Sabatini: Mentre Caldarini ha dimostrato la sua buona vena con una vittoria su Maurizio Muzzu; si è poi andati sul 3 pari dopo le vittorie di Caldarini su Tiloca (ai vantaggi del 5°,con un match point non sfruttato da Marco), Stuffer su Muzzu e la mia su Sabatini. A quel punto si sono giocate le partite decisive che ci hanno dato la vittoria: il mio incontro con Caldarini, terminato al quinto set; e quello di Tiloca , sempre al set decisivo, su Stuffer. I due punti racimolati ci permettono di avere una certa tranquillità anche se in questo campionato non possono esserci certezze, con una classifica che rimane molto corta”.

La Muraverese supera di misura la sua ultima gara casalinga. “Ospitiamo i ragazzi di Roma della King Pong – specifica Alberto Mattana - sopra di noi di due punti in classifica. Noi formazione tipo, loro senza Di Silvio ma con il fortissimo Troilo. Per primi partono Andrea Piras e Marcolini: a spuntarla è il romano senza troppa fatica, complice un mio compagno abbastanza sottotono. Il secondo incontro porta la partita in situazione di 1 a 1: Francesco Lai batte Cinque per 3 a 1, non giocando comunque il suo miglior tennistavolo. Io affronto Troilo dove pur tirandomi i primi due set, soccombo 3 a 0. La seconda tornata inizia con Lai che batte Marcolini sempre 3 a 1 e riporta il match in parità. Ma la parità dura poco in quanto Troilo si sbarazza abbastanza agevolmente di un Piras sempre più spento. Altro incontro chiave il mio, dove sul 3 a 2 sotto perdo facile contro Cinque senza mostrare un pizzico di agonismo e meritando la sconfitta per 3 a 0. Sotto 4 a 2 nel punteggio totale, il solito Lai batte il numero uno avversario per 3 a 1 giocando la miglior partita della giornata e ridando un barlume di speranza alla nostra squadra. Infatti, nonostante una discussione su una possibile sostituzione con il caposaldo della panchina Mario Bordigoni, scendo comunque in campo assumendomi le mie responsabilità. Ciò paga perché pur non giocando bene, riesco con la volontà, a portare il match a casa e la partita sul 4 pari. Nell'ultimo incontro scendono in campo Piras e Cinque. Partita tiratissima che vede il nostro uomo giocare bene e vincere 3 a 0 tirando ogni set (tutti ai vantaggi) contro un ostico laziale, e portando quindi la partita dalla nostra parte. Agganciamo così la parte delle squadre a quota 6, in un campionato più che equilibrato dove alla fine del girone di andata tutte lottano per la salvezza e per la promozione”.

Anche il Santa Tecla Nulvi si ritrova a quota sei, raggiunta attraverso i due punti conquistati nel derby con Il Tennistavolo Norbello. La disamina del tecnico giocatore dei padroni di casa Erich Schuster: “Partita intensa e difficile contro un’avversaria forte di un numero uno quasi imbattibile. Inizia Schuster con una vittoria su Felice Leppori, cui segue il pareggio ospite con Gbenga Kayode su Giancarlo Carta. Oladimeji Basiru Taiwo vince su Federico Concas e Gbenga batte Schuster in tre combattuti set. Basiru batte Cesare Mozzi ma con la vittoria di Concas su Carta e di Gbenga su Basiru le cose si complicano per i nulvesi che sul 3 a 4 conquistano il pareggio con Schuster, ritornato a buoni livelli, che batte Concas. Rimane la partita decisiva Carta contro Mozzi che il giocatore del Santa Tecla riesce a portare a casa con molta difficoltà ma consentendo di conquistare due importanti punti per noi in vista di una serrata lotta per la promozione in B2. Si ritorna dopo la pausa per un campionato di C1 davvero equilibrato ed incerto con risultati a volte sorprendenti e ottime individualità di livello superiore”.

SERIE C2 MASCHILE: FERMI IGLESIAS NON SI SCROLLA DI DOSSO IL FIATO DEL GUSPINI

Nel match più importante della giornata, la capolista Iglesias tiene a bada anche le mire espansionistiche de La Saetta Quartu. Il contributo del sulcitano Bruno Pinna: “Io e Giovanni Siddu ci siamo preparati molto bene per questo incontro. Sapevamo che non ci sarebbero stati sia Roberto Pili, sia Gabriele Melis e che quindi potevamo contare solo sulle nostre forze e sull'esperienza di Giancarlo Pili, però ancora vittima dei postumi di un'operazione chirurgica. Siamo partiti molto forte: Giovanni con una partita aggressiva e grintosa riesce a violare l'imbattibilità di Alberto Manos vincendo con un netto 3 a 1. Segue la mia vittoria contro Lorenzo Piras (ragazzo che fa un gioco molto potente e tecnico), perde invece Giancarlo contro un Davide Pusceddu particolarmente in palla. Sul 2 a 1 per noi scendo in campo per affrontare Manos: riesco a prevalere solo al quinto set per 15 a 13 in una partita al cardiopalma. Sul 3 a 1 è Giovanni che chiude partita e incontro con Pusceddu che conferma lo stato di forma, ma nulla può contro l'unico giocatore imbattuto del campionato (complimenti, non è facile). Chiude l'incontro con la vittoria della squadra già in tasca, Giancarlo contro Lorenzo Piras che perde per tre a uno. Non è la prima volta che ci troviamo ai vertici della classifica al giro di boa, sappiamo benissimo che non possiamo sottovalutare nessuna squadra. Quest'anno il campionato è molto equilibrato, basta un nostro passo falso e ci ritroviamo le inseguitrici addosso. Contiamo in un recupero totale delle altre tre tigri (Roberto, Gabriele e Giancarlo) che per motivi diversi non hanno potuto partecipare costantemente agli allenamenti e alle partite ufficiali di campionato. Un augurio di buone feste a tutti i pongisti sardi”.

