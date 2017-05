Cronache Pongistiche Sardegna del 24 maggio 2017

CAGLIARI, 24 MAGGIO 2017 - IMPEGNI IN NAZIONALE GIOVANILE PER CARLO ROSSI E JOHNNY OYEBODE

Continuano il loro frenetico ma proficuo tran tran a contatto con la Penisola e il Vecchio Continente. Johnny Oyebode e Carlo Rossi vestono la maglia azzurra in due differenti appuntamenti. Ha cominciato l’asseminese John Michael, la scorsa settimana, che ha partecipato all'Open di Spagna in località Platja d'Aro. Questa volta il marcozziano ha fatto un’apparizione in sordina non approdando nelle zone alte dei tabelloni. Nessun allarmismo visto che ha spesso abituato i tifosi ad exploit incredibili, alternati a prestazioni al di sotto delle aspettative. Ma la prova del fuoco rimane quella del prossimo Europeo in estate.

Nel frattempo il suo compagno di doppia casacca (Marcozzi e Italia) Carlo Rossi si trova attualmente a Wladyslawowo-Cetniewo, in Polonia, dove si sta disputando un altro Junior & Cadet Open al quale prendono parte 301 pongisti provenienti da 30 nazioni.

ALL’OPEN DI NULVI ESULTANO I PADRONI DI CASA FRANCESCO ARA, ROBERTO CADDEO E L’ALGHERESE CARMINE NIOLU

Il secondo torneo consecutivo aperto praticamente a tutti i tesserati non fa registrare un numero altissimo di iscritti. Ma in questi casi il detto “poca gente festa buona” calza a pennello perché tra sabato e domenica la famiglia pongistica del Santa Tecla Nulvi, egregiamente preparata dal presidente Francesco Maria Zentile, è riuscita ad offrire ai presenti la solita organizzazione efficiente, supportata dalla rinomata cordialità anglonese.

Sotto il profilo squisitamente agonistico le tre gare in programma hanno visto prevalere i favoriti della vigilia.

Nel pomeriggio di sabato era di scena il singolo misto maschile Over 2000 - femminile over 50. A primeggiare è stato Carmine Niolu dell’Alghero che in finale ha avuto ragione del sassarese di stanza a Nulvi Costantino Luca Pilo. Il catalano ha prevalso al quarto set, dopo che aveva perduto quello d’esordio ai vantaggi. In precedenza il vincitore si era fatto spazio battendo Salvatore Biosa (Libertas Sassari) ai quarti e successivamente il locale Roberto Caddeo. Pilo ha invece guadagnato la finale imponendosi prima su Carlo Maulu (TT Oristano) e poi su Antonello Ledda (Tennistavolo Norbello). Raggiungono i quarti di finale Emilio Albero (Alghero) e Stefano Coconi (Santa Tecla Nulvi).

L’indomani il Palazzetto dello Sport nulvese accoglie inizialmente le cinque coppie protagoniste del Doppio Open Assoluto e poi gli iscritti all’Open assoluto maschile.

Entrambe le competizioni hanno un massimo comune denominatore: l’anglonese Francesco Ara trionfa nel doppio con il suo storico compagno di scuderia Roberto Caddeo (su la coppia del Neoneli composta da Alessandro Faedda e Gianni Pintus); e poi raddoppia in solitudine nell’assoluto maschile, battendo un Carmine Niolu in evidente stato di grazia. Alle loro spalle salgono sul podio anche Pintus e Pilo. Tra i primi sei figurano Ledda e Faedda.

