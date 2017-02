Cronache Pongistiche Sardegna del 22 febbraio 2017

CAGLIARI, 22 FEBBRAIO 2017 - TORNEO GIOVANILE DI TERNI: CARLO ROSSI TERZO NEGLI JUNIORES

L’anteprima dei Campionati Italiani Giovanili che si giocheranno fra poco più di due mesi. A Terni i più importanti vivai nazionali si sono ritrovati per una due giorni ricca di spunti. La Sardegna era rappresentata dalle società Muravera TT, Marcozzi Cagliari e La Saetta Quartu S. Elena.

Il risultato più eclatante lo ottiene il quartese Carlo Rossi che sale sul podio nella categoria Junior maschile, rispettando la posizione tra le teste di serie. In realtà la sua categoria ha fatto registrare delle sorprese niente male: Carlo ha dovuto lasciare il passo in semifinale ad un Matteo Cerza che partiva dal n.8 del ranking. Il pongista originario proprio di Terni è poi riuscito a conquistare l’ambito torneo sconfiggendo il più quotato Daniele Pinto.

Fino a domenica Rossi vestirà la maglia della nazionale italiana giovanile nel corso dello Junior Cadet Open che si sta svolgendo ad Orebro (Svezia). Fanno parte della comitiva anche Antonino Amato, Matteo Mutti, Daniele Pinto, Gabriele Piciulin, Andrea Puppo e Jamila Laurenti. I tecnici accompagnatori: Lorenzo Nannoni e Valentino Piacentini. Nonostante ci tenesse molto a fare bella figura, l’asseminese John Michael Oyebode (Marcozzi) lascia la citta umbra con il proverbiale pugno di mosche. Era il favorito nella categoria allievi ma ai quarti di finale è stato estromesso, dopo una lunga battaglia conclusasi al quinto set, dal siciliano Simone Sofia. Nel turno precedente, lo stesso portacolori del TT Top Spin Messina, aveva eliminato un altro marcozziano, Marco Poma. L’altro rappresentante del club cagliaritano, Edoardo Loi, veniva ugualmente fermato agli ottavi da Giovannetti.

Tra i ranghi femminili chi fa meglio in assoluto è Serena Anedda del Muravera TT che si piazza al decimo posto della graduatoria finale riservata alla categoria Ragazzi. Dietro di lei la sua compagna di scuderia Giulia Zucca, diciassettesima, e la marcozziana Rossana Ferciug (diciannovesima).

Altre pongiste sarde si sono cimentate nella categoria Allievi. La sarrabese Sara Congiu ha chiuso la sua esperienza al diciottesimo posto, mentre la saettina Michela Mura si deve accontentare del ventesimo.

SERIE A1 FEMMINILE: DISFATTA ONOREVOLE PER IL TENNISTAVOLO NORBELLO

Sarebbe stato un punto prezioso per archiviare definitivamente il discorso salvezza. E invece alla doppietta di Diana Styhar non si è aggiunto almeno un punto da parte di Wei Jian che contro le due giocatrici del Parma Cavalli e Colantoni ha giocato bene, ma al momento di arrivare al dunque (in entrambe le circostanze al quinto set), si è lasciata scappare di mano l’occasione.

La sconfitta di misura fa ben sperare anche per il match di sabato prossimo quando le norbellissime ospiteranno l’Eppan (h. 18:30), per il penultimo appuntamento della stagione regolare.

I TURNI NEI CAMPIONATI NAZIONALI E REGIONALI

Seppur con una gara in meno (deve recuperare lo scontro al vertice col Tifernum il prossimo 1 aprile), la Marcozzi Cagliari (A2 maschile), condivide la prima piazza con l’Apuania Carrara. Sabato prossimo l’appuntamento è a Mulinu Becciu (h. 15:30) per la sfida che la vede opposta al Torre del Greco.

In campo anche la A2 femminile per l’ultimo concentramento della stagione che definirà quali compagini gareggeranno per i play off e quali per i play out. In lizza Quattro Mori Cagliari e Tennistavolo Norbello che si affronteranno nel match valevole per la quinta giornata di ritorno. Si gioca domenica a Castrocaro Terme (Forlì – Cesena).

In B2 la capolista Marcozzi, ancora a punteggio pieno, riceve una Libertas Sassari in serie positiva da cinque turni consecutivi (sabato h. 15:00 Mulinu Becciu). Altri due derby sardi contraddistinguono la quarta giornata di ritorno del girone G: la Muraverese fa gli onori di casa al Tennistavolo Norbello (viale Rinascita, sabato h. 16:30). Alle 16:00 dello stesso giorno il Palazzetto dello Sport di Guspini è il luogo deputato per la sfida tra i padroni di casa e il Muravera.

Nel campionato nazionale inferiore (C1), il Santa Tecla Nulvi può continuare la sua sorprendente striscia positiva incontrando fra le mura amiche l’Isola Fleming Roma (Palazzetto dello Sport, sabato h. 17:00). L’indomani Il Cancello Alghero si gioca le poche chances di salvezza nella trasferta di Roma dove giocherà col fanalino di coda King Pong.

La società Muraverese si è presa l’incombenza di organizzare l’ultimo concentramento stagionale della B femminile, che vede la partecipazione del Muravera TT, King Pong Di Cesare, Cral Roma, Isola Wendy Roma e dell’Azzurra Cagliari. Quest’ultima però è stata estromessa dal campionato per essersi presentata incompleta nel precedente appuntamento in calendario. Domenica in viale Rinascita si giocheranno in tutto quattro gare.

In C2 le tre leader del campionato cercheranno di fare bottino pieno. L’impegno meno facile ce l’ha la Muraverese che sabato accoglie il Monserrato (h. 16:30). Fermi Iglesias e La Saetta Quartu lotteranno sui campi dell’Alghero Lime (h: 17:00, via Grandi) e Libertas Sassari (Scuola media Corso Cossiga, h: 17:00). Completa il quadro la gara tra Guspini e Alghero (Palasport, domenica h. 10:00).

Nel girone A della B1 la capolista Azzurra Cagliari sarà molto concentrata nel posticipo casalingo con il Monserrato Rossa (via Carpaccio, martedì h. 19:30). Il Decimomannu ospita la Fintes (sabato, h. 16: via Eleonora d’Arborea). Interessante gara per il terzo posto tra La Saetta Quartu e Monserrato Verde (Flumini, via Mar Ligure, domenica h. 10:00).

Nel girone B il Guilcer Ghilarza dovrà battere l’Oristano Bianco in trasferta per mantenere il primato (sabato, h. 17:00, Piazza Baden Powell). L’inseguitrice Tennistavolo Norbello sarà impegnata con il Santa Tecla Nulvi A in Anglona (h. 17:00, Palazzetto dello Sport).

Si gioca anche nei cinque gironi della D2.