Cronache Pongistiche sardegna del 25 aprile 2018

CAGLIARI, 25 APRILE 2018 - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI: FINO AL PRIMO MAGGIO IN UMBRIA CON 27 ATLETI SARDI

Si comincia giovedì con i doppi Juniores e Allievi. E poi altre cinque giornate piene dove saranno protagoniste anche le categorie Giovanissimi e Ragazzi. L’edizione 2018 dei Campionati Italiani Giovanili si disputerà, come previsto, nel capientissimo PalaDeSantis di Terni, pronto a ricevere oltre cinquecento pongisti provenienti da tutta Italia. La Sardegna si presenterà con 27 atleti e otto società.

Nell’edizione dello scorso anno il marcozziano Johnny Oyebode fu il grande mattatore della categoria allievi con ben tre ori conquistati anche con la complicità dei suoi compagni Marco Poma ed Edoardo Loi. Inoltre si registrarono i bronzi di Carlo Rossi (Marcozzi) e Aurora Piras (Muraverese) nel doppio misto e della squadra Ragazzi del Muravera TT con Serena Anedda e Giulia Zucca.

L’elenco dei partecipanti all’edizione 2018:

Singolo Maschile Giovanissimi: Manuel Broccia (ASD TT Guspini), Emanuele Cuboni (ASD Polisportiva Sporting Lanusei)

Singolare Femminile Giovanissimi: Alessia Pauliuc (ASD Quattro Mori Cagliari), Francesca Seu (Muravera TT), Aurora Delrio (Asd Libertas Ping Pong Monterosello Sassari), Eva Mattana (Asd Muraverese Tennistavolo)

Doppio Femminile Giovanissimi: Pauliuc/Seu; Mattana/Letizia Porcu (Muraverese)

Doppio Misto Giovanissimi: Cuboni/Seu

Squadre Maschile Giovanissimi: TT Guspini

Squadre Femminile Giovanissimi: ASD Muraverese TT

Singolo Maschile Ragazzi: Elia Licciardi (ASD Polisportiva Sporting Lanusei), Nicolo’ Carta (ASD TT Guspini)

Singolo Femminile Ragazzi: Rossana Ferciug, Beatrice Mozzi (ASD Quattro Mori Cagliari), Alessandra Stori (Muravera TT), Martina Bonomo, Chiara Scudino (Libertas Ping Pong Monterosello).

Doppio Femminile Ragazzi: Ferciug/Mozzi

Doppio Misto Ragazzi: Licciardi/Ferciug

Squadre Femminile Ragazzi: Muravera TT, ASD Libertas Ping Pong Monterosello Sassari, ASD Quattro Mori Cagliari.

Singolo Femminile Allievi: Sara Congiu, Serena Anedda, Rita Francesca Franzo’ (Muravera TT), Michela Mura (La Saetta Quartu S. Elena)

Doppio Femminile Allievi: Congiu/Mura, Anedda/Franzo’

Squadre Femminile Allievi: Ad Muravera TT

Singolo Maschile Juniores: Carlo Rossi, Gabriele Piciulin, John Michael Oyebode, Marco Antonio Cappuccio, Marco Poma (Marcozzi Cagliari), Matteo Lorrai (ASD TT La Saetta)

Singolo Femminile Juniores: Aurora Piras, Alice Mattana (Muraverese)

Doppio Maschile Juniores: Rossi/Piciulin, Oyebode/Poma,

Doppio Femminile Juniores: Piras/Mattana

Doppio Misto Juniores: Lorrai/Alessandra Mura (ASD TT La Saetta Quartu), Cappuccio/Piras, Piciulin/Mattana,

Squadre Maschile Juniores: Asd Marcozzi Cagliari

Squadre Femminile Juniores: Asd Muraverese TT, Asd TT La Saetta Quartu

Nel seguente link gli orari definitivi della manifestazione:

http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/Orari_definitivi_CIG_2018.pdf

SI RIPETE A BOSA L’APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE CON I VETERANI

(a cura di Fabio Costantino)

Manca ormai pochissimo e sono giornate molto intense per curare gli ultimi dettagli della settima edizione del torneo internazionale "Sardinian Veterans" che si terrà a Bosa dal 29 Aprile al 1 Maggio, presso la palestra Scuole Medie Superiori di via Gramsci.

In questa tre giorni pongistica, atleti provenienti da tutto il mondo si cimenteranno sui tavoli in un clima di sano agonismo e divertimento. La manifestazione, che ha avuto nel 2012 la sua prima edizione, nasce da un'idea-scommessa di Efisio Pisano che da anni gira il mondo frequentando competizioni internazionali di questo tipo. Guardandoci indietro, possiamo con piacere dire che negli anni l’ormai consueto appuntamento primaverile è cresciuto sia come partecipazione, sia come qualità: diversi infatti sono gli atleti arrivati a Bosa e che nel contempo hanno vinto medaglie nei campionati europei e mondiali di categoria. Altro dato che ci piace ricordare è il sempre crescente numero di atleti stranieri che vi partecipano e soprattutto ritornano, dandoci una prova tangibile del loro gradimento. Nell’edizione di quest'anno il numero delle nazioni rappresentate sono nientemeno che 17! Vale a dire: Italia, Francia, Russia, Belgio, Galles, Germania, Inghilterra, Israele, Nigeria, Pakistan, Romania, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e U.S.A. Il programma del torneo osserverà i seguenti orari: Domenica 29 Aprile (inizio ore 10), Lunedì 30 Aprile (inizio ore 9) e Martedì 1 Maggio (inizio ore 9), e si suddivide in diverse categorie d'età con gare di singolo e di doppio. Non va poi dimenticato l'aspetto gastronomico/turistico che caratterizza l'evento: il torneo diventa infatti anche un pretesto per visitare Bosa, recensita come uno dei borghi più belli d'Italia, e per gustare i prodotti gastronomici locali. Per chi avesse il piacere di parteciparvi, è poi prevista la nostra cena sociale che avrà luogo lunedì 30 Aprile presso l'ottimo ristorante Mannu di Bosa. Vi aspettiamo numerosi.

SERIE A1 MASCHILE E FEMMINILE: PERDUTE TRE FORMAZIONI SARDE SU QUATTRO, MA IL TENNISTAVOLO NORBELLO SI CONSOLA BATTENDO LA MARCOZZI

Si è chiuso il sipario nelle fasi regolari dei massimi campionati nazionali. La Sardegna ne esce con le ossa rotte per via delle due retrocessioni in A1 maschile (Marcozzi e Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer) e quella della A1 femminile: Quattro Mori Cagliari.