A Michele Lai il compito di raccontare il successo del suo Guspini sul TT Monserrato: “La partita era già in partenza aperta a qualsiasi risultato e di fatto si è mantenuta in bilico fino all'ultimo. Francesco Broccia fa tesoro dell'esperienza ottenuta con Briam Mele e di fronte al gioco simile per fastidio della puntinata di Andrea Zuccato sfodera una prestazione maiuscola e vince facile per 3-0. Match godibile ed equilibrato tra Massimiliano Broccia e Marco Saiu ma gli effetti, le rotazioni e la maggiore incisività nei punti chiave consentono a Marco di prevalere 3-2. Tra il sottoscritto e Alberto Puzzoni è invece una brutta disputa nel senso della spettacolarità: entrambi siamo a corto di allenamenti e infatti gli errori abbondano ma la voglia di vincere mi consente di ottenere un 3-0. Francesco si dimentica di quanto di buono fatto prima e contro Saiu perde la testa nel senso del ragionamento tattico e si innervosisce per il gioco ostico avversario. Marco se pur di misura in ogni set, ha la meglio per 3-0. Io per la prima volta affronto Andrea Zuccato: anche in questo caso ce le diamo scherzosamente di santa ragione, vinciamo un set ciascuno fino al quinto con chiusura finale 3-2 per me. Già in vantaggio, Massimiliano Broccia porta in saccoccia il punto della vittoria finale per noi battendo per 3-0 Alberto Puzzoni”.

Il Libertas Sassari ottiene una bella boccata di ossigeno. La vittoria ottenuta contro il Ghilarza – ammette Marcello Adriano Pinna - è il nostro regalo anticipato di Natale. Questo risultato riapre le speranze di salvezza e ci dà fiducia per il proseguo della stagione. In apertura riesco ad avere la meglio su Mario Marchi recuperando lo svantaggio dei due set iniziali con non poca fatica. Successivamente ritorniamo in situazione di parità con la vittoria per 3-0 di Briam Mele sul nostro Luca Pinna che ha sofferto la puntinata dell'avversario. Nonostante l'assenza di allenamento per problemi di epicondilite, il nostro compagno di squadra Alberto Ganau ha la meglio su Ignazio Calderisi con un secco 3-0 riportandoci così in situazione di vantaggio. Al giro di boa, con un ottima prestazione, Luca fa suo il match contro Marchi per 3-0. A questo punto ritorno in campo e mi impongo contro Calderisi, rimontando il primo set (da dimenticare!). Con questo punto ci aggiudichiamo la vittoria e concludiamo la sfida con l'ultimo incontro di giornata che vede primeggiare Mele con il parziale di 3-0 su Ganau, il quale ha anch'esso avuto qualche problema con la puntinata dell'avversario”.

Pareggio molto combattuto tra Azzurra e Tennistavolo Norbello. “Scontro salvezza a Cagliari – argomenta Pierluigi Montalbano - con le due squadre che si presentano in formazione tipo. Inizia bene la squadra di casa: Maurizio Piano supera il veterano Nazzaro Pusceddu per 3-0 con una prestazione senza sbavature che non lascia spiragli all'esperto difensore mancino del Norbello. Il secondo punto per i locali arriva da Pierluigi Montalbano che si presenta in buona forma e con un convincente gioco d'attacco riesce a bucare spesso la difesa di Gabriele Aresu. A questo punto scendono in campo i "giovani" delle due squadre e gli ospiti riescono ad accorciare le distante con Luigi Pusceddu che vince 3-1 su Alessandro Polese, ancora convalescente dopo una fastidiosa influenza che non gli ha consentito di allenarsi a dovere. Nella seconda rotazione giunge il pareggio degli ospiti con Nazzaro Pusceddu che in un interminabile ed equilibrato incontro sconfigge l'altro vecchietto in campo, Pierluigi Montalbano, incapace nel "raddrizzare" il gioco storto del mancino di Norbello. Il più bell'incontro del pomeriggio vede Maurizio Piano avere ragione di Luigi Pusceddu ai vantaggi della bella dopo essere stato sotto per 2-0 e aver sofferto tantissimo la velocità dell'avversario. Con immensa pazienza e tanta classe ha lentamente preso il ritmo giusto e ha portato in vantaggio i locali per 3-2. L'ultimo incontro ha esaltato le qualità dei due avversari, con Gabriele Aresu che con uno spettacolare gioco di difesa da lontano ha preso di tutto e di più riuscendo a vincere nello sprint finale contro un mai domo Alessandro Polese che dimostra di trovarsi a suo agio quando il gioco rallenta consentendogli di doppiare i potenti spin a tutto braccio. Bravissimo Aresu che nei punti finali ha "murato" da lontano ogni tentativo di chiusura del giocatore dell'Azzurra. Le due squadre se la vedranno al ritorno in uno scontro salvezza proprio all'ultima giornata di campionato”.