VOCI DA LEADER

Francesco Ara (Santa Tecla Nulvi): “Il torneo open di Nulvi è stato per me molto positivo, soprattutto perché ero reduce da un mese da cancellare, in cui non ero mai riuscito ad esprimermi al meglio nei tornei e anche in allenamento la forma non era mai quella dei periodi migliori. Unica nota stonata il misero numero di iscritti, in particolare nelle gare della domenica, sia il doppio, sia i singoli, che tra l'altro erano gare aperte a tutti senza limiti di classifica. Nella mattina di domenica si inizia con il doppio: le coppie iscritte sono solamente 5, io gioco in coppia con il mio compagno di squadra Roberto Caddeo e ci aggiudichiamo la vittoria sconfiggendo tutti i tandem avversari, perdendo solo due set in tutto il torneo e senza mai rischiare. Sono molto felice di questa vittoria perché conseguita assieme al mio compagno e amico Roberto, con cui sono piuttosto affiatato anche se sono rare le occasioni in cui possiamo provare il doppio in allenamento per mancanza di avversari. E purtroppo ancora più rare sono le occasioni in cui si può giocare il doppio nei vari tornei ufficiali. Per quanto riguarda il singolo partivo come testa di serie numero 1 del torneo, ma il mio stato di forma non mi faceva ben sperare. Nel girone incontro subito un compagno di squadra, Luca Pilo. Il match termina 3-2 in mio favore, alternando set quasi perfetti ad altri in cui commettevo troppi errori banali. Nell'altro incontro vinco invece 3-0 su Salvatore Zinchiri (Alghero) ottenendo il primo posto nel girone e l'accesso diretto alle semifinali. Mi attende un match inedito, poiché io e Gianni Pintus non ci eravamo mai incontrati prima. Chiudo il match 3-0 senza troppi rischi, conquistando molti punti grazie al servizio, ma commettendo ancora troppi errori nello scambio aperto, sia di dritto, sia di rovescio. In finale mi aspetta l'ostico Carmine Niolu, giocatore di grande esperienza e molto tattico, con cui non ci si può permettere nessun passo falso. Infatti contro di lui cerco di ridurre al minimo gli errori, scelgo bene la prima palla da attaccare e utilizzo qualche variazione sia al servizio, sia nelle aperture per cambiare il ritmo di gioco. Il match si chiude 3-0, con molte più difficoltà di quelle che si possono immaginare vedendo solamente il risultato.

Ora mi concentrerò principalmente sullo studio in vista dell'esame di maturità: parteciperò comunque agli ultimi tornei regionali; purtroppo quest'anno dovrò rinunciare ai campionati italiani.

Carmine Niolu (Alghero): "Faccio i complimenti al presidente del Santa Tecla Nulvi che ha organizzato un bel torneo, peccato però che non vi sia stata grande partecipazione. Sono partito come testa di serie n.1 a causa di tante assenze importanti. La finale con Pilo è stata molto combattuta; Luca è un giocatore imprevedibile che apprezzo molto e che anche in questo torneo ha dimostrato tutto il suo valore".

LA DELEGAZIONE SARDA IN PARTENZA PER IL TEVERINO PPK

C’è molta attesa e altrettanta emozione per i piccoli cinque che accompagnati dal tecnico regionale Francesca Saiu competeranno a Terni con i loro coetanei provenienti da tutte le regioni italiane. La finale nazionale 2017 del Trofeo Teverino Ping Pong Kids, riservata agli under 11 potrà dire molto sullo stato di forma di Francesca Seu, Alessandra Stori, Nicolo’ Pilia (Muravera TT), Elia Licciardi (Sporting Lanusei) e Luca Broccia (TT Guspini) che tanta buona impressione hanno fatto al Direttore Tecnico dell’attività giovanile Matteo Quarantelli, presente alle selezioni regionali di Muravera.

La manifestazione nazionale ha in programma una tre giorni impegnativa che dal punto di vista atletico sarà concentrata in diverse fasi: singolare maschile, singolare femminile tennistavolo, doppio misto, sette test di abilità motorie e la prova di distribuzione al cesto multiballs. Alla fine verrà stilata una graduatoria finale delle delegazioni partecipanti con la somma dei punteggi conseguiti da ciascun atleta nelle quattro prove. In caso di parità di punteggio complessivo, la classifica verrà stilata in base ad un criterio di preferenza della delegazione più giovane.

PARALIMPICI E COPPA SARDEGNA DOMENICA 28 MAGGIO 2017 A NORBELLO

Il record di adesioni è stato registrato proprio nella scorsa stagione con 28 squadre iscritte. Sarà difficile emulare quella cifra ma a Norbello si attendono comunque team entusiasti di partecipare alla Coppa Sardegna, competizione che accomuna tutti coloro che hanno partecipato ai campionati regionali maschili e femminili e alla C1 nazionale maschile. Si comincerà alle 9:30 con le operazioni burocratiche preliminari che definiranno i gironi e le teste di serie prendenti parte alla prima fase a gironi. La prima classificata passerà alla seconda fase ad eliminazione diretta. Essendo prevista la formula Courbillon, gli atleti presenti avranno l’opportunità di cimentarsi anche nel doppio.

Ma nella palestra guilcerina di via Azuni, domenica pomeriggio si mettono in palio anche i titoli regionali Paralimpici. A partire dalle 15:30 si sfideranno per il singolo Open Misto (Maschile + Femminile) Classe 1/5 e Singolo Open Misto (Maschile + Femminile) Classe 6/10.