La settima giornata di ritorno ha proposto a Norbello i due derby sardi. Tra i maschi ha prevalso la squadra di casa che ha così riscattato la sconfitta dell’andata. Sugli scudi Romualdo Manna che ha sconfitto il nigeriano Olajide e Carlo Rossi. Vittorie anche di Maxim Kuznetsov e Iurii Teteira su Marco Cappuccio; i due però subiscono una sconfitta a testa rispettivamente da Olajide e Rossi.

Nell’area di gioco attigua le formazioni del Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer e Quattro Mori Cagliari, rimaneggiate, hanno chiuso le ostilità con un equo pareggio. Per le padrone di casa punti Diana Styhar (2) e Anna Fornasari. Le ospiti hanno risposto con Wei Jian, e Madalina Pauliuc (2). A secco l’esordiente Alessia Pauliuc e la giallo blu Martina Mura.

SERIE A2 MASCHILE: MARCOZZI, ANCORA UN GRADINO..

Sempre più vicina alla promozione, la Marcozzi Cagliari potrebbe alleggerire la tristezza dei tifosi sardi, ancora attoniti davanti all’ecatombe riscontratasi nella categoria superiore. Ad una giornata dal termine il vantaggio della formazione allenata da Alessandro Poma è sempre di un punto sul Genova. Basterebbe un pareggio nello scontro casalingo di sabato 5 maggio, contro il Campomaggiore Terni, per stappare lo spumante. Nel penultimo appuntamento stagionale il team di via Crespellani ha superato agevolmente il fanalino di coda Siracusa con punti di Isiaka Kazeem, Stefano Tomasi, Johnny Oyebode e dell’esordiente Marco Poma

SERIE A2: FEMMINILE: ALTRE DUE RETROCESSIONI

Si aggiungono altre pagini tristi al capitolo 2017 – 18 per ciò che concerne il rendimento delle compagini sarde nelle alte sfere. A Terni, sia il Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer, sia la Muraverese, classificandosi al terzo posto dei loro rispettivi gironi play out, hanno dovuto dire arrivederci alla categoria.

I rammarichi maggiori arrivano dalla formazione del centro Sardegna che nonostante potesse contare su due atlete straniere, ha clamorosamente fallito l’obiettivo, per un set di differenza con la diretta concorrente. Non tanto per aver perduto contro il Vallecamonica, team superiore sulla carta, quanto per aver impattato con Cuneo, sciupando occasioni su occasioni che gli avrebbero permesso di prevalere almeno con la differenza set.

“In teoria quella con il club piemontese era una partita da vincere – osserva l’annichilita Eleonora Trudu - e sarebbe bastato un set in più mio o della mia compagna ucraina Dariia Zakharova per non retrocedere, ma non ce l’abbiamo fatta. Purtroppo quando deve girare male, gira male e basta. Sono molto, molto dispiaciuta per la società, per le mie compagne e per me. Nel contempo faccio tantissimi complimenti alla squadra di Cuneo perché ha dimostrato di essere un collettivo super e la salvezza se la meritano tutta. Sono state più forti ed è la prova concreta che se vuoi, puoi. Le favorite eravamo senz’altro noi perché avevamo Dariia e l’italo armena Gohar Atoyan (peraltro lei ha fatto il suo dovere con una doppietta), ma le avversarie hanno avuta una forza straordinaria che le ha portate lontano. Questo sport è molto, molto complicato. Può esserci il giorno in cui tutto va storto, e probabilmente sabato scorso era quello ideale per frenare ogni nostra velleità di salvezza”.

Meno intristito appare il presidente della Muraverese Gian Luca Mattana che per la prima volta nella sua storia affrontava un campionato di questa portata. “Consci che per noi sarebbe stata un’impresa salvarci, visto il sorteggio notevolmente avverso che ci abbina al Toirano (SV) di Valentina Roncallo, n° 20 delle classifiche Italiane, Valeria Zeffiro (37) e Simona Rossini (90) ed il Castel Goffredo con il trio Armanini (45) - Bressan (40) - Turganti (95) ci presentiamo all’appuntamento Ternano con il solito trio composto da Luna Aprile, Alice Mattana, Aurora Piras.

Primo incontro con il Toirano, con accoppiamenti dopo il sorteggio che ci soddisfano; in apertura Roncallo lascia le briciole a Luna Aprile, e si capisce subito, visto l’agonismo che si respira nell’intera palestra, che sarà molto difficile. Il secondo incontro ci può tenere in partita, infatti l’accoppiamento della Piras con la Rossini era cercato e voluto; la savonese, giocatrice di tutto rispetto che precede Aurora di venti posizioni in classifica, si presenta con puntini corti sul rovescio che usa sia per attaccare, sia per difendere. La partita si disputa in totale equilibrio: sorride alla Muraverese solo ai vantaggi del quinto come dimostra il punteggio (13,-10,-14,10,10). Fatto un passettino in avanti, ci presentiamo al terzo incontro con Alice Mattana che affronta la Zeffiro, giocatrice dal doppio puntino sulla racchetta; ci sono 140 posizioni tra le due, ma non si notano, con la sarrabese che tiene testa alla ligure, cedendo i primi due set sul filo di lana, aggiudicandosi il terzo e cedendo di misura nel quarto, una partita che con un pizzico di fortuna sarebbe potuta girare dalla nostra parte. (-10,-9, 10,-8). Persa quest’occasione si fa durissima, infatti Roncallo non si distrae e supera Aurora 3-0 (5,6,6) cosi come la Zeffiro con Aprile, altro 3-0 (3,8,3).

Perso il primo incontro 4 a 1, visto il valore delle avversarie del Castel Goffredo da incontrare ed il dilungarsi della manifestazione, con l’aereo in partenza, la seconda partita diventa una veloce formalità. Si fa la scelta di non perdere l’aereo. Perdiamo 4-0 ma non c’è stata partita. Rimane la consapevolezza che diversamente attrezzati ce la saremmo potuta giocare; Aurora ha dimostrato durante la stagione di valere questa categoria, Alice deve “crescere” se ci vuole rigiocare e Luna deve ritagliarsi uno spazio per allenarsi se decide di continuare. L’avventura è finita; volevo ringraziare pubblicamente Giampaolo Puggioni per lo spazio che ci ha sempre dedicato. Buon tennistavolo a tutti”.

SERIE B1 MASCHILE: ALTRO TONFO PER IL MURAVERA TT

La sconfitta in casa dell’Isola Peter Pan di Roma mette la parola fine alla permanenza in questa categoria da parte del club presieduto da Luciano Saiu. La commenta Nicola Pisanu: “Perdiamo 5-0 con due sconfitte di Simone Boi ai danni di Carbotta e De Stefano; proprio con quest ultimo il mio compagno aveva tutte le carte in tavola per portarla a casa. Stefano Macis perde contro Carbotta e io perdo 3-1 contro Gurghean giocando bene soltanto i primi tre set. Poi perdo 11-9 al quinto contro Wladimiro De Stefano dopo essermi trovato in vantaggio per 2-0 (nonostante siano stati molto tirati anche i primi due set), e poi cedere mentalmente e fisicamente nei restanti tre”.