SERIE C FEMMINILE: QUATTRO MORI SEMPRE PIÚ FORTE

A Sassari si è giocato il secondo concentramento della serie C femminile, che ha visto il Quattro Mori dominare e consolidare il primato in classifica grazie al giovane trio composto da Rossana Ferciug, Beatrice Mozzi e Alessia Pauliuc. La formazione cagliaritana ha superato agevolmente prima il Monterosello B e poi il Paulilatino 2014.

Di seguito alcuni commenti dei protagonisti.

Pier Paolo Idini (Presidente Libertas Ping Pong Monterosello): “La squadra B è stata sconfitta 5-0 dal Quattro Mori. Sono andate in campo Laura Pinna e Aurora Delrio: troppa la differenza fra le due squadre. La Monterosello A ha sconfitto 4-1 il Neoneli dove la parte della leonessa è stata interpretata da Martina Bonomo, autrice di tre punti. Nel doppio ha giocato con Francesca Ganau. Il quarto punto lo ha confezionato Chiara Scudino. Di questo Campionato si può dire che c'è troppa differenza tra le prime due squadre in classifica e le altre”.

Lorenzo Sicurella (accompagnatore Paulilatino 2014): “Le nostre atlete cominciano il concentramento affrontando il Neoneli. La prima sfida vede in campo Luisa Puggioni e Mariapia Are: la partita è all'insegna dell'equilibrio tanto che finisce 13 a 11 al 5° set in favore dell'atleta del Paulilatino. Segue l'incontro della nostra Patrizia Atzori opposta a Maria Franca Pisanu. Questa volta prevale l’atleta del Neoneli per tre set a zero; la sconfitta della Atzori è dovuta soprattutto alla sua poca esperienza. Il doppio premia le giocatrici del Neoneli per tre set a zero. Anche la Are riesce a vincere contro Atzori. L'ultimo incontro è molto equilibrato: tra la Puggioni e la Pisanu, vince la prima per tre set a due. Da elogiare la determinazione della Puggioni, che nonostante una tecnica deficitaria è riuscita a vincere entrambi gli incontri singolari. La partita però vede vittorioso il Neoneli con il risultato di 3 a 2”.

Luciano Meloni (allenatore Neoneli): “Il trio Bonomo, Scudino e Ganau, del Monterosello, si presenta come squadra già esperta e pertanto la matricola Neoneli gioca intimorita e senza determinazione. Solo Maria Franca Pisanu riesce a vincere l'incontro con Scudino per tre set a due. Tutti i restanti incontri finiscono con un secco tre a zero per il Monterosello B. Nonostante la sconfitta, la matricola Neoneli riesce a portare a casa altri due punti in classifica e si ritrova ora al terzo posto in classifica con un totale di 4 punti. Sono molto soddisfatto dalla prestazione delle mie atlete anche se non hanno dimostrato tutto il loro potenziale”.

SERIE D1 MASCHILE/A: DECIMOMANNU E MONSERRATO ROSSA CON UNA MARCIA IN PIÚ

Il Tennistavolo Decimomannu mantiene un punto di vantaggio sul Monserrato Rosso anche se con una partita in più, grazie ai due punti guadagnati nel match con la Muraverese.

“Il lavoro ci è stato agevolato dall’assenza delle due atlete sarrabesi Alice Mattana e Aurora Piras – osserva Carlo Orrù – impegnate nel concentramento di A2 femminile. Ci siamo ritrovati una formazione rimaneggiata, con il solo Luca Paganelli capace di contrastarci, anche se non l’ho visto in ottima forma. Ma dal canto nostro eravamo felici di aver ritrovato in squadra Maurizio Saiu che è stato fuori per un po’ di tempo, causa acciacchi vari. Alla fine dell’andata ci possiamo ritenere soddisfatti e non vediamo l’ora di incontrare la nostra principale antagonista e di ripeterci come rendimento”.

Inizia con il botto l' incontro tra le seconde della D1 girone sud (Azzurra e Monserrato Rosso). Con il dottore Enzo Salustro la formazione cagliaritana infila una vittoria inaspettata sul più quotato Gianpaolo Manca, apparso nervoso e troppo falloso. Manca sciupa alcuni set point nel terzo set e, nel quarto, sull' otto pari , sbaglia alcuni attacchi. 3-1 per il dottore, chiamato a sostituire Massimo Atzeni. Mette le cose a posto il Number One Marco Pisu che, dopo qualche difficoltà nel primo set, regola in tre parziali il coriaceo Gianni Pomata. Ma l'esperienza di Marco ha la meglio. 3-0 ed 1-1.Nel terzo match, diventato decisivo, battaglia senza esclusioni di colpi tra Roberto Murgiano, reduce da alcuni successi di prestigio, e Fabrizio Carta. Alla fine, dopo un match che vede momenti di tensione, prevale il Monserratino 3-1 con punteggi molto ravvicinati. Tocca poi a Pisu contro Salustro: quasi non c'è partita. Salustro sembra appagato e il divario con Marco non è colmabile. La classe non è acqua. Il Monserrato agguanta per lo meno il pareggio. Segue poi Murgiano contro Manca. Ad un primo set tiratissimo, vinto da Roberto, gli altri due sono di facile appannaggio dello stesso. 3-0 per Murgiano che dimostra di essere in ottime condizioni di forma. Per Manca una giornataccia da dimenticare, ma ci sono le possibilità per fare meglio. L'ultimo incontro vede impegnati Pomata e Carta. Il gioco attendista di quest' ultimo appare troppo ostico per un giocatore puntinato bravo a difendersi, meno ad attaccare. Dopo un buon inizio, Pomata si demoralizza e molla gli altri due set. 3-0 per il vecchio ed il Monserrato vince per 4-2. Con questa importante vittoria, il Monserrato consolida il secondo posto. Quando Gianpaolo Manca tornerà in forma e tenendo conto della quasi invincibilità di Pisu, sarà difficile strappare punti ai paulesi. Per l'Azzurra comunque un buon match con Salustro e Murgiano sugli scudi”.