SERIE B2 MASCHILE: LA MURAVERESE CONSERVA LA SECONDA PIAZZA

LIBERTAS SASSARI RISUCCHIATO IN ULTIMA POSIZIONE

Il sodalizio sarrabese ottiene la vittoria numero 9 di questa stagione e consolida la piazza d’onore in condivisione con il Tennistavolo Pozzuoli. Guest star nella gara con l’Eureka il guspinese Francesco Lai: “Vista la matematica salvezza raggiunta in C1, mi ha fatto molto piacere aver avuto la possibilità di fare qualche partita in B2, nell'occasione come sostituto dell'inossidabile Marcello Porcu, che nonostante sia il più atleta di tutta la squadra veniva da una settimana di fastidi alla gamba per cui è stato precauzionalmente messo a riposo. Anche gli avversari dell'Eureka Roma sono arrivati in formazione rimaneggiata, ma molto determinati a dare battaglia perché non ancora certi della salvezza. Top scorer della serata è stato l'atleta ospite Brinchi, autore di tre vittorie, a cui si son contrapposte le nostre tre affermazioni contro il loro giocatore più debole Napolitano. Il risultato finale si è quindi deciso negli scontri con il loro numero due Corradini. A sorpresa quest'ultimo riesce ad avere la meglio sulla nostra punta di diamante Riccardo Lisci, molto sottotono in questa occasione, ma non riesce a strappare set né a me né a Riccardo Dessì. La partita si chiude così 5-4 per la Muraverese, ma anche gli ospiti possono festeggiare vista la concomitante sconfitta del Sassari che gli garantisce la permanenza nella serie”.

E a proposito di Libertas, ecco l’intervento di Alberto Ganau sulla sconfitta patita con l’ex cenerentola solitaria Amatori Sessa che ora condivide l'ultima piazza proprio con il sodalizio turritano: “È stata la classica partita di fine stagione a verdetti già emessi; buona prestazione di Aurel Postole, invece Maurizio Ledda ha deluso le aspettative perdendo i suoi tre incontri malamente; per quanto mi riguarda solo la soddisfazione di aver disputato un incontro di serie B2 dopo 25 anni e in questa disgraziata stagione segnata da una brutta epicondilite che non mi ha mai permesso di allenarmi è anche l'unica nota positiva”.

SERIE C1 MASCHILE: DUELLO TRA SARDE SINO ALL’ULTIMA GIORNATA

Le due isolane al comando, Santa Tecla Nulvi e Il Cancello Alghero, dovranno attendere due settimane per verificare chi si meriterà la categoria superiore.

Intanto, contro la King Pong Roma, la formazione anglonese ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva. “Due punti che ci permettono di rimanere in testa alla classifica – approfondisce Francesco Ara - quando manca una sola giornata al termine del campionato. La squadra avversaria ha spedito in terra sarda i propri giocatori più giovani, ovvero Luca Marchisio, Riccardo Cinque e Andrea Marcolini, lasciando a casa i più esperti Di Silvio e Troilo. Il match di apertura vede me contro Marchisio. Nonostante un primo set quasi perfetto perdo subito concentrazione e fiducia e inizio a commettere troppi errori. Alla fine cedo per 3-1 contro un avversario sempre molto preciso e concreto. Nel secondo incontro invece Giacomo Oladimeji Basiru Taiwo si trova di fronte Riccardo Cinque, giocatore molto spettacolare che ha reso il match divertente, riuscendo anche a mettere in difficoltà il mio più quotato compagno, che tuttavia è riuscito a spuntarla per 3-1. Buona prestazione anche per Giancarlo Carta che regola Marcolini, reduce da un ottimo podio nel torneo di quarta categoria nazionale di Novara, portando la squadra in vantaggio. Nel quarto incontro Giacomo batte 3-0 Marchisio, che non riesce a contrastare il gioco aggressivo del nostro giocatore nigeriano. Vinco 3-0 anche io contro Marcolini, giocando una delle migliori partite della mia stagione (non vincevo 3-0 contro un avversario di punteggio in classifica pari o superiore al mio da secoli). A chiudere l'incontro ci pensa poi Giancarlo che si rende protagonista di una grande rimonta su Cinque, che al quinto set vinceva 5-0. Dopo il match, bellissimo post-partita con gli amici romani con cui abbiamo passato tutto il resto della serata fin oltre la mezzanotte. La vittoria di sabato è stata fondamentale per noi perché ci permette di arrivare all'ultima di campionato a pari punti con Il Cancello Alghero, con cui però siamo avanti negli scontri diretti. Tutto si deciderà tra il 5 e il 6 maggio quando noi saremo impegnati nella difficile trasferta contro il Tennistavolo Norbello, mentre l'Alghero giocherà in casa contro la Castello. Ora abbiamo due settimane di tempo per preparare al meglio quest'ultima sfida, che in caso di vittoria ci permetterà di conquistare la prima promozione in B2 della storia del Santa Tecla Nulvi”.

Sul fronte algherese parola a Fabio Costantino: "La penultima gara del campionato ci ha visto impegnati nell'ultima trasferta della stagione contro la Roma Fleming, schierata per l'occasione con Spagni, Lupattelli e Carletti. Noi da parte nostra, assente Maurizio Muzzu, siamo scesi in campo col sottoscritto, Carlo Fois e Marco Tiloca per cercare di difendere il primato in classifica con la Santa Tecla Nulvi, che però ci precede per aver vinto gli scontri diretti. Tutto sommato è stata una buona gara, vinta da noi per 5-3, con tre punti di Fois e due di Tiloca che confermano la buona annata sinora disputata. Ora ci aspetta l'ultima di campionato in casa contro la Castello Roma, tenendo però d'occhio il risultato che giungerà dallo scontro tra la Santa Tecla Nulvi e il Tennistavolo Norbello che potrà già decretare chi sarà la squadra vincitrice del campionato”.

Il Tennistavolo Norbello non solo ottiene la salvezza anticipata in quel di Roma, ma si ritrova sorprendentemente al terzo posto della graduatoria. “Sono partito per la capitale con appena due ore di sonno alle spalle perché per tutta la notte ho lavorato in panificio – spiega il siliquese Federico Concas – e se dico che ero cotto dovete credermi. Nonostante tutto sono riuscito a dare il mio solido contributo con due vittorie che si associano a quelle quasi garantite da parte del mio compagno nigeriano Gbenga Kayode, tra i più forti atleti dell’intero campionato. Mi aspettavo molto di più da Cesare Mozzi che a differenza mia si allena costantemente con atleti di un certo spessore ma evidentemente è incappato in una giornata negativa. E infatti ha perduto il match iniziale contro Stuffer, giocatore a mio avviso inferiore, ma che soffre parecchio come già accaduto all’andata. Contro Marzulli non ho brillato particolarmente ma ho vinto d’esperienza e amministrando il gioco. Cesare godeva dei favori del pronostico anche con Marzulli, ma non è riuscito a sviluppare il suo gioco, forse perché affaticato anche lui dal suo mestiere. Non è facile prendere l’aereo dopo aver lavorato e disputare una gara lunga di tennistavolo. Contro Angiolella inizialmente ho amministrato il gioco, poi ho subito un calo fisico notevole che comunque mi ha permesso di perdere onorevolmente ai vantaggi, ma la stanchezza accumulata era davvero tanta specie quando si ha a che fare con un difensore. Mi riscatto nell’ultimo match contro Stuffer, dove sono stato attento a non eccedere con il dispendio delle poche forze residue e mantenendomi concentrato. Se avessimo vinto con un margine superiore nessuno avrebbe avuto niente da ridire, ma mi dispiace di aver compromesso la classifica degli avversari. Siamo salvi ma giocheremo con impegno anche l’ultima gara che ci vedrà opposti al lanciatissimo Santa Tecla Nulvi”.

SERIE C FEMMINILE: QUATTRO MORI PROMOSSA IN B

A Terni sono stati giocati anche i play off promozione della serie C femminile. A rappresentare la Sardegna c’era il Quattro Mori Cagliari che con la vittoria ottenuta sul Vis Gazzaniga 1919 ha strappato uno degli otto posti disponibili per la B.

Nelle gare di qualificazione le piccole isolane hanno prima perso 3-2 con il Canottieri Lecco, e poi con lo stesso risultato hanno prevalso sul TT Edera San Giustino. Infine si è disputato lo spareggio secco con il Vis Gazzaniga con Beatrice Mozzi e Rossana Ferciug autrici di un punto a testa, più il successo nel doppio.

“Erano avversarie molto brave – ha detto Rossana Ferciug - ma noi ci abbiamo creduto sino alla fine perché l’impegno è stato costante. Da parte mia posso dire di aver contribuito a questo importante successo esibendo un dritto niente male. La mia compagna di squadra Beatrice Mozzi è stata ugualmente all’altezza della situazione, sia nel singolo, sia nel doppio. E poi, un aspetto mai da sottovalutare è il feeling che si crea tra compagne di squadre e posso dire con tutta serenità che io e Beatrice andiamo molto d’accordo”.

SERIE C2 MASCHILE: LE TIGRI DEL SULCIS INVECCHIANO MA FANNO LA DIFFERENZA

Stanno incassando complimenti da tutte le plaghe dell’isola. Quella dell’ITC Enrico Fermi è stata un’impresa da ricordare perché i quattro alfieri di Iglesias riescono a tenere a bada forze molto più fresche. A Norbello ottengono il pareggio che serviva per la promozione in C1. I padroni di casa, invischiati nella zona retrocessione attendono l’ultima gara di campionato per stabilire le loro sorti. “Quella disputata nel Guilcer – argomenta il sulcitano Bruno Pinna - è una delle tante partite di questo campionato di C2 che dimostrano quanto equilibrio ci sia stato nel girone. La prima in classifica che gioca punto su punto contro una delle squadre che lotta in zona retrocessione. Riusciamo a pareggiare 3-3, sfiorando il colpaccio in trasferta con Roberto Pili che butta via diversi match point contro Gabriele Aresu. Ma avremmo potuto perdere se avessimo incontrato un Luigi Pusceddu più allenato. Comunque, il pareggio è il risultato più giusto. Nazzaro Pusceddu quest'anno sembra averci preso gusto a bastonarmi. Le partite: Puxeddu L. -Pinna 0/3, Aresu - Pili 3/2, Siddu - Pusceddu N. 3/0, Pusceddu - Pili 3/0, Pusceddu N - Pinna 3/2, Aresu - Siddu 3/0. Il Guspini pareggia e questo determina la vittoria del campionato. Ho già espresso nel gruppo Tennistavolo in Sardegna di Facebook la nostra soddisfazione per questo risultato, oggi vorrei dare la pagella alle Tigri del Sulcis. Giancarlo Pili: NC per l 'unica partita che ha disputato senza allenamento e con i postumi di un'operazione chirurgica. 10 Per la voglia, per la disponibilità e per l'eterna combattività; Melis Gabriele 8 per le uniche due partite che ha disputato, vincendo due partite fondamentali con Puzzoni e Ledda nonostante sia anni senza allenarsi; Pili Roberto: 8 per la gran voglia di riprendersi, dopo essere stato anni fuori dai campi di gioco, determinante contro il Ghilarza con i suoi due punti, sfortunato nell'ultima contro Aresu, grintoso contro Pinna a Sassari, rifilandogli un netto 3-0. Pinna Bruno 8 per aver disputato un girone d'andata sopra le sue possibilità, perdendo solo un punto nonostante avesse incontrato tutti i big del campionato. Il calo nel girone di ritorno lo riporta al livello che gli si addice: servizio tigre e rovescetto che gira forever. Siddu Giovanni 10, motivatore, coach e match winner. Macina punti con puntinati e non. Con servizi micidiali, block e controllo invincibili, taglio profondo e palle piazzate al millimetro, perde solo due punti. Non ci sta a perdere neanche al sorteggio per il servizio, dotato di una super concentrazione nei momenti determinanti, che pretende anche dagli altri compagni. Un vero motivatore e trascinatore di ultra cinquantenni. Un saluto a tutti i pongisti sardi”.

Il Guspini insegue a due lunghezze di ritardo, ma anche se dopo l’ultima giornata si dovesse registrare un aggancio, la miglior differenza set negli scontri diretti (+1) premierebbe la compagine iglesiente. Intanto il team del Medio Campidano si corruccia per il pareggio conseguito sul Guilcer Ghilarza attualmente ultimo in classifica a due punti dalla zona salvezza.