Bel pareggio tra Monserrato Verde e San Orione Rosmarino Carbonia. Nella palestra di via Argentina fa un freddo pungente – racconta il sulcitano Luciano Macrì - ma la bassa temperatura è ampiamente compensata dal piacere di andare a trovare i nostri amici Luca De Vita, Giuseppe Lepori ed il presidente Alessandro Picciau. Il primo incontro è tra Luca De Vita e Stefano Pittau. Il punteggio di 3-0 è a favore del giocatore di casa, ma il nostro Stefano, pur a corto di allenamento, non ha sfigurato. Certo è che De Vita sta attraversando un ottimo momento di condizione. Si continua con il presidente Picciau ed il nostro Vito Moccia che pur soffrendo nel terzo set (costretto a cederlo all’avversario), vince per 3-1. Tocca al sottoscritto contro Giuseppe Lepori. Perdo il primo set ma alla fine riesco a vincere per 3-1. Giuseppe ha dei colpi d’attacco devastanti, io cerco di farlo attaccare il meno possibile, anche se frenare del tutto i suoi topspin è impossibile. Ma Giuseppe è troppo nervoso, mentre io al contrario, provo a mantenere calma e sangue freddo, e riesco a portare a casa il risultato. Luca De Vita si impone 3-0 contro Vito Moccia, il quale si impegna, ma non riesce a contrastare gli attacchi soprattutto di rovescio di Luca. E’ un bel match durante il quale abbiamo assistito, giocati da entrambi i contendenti, a colpi molto spettacolari. Marco Lai subentra dalla panchina al posto di Stefano Pittau per affrontare nel quinto incontro Giuseppe Lepori. Marco si aggiudica il primo set giocando molto bene, poi però subisce il ritorno di Giuseppe che vince per 3-1. Il nostro giocatore ha poche ore di allenamento sulle gambe, ma i segnali positivi si sono visti e di questo siamo confortati. Giuseppe quando gioca sereno riesce ad attaccare in modo difficile da contrastare. Nell’ultimo incontro della serata devo vedermela contro Sandrino Picciau. Riesco a vincere 3-0, ma ho dovuto mantenere la massima concentrazione per tutto il tempo, perché sapevo che Picciau al mio minimo passo falso ne avrebbe approfittato. Finisce 3-3. Per noi è un ottimo risultato”.

Successo in trasferta per La Saetta nel derby con il TT Quartu. Lo analizza Nicola Carboni: “La prima partita è stata disputata da Matteo Pala contro Alessandro Borea: è stata vinta da Matteo per 3-0. Poi ho affrontato Luciano Oppo, superato per 3-0. Viene il turno del mio compagno Francesco Mascia opposto a Luigi Congiu, questa volta a prevalere è il padrone di casa per 3-0. La quarta partita è stata disputata da me e Alessandro Borea: con qualche difficoltà per via del suo pesante taglio, riesco comunque a uscirne vittorioso. Luigi Congiu fa il bis imponendosi su Pala dopo una partita molto bella, anche se purtroppo Matteo ha perso. L'ultima partita (quella decisiva) è stata vinta da Francesco Mascia su Luciano Oppo vinta per 3-0. Sono state partite difficili anche se molto brevi. Complimenti anche ai nostri avversari che si sono battuti con impegno e correttezza”.

SERIE D1 MASCHILE/B: L’ALGHERO ROSSO DOMINA LA PRIMA PARTE DEL CAMPIONATO

La formazione catalana conserva un punto di vantaggio sul Santa Tecla Nulvi.

“Trasferta positiva in Ogliastra questa domenica per il G.S.T.T. Alghero Rosso – specifica Salvatore Motzo - che pur in formazione rimaneggiata per l'assenza forzata del "Mister 100%" Marco Cassitta ha sconfitto per 5-1 lo Sporting Lanusei privo di Fabrizio Licciardi, assente per influenza, ed ha terminato il girone di andata in vetta al campionato. Marco Cassitta è stato sostituito per l'occasione dal veterano Riccardo Moni che non ha deluso le aspettative battendo Maurizio e Federica Cuboni in 3 set. Carmine Niolu, determinato e concreto come suo solito, ha battuto Federica Cuboni ed ha, poi, avuto ragione in tre set tiratissimi di un sempre pericoloso Carlo Piroddi autore del punto della bandiera sul nostro veterano Efisio Pisano, che ha superato in tre sets Maurizio Cuboni. Ringraziamo gli amici del Lanusei per aver sopportato stoicamente la distruzione del tavolo per i colpi dati da Efisio Pisano durante i suoi incontri..e ne ha dati veramente tanti giocando contro Piroddi.