“La partita si pone subito in salita – rammenta Michele Lai - vista anche la mia assenza a causa di una sinusite che mi debilita non poco da diversi giorni. Fatta questa premessa e vista anche la mancanza di Fabrizio Melis sostituito dal villacidrese Gianpaolo Collu, la vittoria per noi resta un miraggio almeno inizialmente ma in fin dei conti era alla nostra portata. Invece il pareggio finale per 3-3 non accontenta né noi e forse neanche i guilcerini. Francesco Broccia sta maturando tatticamente e la potenza dei colpi è ormai assodata. Vince in maniera ottimale su Briam Mele per 3-0 e solo per un calo mentale regala un set a Guido Marchi ma ha la meglio per 3-1 facendo doppietta. Massimiliano Broccia supera anche lui Marchi senior per 3-0 non senza difficoltà e purtroppo cede per 3-2 a Mario Marchi che ha il merito e la bravura di attaccare col rovescio mentre il mio compagno è troppo passivo e lontano dal tavolo. Quest'ultima partita, se fosse girata a nostro favore, ci avrebbe garantito la vittoria e avrebbe mantenuto aperta la lotta per la prima posizione in campionato. Gli altri due punti per i ghilarzesi sono siglati in entrambi i casi con un netto 3-0 su Gianpaolo Collu da parte di Mario Marchi e di Briam Mele. Il nostro amico ha da poco ripreso a giocare e ancora non è al livello degli avversari ma lo ringrazio personalmente per non sottrarsi mai agli impegni di squadra. Faccio i complimenti al TT Fermi Iglesias che si è aggiudicato la promozione in C1 con una giornata d'anticipo e un in bocca al lupo alle quattro compagini coinvolte nella lotta retrocessione”.

Si scende nelle zone basse della classifica dove le sopracitate pericolanti sono racchiuse in due punti. Si comincia con quelli raccolti dal Libertas Sassari su La Saetta Quartu.

“Penultima di campionato per noi di fondamentale importanza – conferma il presidente giocatore Marcello Cilloco - nel rush finale per la salvezza. Dovevamo per forza vincere con la fortissima Saetta e per questo siamo scesi in campo determinati pur senza Luca Pinna fuori per lavoro ed Alberto Ganau ancora alle prese con problemi fisici. Gianfelice Delogu subentra pertanto agli assenti completando il trio composto da me e Marcello Pinna. Grande vittoria per 4-2 con due punti miei su Lorenzo Piras e Alberto Manos e di Marcello su Piras e Michela Mura che dimostra di esprimere un gran bel gioco. Gianfelice gioca molto bene non soffrendo il cambio di categoria sia con Alberto che con Michela ma non riesce ad aggiudicarsi gli incontri. Ora ultima di campionato tra noi e Ghilarza e tra Azzurra e Norbello dalle quali usciranno due retrocesse ...Speriamo non sassaresi”.

Pareggia invece l’Azzurra Cagliari contro il Monserrato. “É un campionato equilibratissimo quello di quest'anno – ribadisce Maurizio Piano - con le due retrocessioni che si decideranno solo all'ultima giornata e con ben quattro squadre a cercare di evitarle. Per quanto ci riguarda, contro il Monserrato abbiamo purtroppo raccolto solo un pareggio, stesso risultato ottenuto dai nostri diretti avversari di Norbello e Ghilarza contro Iglesias e Guspini; il Libertas Sassari, pur privo di Luca Pinna e Ganau, ha invece ottenuto una vittoria contro la Saetta, agganciando così noi e il Norbello a quota 9 punti, mentre il Ghilarza è salito a 7. Alla vigilia dell'incontro, il pareggio contro il Monserrato del trio Puzzoni-Saiu-Zuccato era un risultato che sarebbe stato salutato positivamente da parte nostra, ma a fine partita devo dire che ci ha invece lasciato tanto amaro in bocca. Siamo infatti partiti benissimo, portandoci sul 3-0: prima io ho battuto in tre set Alberto Puzzoni, poi Alessandro Polese ha disputato la sua miglior partita stagionale battendo 11-9 al quinto set Andrea Zuccato, che conduceva due set a zero, poi Pierluigi Montalbano ha prevalso per 3-1 su Marco Saiu. Tutto procedeva per noi nel migliore dei modi, insomma, quando invece il vento ha girato. Prima Polese ha lottato ma infine perso al quinto set contro Puzzoni, poi io sono riuscito a scordare la scioltezza e sicurezza con cui avevo giocato nel primo incontro e, sentendo forse oltremodo l'importanza di conquistare il punto della vittoria, contro Saiu mi sono espresso con troppa tensione addosso: perso male i primi due set, più di quanto non dica il punteggio, solo nel terzo sono entrato davvero in partita ma ormai troppo tardi e l'ho perso ai vantaggi. Nell'ultimo incontro fra Montalbano e Zuccato, poi, ci si è messa di mezzo anche la sfortuna: nel finale di un set lottato punto a punto da entrambi, sull'11-10 a favore di Andrea, Pierluigi ha purtroppo accusato un problema muscolare perdendo il punto, il set e non riuscendo poi a disputare i due set successivi. Tutti i verdetti relativi alla coda della classifica, quindi, si decideranno nell'ultima giornata, con gli scontri diretti Norbello-Azzurra e Ghilarza-Libertas Sassari. Non così invece per quanto riguarda la testa della classifica, dove la promozione è stata decisa con una giornata d'anticipo; pertanto colgo l'occasione per fare, a nome mio ma anche di tutta l'Azzurra, i complimenti all'Iglesias per la vittoria del campionato. Le Tigri dell'Iglesiente saranno pure attempate ma ruggiscono ancora”.

SERIE D1 MASCHILE/A: MANCA DA STABILIRE LA SECONDA RETROCESSIONE

Non paga della promozione ottenuta con forte anticipo, il Monserrato Rossa impone il prezzo pieno anche al già condannato TT Quartu. 6-0 il finale con doppiette personali di Fabrizio Carta, Gianpaolo Manca e del 95% Marco Pisu, sconfitto solo una volta in questa stagione dal saettino Nicola Carboni. “Sono molto contento della promozione – dice - come credo tutti, nessuno escluso. E’ infatti una vittoria di squadra e il successo è dipeso dal fatto di poter contare su forze “giovani e fresche”, quasi tre secoli in quattro. Questo il segreto delle volpi rosse di Monserrato. In conclusione siamo stati super ma soprattutto il super presidente Sandrino Picciau che ha creduto nella sua giovane squadra. A si biri al prossimo anno, Signore permettendo”.

Il Tennistavolo Decimomannu da par suo mette all’angolo l’Azzurra Cagliari per 5-1. Il solito Carlo Orrù (91,7%) completa la sua undicesima doppietta stagionale prevalendo sia su Massimo Atzeni, sia su Gianni Pomata. Riccardo Rossì non dà respiro né a Pomata, né a Vincenzo Salustro. L’unico punto cagliaritano è di Atzeni che si impone su Daniele Pitzanti che nell’incontro precedente aveva avuto ragione di Salustro. Nonostante il risultato negativo il team azzurrino blinda la salvezza perché ha una classifica avulsa migliore sia nei confronti della Muraverese, sia del San Orione Rosmarino, penultime a quota dieci.

E proprio il team sarrabese, in formazione non titolare, come spesso le è accaduto in questa stagione, le ha prese sonoramente dal Monserrato Verde, terza forza del campionato. “Il mio esordio in D1 è stato deludente – sostiene Francesco Marotta – dove ho perso sia con Giuseppe Lepori, sia con la rediviva Francesca Manai. È indubbio che quella paulese si sia rivelata squadra superiore a noi, ma da parte mia è stata una breve ma bella esperienza. Complimenti al mio compagno Marco Cocco che in seguito a scambi spesso di alta fattura è riuscito a darci il punto della bandiera vincendo per 3-0 su Manai. Anche Luca Paganellli si è espresso nel peggiore dei modi arrendendosi prima a Gianluca De Vita e poi a Lepori. Ci auguriamo di migliorare e prepararci al meglio per l’ultima gara di campionato”.

Il San Orione Rosmarino si inguaia l’esistenza andando a perdere sul campo de La Saetta B che da questo campionato non aveva più niente di particolare da chiedere. La partenza dei padroni di casa è devastante perché il trio Christian Ferro, Gianmichele Zanelli e Matteo Pala lascia un solo set agli avversari che poi accorciano le distanze con Vito Moccia, superiore al subentrato Francesco Mascia. Pala però mette al sicuro il risultato prevalendo su Luciano Macrì. Inutile il successo finale di Stefano Pittau su Zanelli. Sarà decisiva l’ultima giornata per stabilire chi tra carboniesi e muraveresi dovrà dire addio al campionato.

SERIE D1 MASCHILE/B: LOTTA A TRE PER NON RETROCEDERE

Continua a vincere la già promossa Alghero Rosso, mentre nei bassifondi della classifica si dovrà attendere ancora prima di stabilire le due retrocesse.

Per la capolista prende la parola Salvatore Motzo: “Ultima trasferta del campionato con vittoria per 6-0 contro la rimaneggiata formazione della Libertas Sassari priva per vari motivi di Delogu, Idini e Mura. Francesco De Negri ed i due giovanissimi e simpatici ragazzini Daniele Caria e Simone Unali hanno comunque dato vita ad un bell'incontro e, soprattutto, mostrato la capacità di creare nuove leve pongistiche della società gestita da Marcello Cilloco e Mario Santona. L'andamento della gara non è rilevante visto il netto divario; vanno comunque rimarcate le ottime prestazioni di Caria e Unali, tenaci e dotati di buona tecnica e precisione. Complimenti a loro”. Per la formazione algherese vanno a segno due volte a testa Salvatore Motzo, Efisio Pisano e Carmine Niolu.

Lo Sporting Lanusei batte il in trasferta il Neoneli per 4-2. “Con questo risultato – rammenta Carlo Piroddi – la mia squadra si porta al secondo posto a pari merito col Neoneli stesso e col Santa Tecla Nulvi. Siamo reduci da un girone di ritorno strepitoso, che ci ha visto balzare dalle ultime posizioni (in piena lotta retrocessione) all’attuale. Lo score della gara vede: due punti miei su Gianni Pintus e Agostino Campanello, un punto di Fabrizio Licciardi su Gianni ed uno di Maurizio Cuboni su Agostino. Per il Neoneli due punti di Alessandro Faedda su Fabrizio ed Elia Licciardi. Proprio nell'ultima partita della giornata si è visto l'esordio di Elia in D1, con un avversario alquanto ostico quale Alessandro e nonostante ciò, è stato sconfitto solo al quinto set per 11-8 (essendosi trovato sul 8-8). Elia ha dimostrato di avere dei "buoni numeri" ed un grande spirito di adattamento al gioco dell'avversario, riuscendo a superare anche momenti della partita molto difficili. Complimenti davvero: l'anno prossimo ne vedremo delle belle con Elia, Emanuele e altri giovanissimi lanuseini di buone speranze. Per quanto riguarda il nostro campionato, ad inizio maggio saremo ad Alghero, con i primi della classe”.

Si spartiscono i punti Santa Tecla Nulvi e Oristano Azzurri. “Partita difficile quella di sabato – chiarisce subito il nulvese Roberto Caddeo – perché il mio compagno Stefano Conconi non esprime al meglio il suo gioco, perdendo la prima partita per 3-1 contro Carlo Carta e la quarta per 3-0 contro Emanuele Marras. Io senza allenamento da tanto tempo riesco a vincere la terza partita contro Sebastiano Urrai e perdo dopo una maratona contro Carta per 3-2. Luca gioca a sbalzi ma riesce comunque a fare i due punti vincendo contro Urrai e Marras”.

Battuta d'orgoglio forse tardiva ma importante comunque per il morale della formazione nera del GSTT Alghero che nella penultima di campionato ha sconfitto gli oristanesi bianco rossi Carlo Maulu, Adolfo Simbula e Nicola Cuccureddu. “Il risultato finale di 5-1 non racconta la difficoltà dell'incontro – spiega di nuovo Salvatore Motzo – perché tutte le partite sono state combattute sino all'ultimo punto e decise quasi tutte al quinto set. Parte bene l'Oristano con Cuccureddu che sconfigge Claudio Cassitta e porta in vantaggio la sua squadra. Emilio Albero su Simbula e Cuccureddu in una partita decisa ai vantaggi del quinto set, Cassitta e Mulas su Maulu portano alla vittoria gli Algheresi. Il presidente Mulas infine chiude sul 5-1 sconfiggendo al quinto set l'ottimo e sfortunato Simbula dopo partita tiratissima. Peccato che il risveglio dei catalani neri sia stato tardivo”.

SERIE D2/A: L’ALGHERO RAGGIUNGE L’OLBIA

L'ultima partita della regular season da parte della già proiettata ai play off del 6 maggio 2018 Libertas Ping Pong Monterosello Sassari, termina con l’ennesima vittoria. “Ci siamo opposti alla Libertas Sassari B – rileva Gianni Palmas - che è scesa in campo con: Denti Gabriele, Pinna Parpaglia Carlo e Sabino Claudio; per la Monterosello: io, Idini Salvatore e Spano Guido. Partite abbastanza facili per noi contro i giovanissimi ragazzi della Libertas, tutte terminate per 3-0 contro gli "anziani". Comunque ho notato in loro un netto miglioramento, segno che è importante confrontarsi con altri della loro età, specialmente partecipando ai vari tornei regionali. La nostra squadra ha terminato il campionato con 27 punti, nessuna sconfitta ed un solo pareggio, merito di Samuel Paganotto, il n. 1 della squadra, Sandro Renna e Roberto Musio. Hanno dato il loro contributo alla vittoria anche Idini e Spano”.