E sulla via del ritorno ad Alghero abbiamo incontrato la neve. Il G.S.T.T. Alghero A.S.D. augura a tutti gli amici pongisti Buone Feste”.

Il nulvese Stefano Conconi dice la sua sul successo contro l’Oristano Rosso: “La partita conferma le difficoltà di questo campionato pieno di insidie e di risultati incerti. Infatti, con la presenza dell’avversario Federico Piselli, quasi certamente, la gara non sarebbe finita 4 a 2 in nostro favore ma ... Comunque, non è stato facile portare a casa il risultato. Inizio io contro Nicola Cuccureddu e perdo 3 a 0. Ci pensa Roberto Caddeo a riportarci in parità vincendo contro Adolfo Simbula 3 a 0. Luca Pilo ci porta in vantaggio battendo Carlo Maulu per 3 a 1 ma è arrivata la seconda partita di Cuccureddu che vince contro Caddeo per 3 a 1. Tocca a me contro Maulu e questa volta non mi faccio prendere dalla paura del risultato e vinco per 3 a 1. infine Pilo supera Simbula per 3 a 0. Con questa giornata si chiude il girone d'andata e in attesa dei tornei di gennaio, auguro a tutti un sereno e felice Natale ed un 2018 ricco di soddisfazioni”.

Breve ma efficace l’intervento del presidente Marcello Cilloco sulla vittoria del suo Libertas Sassari: “Giochiamo in casa contro la squadra di Oristano composta da Tore Coghe Emanuele Marras e Sebastiano Urrai. Finisce 5-1 con due punti miei su Tore Coghe e Urrai due di Sergio Idini su Marras e Coghe e 1 di Tore Piga subentrato nel finale a Gianfelice Delogu che nella seconda partita è stato sconfitto da Urrai per 3-1. Come già detto il campionato è estremamente equilibrato e anche in questa partita siamo stati bravi a portare a casa i due punti ma il risultato non era per niente scontato”.

Quinto risultato utile consecutivo per il Neoneli. “Ultima partita del girone di andata contro gli amici dell’Alghero – descrive Alessandro Faedda – e nonostante i tanti chilometri che ci separano è sempre un piacere venire a giocare qui. Arriviamo senza il nostro capitano Agostino Campanello bloccato a lavoro per le imminenti festività natalizie. Già dall’inizio ho buone sensazioni. Il tavolo di gara è lento come piace a me e le palline sono le stesse che usiamo a Neoneli. Il presidente Christian Mulas deve subito affrontarmi nella prima partita. Dopo un primo set che perdo a 8 riesco a vincere i successivi tre contenendo il top di dritto di Christian a tratti devastante e i servizi veramente insidiosi del presidente che se avesse un rovescio altrettanto esplosivo non giocherebbe in questa categoria. Nella seconda partita Emilio Albero incontra Ignazio Piras. Partita a senso unico dove Emilio dimostra miglioramenti notevoli dal punto di vista tecnico. Vince in tre set senza patemi. Stesso copione a parti invertite nel successivo incontro che vede protagonista il mio compagno di squadra Gianni Pintus. A soccombere sotto le sue bordate di dritto è il buon Claudio Cassitta che non riesce a reggere gli scambi veloci di Gianni. Tocca nuovamente a me contro Albero: vinco facilmente i primi due set poi un calo di tensione nel terzo mi fa perdere il parziale. Chiudo la disputa per tre a uno rimettendo in campo senza rischiare. La quinta partita è sicuramente la più emozionante. Si incontrano Gianni e Christian e se le danno di santa ragione sino al quinto set dove Gianni arriva a condurre nove a uno e un mai domo Mulas riesce ad arrivare sino al nove otto per arrendersi poi davanti alla maggiore qualità dei colpi del mio super compagno. A vittoria acquisita Ignazio Piras ha la meglio al quinto su Claudio Cassitta ancora vittima del jet leg. È stata una bella serata per noi che conferma il buon momento di forma della nostra squadra”.

SERIE D2/A: IL MONTEROSELLO MANTIENE LE DISTANZE

Tutto secondo pronostico per il leader Libertas Ping Pong Monterosello che prevale nettamente nel derby. “É stato abbastanza facile per noi giocare contro il team della Libertas B – riflette Gianni Palmas - che si è presentato con Simone Unali, Federico Satta, Daniele Caria e Claudio Sabino. Ragazzi che fanno parte della nostra società e sono al primo anno di attività pongistica. Confrontarsi con noi adulti (io, Roberto Musio e Pierpaolo Idini) non ha provocato nessuna emozione, in quanto sono abituati in palestra, durante l'allenamento, ad allenarsi con tutti sotto la guida del tecnico Aurelian Postole. Questo campionato in D2 per loro è tutta esperienza ed ho notato che stanno migliorando e si è visto nelle partite disputate contro di noi”.