Tennistavolo Olbia e Alghero chiudono la loro esperienza stagionale al secondo posto. I catalani riacciuffano i galluresi proprio all’ultima giornata, riuscendo a dilagare con i baby del Santa Tecla Nulvi. I punti della vittoria sono di Leonardo Palladino (2), Massimiliano Salis (2) e Andrea Apreda che però deve arrendersi al promettente Antonio Murgia.

Gli olbiesi a sorpresa cedono alla Libertas Sassari A. Di Gigi Scudino (2), Salvatore Biosa (2) e Carlo Oggiano i punti determinanti. Gli ospiti si consolano con un punto di Antonio Trubbas.

Speranze Olbia vittoriose invece sul Libertas Ping Pong Monterosello B. Si fa sentire Eleonora Piras: “Quest'anno, per vari motivi, tra trasferimento alla nuova società e problemi al polso, non ho giocato moltissimo. Detto questo siamo arrivati all'ultima partita di campionato, contro le giovani monteroselline un po’ troppo sicuri di vincere facilmente visto il risultato dell'andata. Siamo entrati in campo con un Michele Falconi, in parte intimidito da un ottima prestazione di Martina Bonomo e in parte non al 100%, che ha provato a recuperare vincendo il terzo set ma è stato sopraffatto al quarto. Nella seconda partita nonostante un’ottima prestazione di Chiara Scudino, ha comunque la meglio Armando Stillone. Poi entro in campo io contro Marta Delrio che riesce quasi a rubarmi il secondo set, ma la chiudo comunque al terzo set, passando così sul 2 a 1 per noi. Falconisi impone su Scudino, ma i giochi sono ancora aperti ed infatti nella quinta partita una Bonomo al 100% ha la meglio su di me anche se nel terzo set ho fatto il possibile per farglielo sudare. Ma potevo fare di più. Sul 3-2, per nostra fortuna, chiude la partita Stillone con un 3-0 contro Delrio, che ci consegna la vittoria. Speriamo meglio per il prossimo anno”.

SERIE D2/B: SALUTI E ABBRACCI

La bella vittoria per 5-1 sul Neoneli conferma l’Oristano Arancio prima nel girone. “Siamo pronti ad affrontare i play off – dice Mario Littarru – dopo una serie di match particolarmente combattuti. Per esempio quelli tra Luciano Meloni e Luigi Santus e tra Maria Pia Are e Maria Egle Fanni. Nel primo inaspettata vittoria di Luigi sul più esperto Luciano per 3-2. Nel secondo vittoria per la Are su Egle sempre al quinto set, conclusosi 11-9”.

Il Paulilatino Blu non lascia scampo alle Note Sportive. Si espone il presidente Pasqualino Putzolu: “Bella serata sportiva con i giovani pongisti della squadra sanlurese. Nonostante il 6-0 si notano dei sostanziali miglioramenti tra i giovani: in evidenza Zedda Cristiano che dà del filo da torcere al nostro Giuseppe Mellai. Francesco Casta nulla può contro Giuseppe Mellai. Stesso discorso vale per Edoardo Vacca contro di me. Di seguito gli altri parziali: Porceddu Valentino perde contro Giovanni Careddu, Casta contro Putzolu 1 a 3, Cristiano Zedda contro Mellai 2-3 e per finire Vacca contro Giovanni Careddu 0 a 3. Si chiude con il terzo tempo piacevole tra atleti e dirigenti”.

Secondo pronostico la vittoria casalinga, nell' ultima giornata di Campionato, del TT Norbello sul TT Paulilatino Giallo. “Netto il risultato di 6-0 – dice Augusto Sau - lasciando solo un set ai ragazzini ospiti ottenuto dal giovanissimo ma promettente Lorenzo Sicurella. Grande impegno da parte del più grande Mathias Obinu ed altrettanto agonismo esternato dal piccolissimo Diego Serra. La compagine Giallo Blu del Norbello ha timbrato il responso a nome di Michele Bandinu, Francesco Sanna ed Augusto Sau.

SERIE D2/C: TORRELLAS GIALLA AI PLAY OFF

Alla fine i giocatori del Torrellas Gialla hanno completato l’opera primeggiando nel girone e guadagnandosi l’accesso alla fase finale del 6 maggio che promuoverà in D1 quattro squadre su cinque.

“In testa alla classifica, con un punto di vantaggio sul Serramanna – illustra il capoterrese Licio Rasulo - ci apprestiamo ad affrontare, nell'ultima giornata di questo bellissimo campionato, i terribili ragazzi del Guspini B non senza preoccupazioni. Si sa che i giovani hanno crescite esponenziali da una settimana all'altra. Infatti, pronti via, il nostro Marco Sanna, visibilmente teso e deconcentrato, viene sopraffatto da un Manuel Broccia in palla e particolarmente determinato. Bravo Manuel, 3-1 per lui. Scossi da questa débâcle cerchiamo la giusta concentrazione e inanelliamo quattro punti consecutivi: Massimo Carta su Lorenzo Onnis, Celestino Pusceddu su Nicolò Carta, Massimo Carta su Manuel Broccia e Marco Sanna su Nicolò Carta. 4-1, giochi fatti e play off raggiunti. Per l'ultimo incontro di giornata Christian Liscia subentra a Lorenzo Onnis tra le file del Guspini, mentre per la Torrellas Gialla il più giovane agonista dei capoterresi, Leonardo Rasulo, esordisce sostituendo il presidente della società, Celestino Pusceddu al cospetto del papà, emozionato in panchina. Leonardo, come previsto, perde 3-0 con Christian, ma che emozione. Bello festeggiare così. Auguri a noi e un caloroso abbraccio a tutti gli amici trovati in "tutti" i campi gara calpestati. Grazie per questa fantastica stagione”.

L’Atletica Serramanna si consola con il secondo posto, battendo il Guspini per 4-2. “Siamo giunti all'ultima giornata di campionato – analizza Antonello Sanna, uno degli sconfitti - con gli arburesi accomunati da una grande determinazione. La nostra squadra schiera Giorgio Onnis, Raffaele Sanna e Antonello Sanna. Il Serramanna è composto da Beniamino Pillitu, Marcello Mocci e Adriano Zucca. L'incontro inizia con la sfida tra Giorgio Onnis e Marcello Mocci in cui i due contendenti sfoderano bei colpi ben assestati: Giorgio il suo potente rovescio e Marcello l'altrettanto potente dritto. L'incontro termina a favore di Marcello. Secondo incontro: scendono in campo Raffaele Sanna e Adriano Zucca. Dopo un primo set a favore di Raffaele, Adriano sfodera tutta la sua abilità e conquista il secondo punto partita. Il terzo incontro mi vede fronteggiare Beniamino Pillitu. Gioco con grande concentrazione, ma il mio avversario lo è altrettanto. Bellissimo il top spin di Beniamino: Una partita alla pari che riesco a vincere per 3-1. E' il momento di Giorgio contro Adriano. Partita combattuta punto a punto, ma alla fine prevale la maggiore esperienza di Adriano. Rientro in campo io contro Marcello Mocci. Dopo aver vinto in primi due set, forse per un calo di concentrazione, Marcello mi recupera e riporta in pari l'incontro. Al quinto set cerco di dare il meglio. Con tanta determinazione e con i suggerimenti dei miei compagni riesco a vincere la partita. Il sesto incontro vede contrapposti Raffaele Sanna e Beniamino Pillitu. Con grande impegno Raffaele affronta Beniamino conquistando con merito un set, ma Beniamino mette in campo tutta la sua grinta e vince l'incontro. Finisce cosi questo nostro campionato che ci vede piazzati al quarto posto. Il prossimo anno tornerà in campo la neonata società del TT Arbus. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la dirigenza del TT Guspini per averci dato la possibilità di utilizzare la loro sede per gli allenamenti e per gli incontri di campionato. Grazie e arrivederci alla stagione 2018/2019”.

Il San Orione Rosmarino A termina l’esperienza al terzo posto, battendo per 5-1 il Torrellas Capoterra Blu con punti di Angelo Serri (2), Enrico Bianciardi (2) e Pietro Pili.

“I favori del pronostico sono stati rispettati – argomenta Angelo Serri - solo nell'ultima abbiamo fatto entrare Marco Sanna che in cinque set non è comunque riuscito ad avere la meglio su Marco Carboni. Con un po' più di attenzione avremmo sicuramente potuto finire in una posizione migliore questo campionato, visto che non abbiamo mai perso contro le prime due in classifica, anzi negli scontri diretti siamo avanti. Abbiamo "buttato" un po' di punti in partite che pensavamo più semplici, ma in questo sport non c'è nulla di semplice, o si entra in campo sempre con la massima concentrazione e determinazione, o si rischia di perdere anche partite nella quale si parte da favoritissimi. Merito agli avversari che ci hanno insegnato che non bisogna mai abbassare la guardia, onore e merito a loro che hanno dato del proprio meglio”.

Il Decimomannu A si congeda dal suo pubblico con il successo sul San Orione Rosmarino B. “Trascinato da un superbo Italo Fois e dalle singole vittorie di Francesco Mela e Tomaso Fenu – dice il piccolo Federico Ibba – i nostri avversari hanno la meglio, sebbene nella prima partita mio padre Marco superi Fenu: cede il primo set all’avversario, poi con volontà e tecnica in grande spolvero riesce a far suo il match. Poi perdo 3-1 con Fois, giocatore puntinato forte. Pino Contini soccombe 3-0 con Mela. Marco Ibba cede a Fois 3-0 dove spicca la grande esperienza del decimese. Contini perde una partita ormai in tasca: bravo Fenu nel dominarlo nella bella. Infine vinco bene su Aldo Franceschi. In definitiva è stato un bel campionato per noi”.

SERIE D2/D: NULLA DA SEGNALARE

La Marcozzi si scalda per i play off battendo anche l’ostica Decimomannu B. “L'incontro con la capolista – dice Fabio Ferrabue - è stato abbastanza equilibrato nonostante lo abbiamo perso per 4-2. Con un po’ di fortuna in più e meno errori potevamo portare a casa un pareggio. Marco Podda e Paolo Soraggi hanno perso per tre set a zero contro Giuseppe Rossi pur disputando due buone partite. La seconda sfida l'ha giocata Podda contro Dzintars Lai chiudendo piuttosto agevolmente per tre set a zero. Gli incontri cruciali gli abbiamo persi io e Paolo Soraggi contro Stefano Sedda. Dopo essere stato sotto per due set a zero, ho riportato la partita sul due pari. Equilibrio anche nel quinto set che si è deciso negli ultimo punti a favore di Stefano Sedda, apparso più concentrato nella fase finale. Anche Paolo Soraggi ha ceduto i primi due set, nel terzo c'è stata una reazione da parte sua ma nel quarto ha subito un allungo che è stato decisivo per Sedda. L'incontro conclusivo l'ho disputato io contro Lai: dopo aver incontrato qualche difficoltà nel chiudere il primo set, ho vinto i due seguenti chiudendo per tre set a zero. Concludiamo il campionato al quarto posto avendo giocato delle buone partite, soprattutto nel girone di andata. Cercheremo di allenarci anche nel periodo estivo preparando meglio la prossima stagione”.

Alle spalle della vincitrice del girone vincono sia La Saetta Verde, sul Quattro Mori Cagliari, sia la Fintes (sul Cagliari TT). Successo anche del TT Quartu sull’ultima della classe La Saetta Rossa.

SERIE D2/E: MURAVERA TT IN GRAN SPOLVERO

Nelle due sfide in programma, entrambe le formazioni del presidente Luciano Saiu chiudono la stagione regolare con altrettanti successi. La capolista Mura Mirto ha la meglio sulla Muraverese. “L’incontro di sabato si è concluso come all’andata 5-1 a nostro favore – spiega Sara Congiu – nel quale le partite sono state tutte abbastanza facili e scontate. Mi è dispiaciuto per il mio compagno Nicola Macis che ha perso 3-2, come all’andata, con Roberto Deiana in una partita che avrebbe potuto vincere tranquillamente. Ci aspettiamo di riuscire ad essere una delle quattro qualificate di diritto alla disputa del prossimo campionato di D1. Ciò consentirebbe a me e alle mie compagne di disputare oltre che la serie femminile, anche un campionato di livello superiore e la possibilità di giocare più spesso e contro una varietà di giocatori che possono permetterci di crescere anche sul livello del gioco”.

Bella prova delle giovanissime del Muralimo che battono lo Sporting Lanusei Rossa. “Quella ogliastrina è squadra sicuramente più equipaggiata – sintetizza il tecnico Francesca Saiu – ma devo registrare la bella prova di Francesca Seu e Alessandra Stori che portano a casa entrambi i loro incontri. Bene anche Rita Franzo’ che vince il suo primo singolare, salvo poi soccombere, a risultato ormai acquisito, al più esperto Emanuele Cuboni. La mia squadra è molto giovane, sicuramente con ampio margine di miglioramento. Ma questo campionato è stato molto utile per abituarli alla competizione, anche con non coetanei. L’anno prossimo speriamo di fare meglio presentandoci ai nastri di partenza sicuramente più pronte e competitive”.