Alghero e Tennis Tavolo Olbia inseguono appaiate a due lunghezze. I catalani risultano più forti del Santa Tecla Nulvi. “È stata una partita equilibrata ed incerta fino all'ultimo set – rammenta Massimiliano Salis - e quella nulvese è l’unica compagine del girone che fino ad ora è riuscita a fermare la capolista Sassari con un pareggio. I nostri avversari sono Marcello Bianco, Massimo Posadinu e Francesco Zentile. Noi all'assenza del nostro "giocatore forte" Salvatore Motzo provvediamo schierando l'altrettanto esperto Giuseppe Mancino, all'esordio quest'anno, assieme a me e a Salvatore Zinchiri. L'incontro inizia con le facili vittorie per 3-0 del nostro Giuseppe Mancino su Zentile, di Bianco su di me e Posadinu su Zinchiri. L'incontro chiave a mio avviso è stato quello tra Bianco e Mancino, con scambi di taglio interminabili e conclusosi 3-1 per il catalano dopo un infinito quarto set finito 22-20. Sul 2-2, tocca prima Zinchiri contro Zentile e poi me contro Posadinu a stabilire l'esito dell'incontro. Il mio compagno ha la meglio in cinque set sul combattivo presidente anglonese, ed io faccio altrettanto in rimonta al quinto set su Posadinu. Alla fine vinciamo 4-2 con un ottima prestazione di Mancino che, nonostante gli scarsi allenamenti, è rimasto sempre molto lucido. Riusciamo a tenere il secondo posto pari merito con l'Olbia, prima della pausa invernale. Approfitto dell'occasione per fare gli auguri di buone feste e un buon 2018 a tutto il movimento pongistico sardo”.

Incontro risolto facilmente quello tra Olbia e Libertas Sassari A, grazie ai punti di Cristian Mateiu sul giovane Francesco Denegri e Salvatore Biosa, e altrettanti quelli di Antonio Trubbas su Gigi Scudino, e Denegri. Chiude la cinquina Stefano Corda contro Scudino dopo un incontro tirato che finisce al quinto set. Il punto per il Sassari lo realizza Biosa contro Matteo Fois che sostituisce Corda. L'incontro finisce 5 a 1 per l'Olbia che si conferma al secondo posto in classifica. “Abbiamo preparato quest’ultima partita di campionato focalizzandola sulla vittoria – commenta Cristian Mateiu - per rimanere ad immutata distanza dal Monterosello. I colleghi hanno capito questa necessità e abbiamo vinto 5-1. Concludiamo l'anno con il secondo posto, ma sono un po' deluso dal fatto che avremmo potuto fare di più. La seconda posizione ci dà speranze per il girone di ritorno dove tenteremo tutto per vincere il campionato. Mentre le vacanze invernali si avvicinano, voglio augurare a tutti gli amanti di questo sport un felice Natale e un nuovo anno migliore”. (Con la collaborazione di Marco Dessì).

Secondo successo stagionale per le Speranze Olbia che battono nettamente il Monterosello B in trasferta. Tra i galluresi esordio della lanuseina ed ex Oristano Eleonora Piras che dà subito il suo valido contributo ottenendo due vittorie sulle piccole promesse sassaresi. Gli altri punti portano la firma di Antonio Rossi e Michele Falconi.

SERIE D2/B: ORISTANO ARANCIO RAGGIUNTO DAL PAULILATINO



Gli aranci oristanesi perdono la leadership ma è l’allenatore del neoneli Luciano Meloni a spiegarne il motivo: “I nostri avversari si presentano in campo con una formazione rimaneggiata, senza i veterani titolari Mario Littarru e Pierpaolo Cubadde. Il Neoneli invece scende in campo completo di tutti i suoi giocatori titolari: Luciano Meloni, Gabriele Meloni, Maria Pia Anna Are e Maria Franca Pisanu. Il primo incontro viene giocato da me contro Paolo Dominici: risultato tre a zero a mio favore, nonostante abbia giocato da fermo a causa di un infortunio al polpaccio ancora dolente. Nonostante ciò sono riuscito a mettere in mostra una maggiore esperienza tattica e tecnica. Poi si affrontano Pisanu e Luigi Santus: quest'ultimo vince agevolmente in quanto la Pisano non riesce a contrastare il gioco lento prodotto dalla puntinata dell'avversario. Sul punteggio di uno ad uno scendono in campo Gabriele Meloni e Emilio Maiello. Ne viene fuori una partita vinta nettamente per tre a zero da Gabriele che continua a disputare questo campionato senza allenamento e ciò rammarica la società del Neoneli consapevole di avere in squadra un pongista di categoria superiore. Tocca ame affrontare Luigi Santus: una partita senza storia che mi vede vincere con il risultato di tre set a zero, mettendo in evidenza una palese differenza di livello tra i due pongisti. Nel penultimo incontro della disputa Gabriele affronta Dominici: l’oristanese interpreta bene la partita ed esprime massimo impegno e determinazione per provare a non far incorrere la propria squadra nella prima sconfitta di campionato. Riesce a vincere solo il primo set ma il giovane Gabriele si aggiudica l 'incontro e fa incassare due punti alla sua squadra. L'ultimo incontro ha come protagonisti Are e Maiello: vince il secondo perché la Are gioca in precarie condizioni di salute. Il risultato finale a nostro favore riapre i giochi. Da elogiare pertanto la squadra matricola del Neoneli che risulta al terzo posto”.

Il Paulilatino 2014 Blu ospita la giovane formazione dell’Oristano note sportive. “L'incontro si conclude con la vittoria della formazione di casa per 6 a 0 – puntualizza Giovanni Careddu - ma va rimarcato il grande impegno dei giovani atleti della compagine ospite che non ostante la giovane età, ha impegnato non poco i più esperti Pasqualino Putzolu, Giuseppe Mellai e Careddu. Al giro di boa il campionato è sempre più avvincente e incerto. Rimangono appaiate al comando a pari punti Paulilatino 2014 Blu e la forte formazione TT Oristano arancio che a 8 punti e con una sconfitta per parte condividono il prmo posto del girone”.

Il TT Norbello – Comuni del Guilcer chiude l'andata della D2 girone B con un successo sulla agguerrita compagine del TT Paulilatino 2014 Giallo. “I nostri avversari sono ben orchestrati dalla istruttrice Rita Maccioni –puntualizza Augusto Sau – che tra l' altro ha prodotto i due punti bandiera alla propria squadra, ai danni del paralimpico di Soleminis Mauro Mereu e dell' inconcludente Augusto Sau di Tonara, malgrado si sia aggiudicato agevolmente il primo set. Grande prova del claudicante Mereu, sofferente alla lombare, che regala ai colori Giallo Blu del Norbello la vittoria di giornata ottenuta sul promettente classe 2005 Rocco Serra e fissando il risultato a favore della propria società sul 4 a 2. Da segnalare infine la doppietta del paralimpico Franco Sanna su l undicenne Serra e sull' intraprendente Mathias Obinu. Si riprende col girone di ritorno con l'anno nuovo 2018, nel weekend del 17/18 febbraio”.

SERIE D2 /C: AL GIRO DI BOA SERRAMANNA SI CONFERMA LEADER

A Guspini arriva la capolista Serramanna ed è subito un sabato pomeriggio piacevole da trascorrere tra veri sportivi. Nelle vesti di commentatore è il turno alla tastiera di Raimondo Onnis. “Dopo saluti, abbracci e un po’ di riscaldamento, si parte alla grande (per loro..). Incrociano le racchette gli esperti Fabiano Peddis e Mariano Zucca, giocatori decisamente di categoria superiore; e sono subito scintille. Incontro altalenante e pieno di ottimi scambi in cui prevale Mariano per 3 a 2 di misura agli spareggi, al quinto set. E’ la volta di Giorgio Onnis contro Adriano Zucca. E’ un 3 a 1 in una partita equilibrata in cui Adriano fa prevalere la sua puntinata infastidendo parecchio il mio compagno. Scendo in campo io contro Beniamino Pillitu: partita portata a casa da quest’ultimo per 3 a 1 senza troppo soffrire grazie alla sua abilità e alla mia poca concentrazione. Al giro di boa è punto per noi: Fabiano contro Adriano 3 a 1 in una partita combattuta ma quasi sempre nelle redini del mio compagno. Spetta nuovamente al sottoscritto andare al tavolo contro un Mariano Zucca infreddolito, tant’è vero che riesco a portargli via il primo set. E’ bastato questo per riportare Mariano “in temperatura” e con un gioco più accorto nei successivi set non ha avuto problemi a portare a casa il quinto incontro. Sostituiamo Giorgio Onnis con il simpatico Raffaele Sanna (in lutto in serata per la sconfitta della sua amata Inter) e sostituzione anche per i nostri avversari dove Beniamino lascia il posto a Marcello Mocci. E’ l’ennesimo 3 a 1 per i nostri avversari in cui ha prevalso soprattutto l’esperienza di Marcello. Da ribadire la crescita di Raffaele che ha da poco ripreso con costanza gli allenamenti. Finisce così con un 5 a 1 l’incontro tra la prima e la terza del girone. Tra saluti finali ed Auguri Natalizi finisce così il girone d’andata. Da noi Arburesi “adottati dagli amici di Guspini “ vogliano giungere a tutti voi i nostri più cari auguri per un sereno Natale e felice anno nuovo”.

Partita molto tranquilla tra il Torrelas Gialla e Guspini B non solo per la differenza di ranking ma anche per la differenza di esperienza. “I nostri avversari sono tutti molto giovani – focalizza Massimo Carta - e ci mettono tutta la loro generosità, ma l'esito degli incontri non risulta mai essere in discussione. Nello schieramento iniziale il loro atleta più forte, Manuel Broccia, non risulta essere in formazione. Entrerà come riserva, ma anche il nostro atleta più rappresentativo, Licio Rasulo, è anche lui la nostra riserva e nell'ultimo incontro se la vede proprio con Manuel. L'incontro è gradevole ma il nostro atleta ha la meglio vincendo in tre set. Il punteggio finale è di 6 – 0: due punti Carta, due Sanna, uno Pusceddu e infine uno Rasulo. Dei nostri avversari ne risentiremo sicuramente parlare più in là”.

Partita senza storia quella tra San Orione Rosmarino e Torrellas Blu. I sulcitani prevalgono 6-0 con punti di Enrico Bianciardi, Pietro Pili, Marco Sanna e Angelo Serri che commenta così: “Solo una partita è terminata al quinto set tra Sanna e Marco Carboni; le altre sono state veloci perché mancavano alcuni titolari della squadra avversaria: Antonello Migliaccio, Antonio Cingolani e Marco Schirru”.

Quarto risultato utile consecutivo per il San Orione Rosmarino B che sconfigge il Decimomannu A. Per i carboniesi si registrano i punti di Marco Ibba e Maurizio Saiu. Punti della bandiera decimese da parte di Tomaso Fenu e Aldo Franceschi. “Continua la serie positiva di vittorie e pareggi – aggiunge il piccolo Federico Ibba – grazie a mio padre Marco che risulta il migliore in campo, vincendo due scontri molto ostici e anche sulla carta più difficili. Saiu fa una doppietta senza tanti problemi: Peccato per Carlo Giacomina che ha giocato una straordinaria partita. Pure io ho perso al quinto con un Franceschi più esperto: spero che continui il nostro cammino inaspettato e positivo”.

SERIE D2/D: MARCOZZI CHIUDE LA PRIMA PARTE A PUNTEGGIO PIENO

Altra formalità per la capolista nell’ultimo impegno dell’anno. “I veterani non hanno tradito – confessa Stefano Sedda – perché oramai Giuseppe Rossi e Raffaele Curcio viaggiano con medie altissime: finora viaggiano 100 %. Hanno regolato il loro avversari concedendo veramente poco. I miei incontri con Marco Podda e Fabio Ferrabue, grazie ai preziosi suggerimenti del coach Curcio, sono andati bene e ho portato a casa 2 punti. Il girone d’andata si chiude e ci vede in testa ma le insidie sono dietro l’angolo e dovremo affrontare il girone di ritorno molto concentrati e determinati. Colgo l’occasione per fare gli auguri a nome di tutta la Marcozzi per un sereno natale e felice anno a tecnici, dirigenti, atleti e rispettive famiglie di tutte le squadre del nostro campionato. Buone Feste a voi della redazione per il contributo che date a questo sport”.

In attesa del recupero contro Decimo la Fintes prevale sul Cagliari TT. “Siamo una squadra che si limita a giocare gli incontri di campionato senza mai allenarsi – rivela Riccardo Di Giovanni - ma riusciamo ad ottenere una vittoria, seppur sofferta, per 4-2.

Inizia Enrico Pettinau che, nonostante un problema alla spalla, batte per 3-0 Francesco Olla. Decidiamo di schierare Ettore Esposito nel terzetto iniziale, relegando Dino Aresu alla panchina. Ettore, nonostante le sue 82 primavere, si impegna alla grande vincendo pure un set, ma alla fine deve cedere ad un pimpante Paolo Marinelli per 3-1. Sul risultato di 1-1 scendo in campo contro Alberto Puddu e dopo un inizio disastroso che mi vede soccombere per 11-3 mi riprendo e porto a casa la partita per 3-1. Gioca quindi il suo secondo match Pettinau che nulla può contro Marinelli, apparso determinato e in gran forma. Di nuovo sulla situazione di pareggio torno a giocare e questa volta batto per 3-0 Francesco Olla. Nell'incontro decisivo, schieriamo Aresu che se la vede contro l'agguerrita Gemma Bovati. Dino non appare nelle sue giornate migliori, perdendo anche il primo set, ma riesce comunque a fatica a portare a casa il match. Nonostante siamo appena al termine del girone di andata, possiamo solo constatare che il girone è dominato dalla Marcozzi e le prossime sfide saranno solo per garantirsiuna piazza d'onore nella classifica finale”.

In coda al gruppo muovono i primi passi La Saetta e TT Quartu. “Sono molto contento di questo pareggio – dichiara il saettino Simone Sebis - che è stato molto sofferto ma meritato perché ottenuto in trasferta con una squadra che come noi, in questo campionato, non aveva ancora vinto una partita. Io ho ottenuto due successi, tutti e due al quinto set: nella prima gara ho dovuto faticare tantissimo, ma se pur tirata sono riuscito a vincerla con il più forte della squadra. Infatti Gianni Capaccioli lo avevo incontrato due anni fa, quando allora ero in squadra con Gabriele Aresu. Mi ricordavo perfettamente come giocava. La seconda invece sono riuscito a ribaltarla: nonostante fossi sotto di due set nei confronti di un Gianni Benevole alla mia portata, è stata netta la mia reazione. Questo pareggio ci dà molta più fiducia e soprattutto ci permetterà di essere più combattivi nelle partite di ritorno”.



SERIE D2/E: MURAMIRTO PIÚ VICINO AL TRAGUARDO

Si chiude la fase d’andata con il Muramirto che sembra non trovare formazioni in grado di contrastare i sui ritmi serrati. Contro la Muraverese il divario è apparso ampio. E’ stata una sconfitta giusta – analizza Francesco Marotta – perché le ragazze avversarie sono state brave. La giovane Sara Congiu batte Antonio Agostinelli: entrambi hanno un gioco veloce ma la ragazza esce vincitrice. Tra Serena Anedda e me finisce 3 a 1 per la ragazza: partita molto vivace con ricche di emozioni. Nella terza partita Roberto Deiana prevale su Nicola Macis. Il mio compagno vinceva 2 a 0 e si è fatto recuperare dal giovane atleta, ma poi ha vinto 3 a 2. Tra me e Sara prevale l’atleta del Muravera TT. Con poca concentrazione in corpo, Deiana perde 3 a 0 con Anedda. Infine inseriamo il piccolo Alberto Piras che sfida Macis perdendo 3 a 0. Sconfitti e delusi cercheremo di migliorare”.

Lo Sporting Lanusei Rossa acciuffa i fratelli della Verde al secondo posto grazie al netto successo sul Muralimo con doppiette di Ubaldo Franceschi, Carlo Cuboni e Andrea Floris.