Cronache Pongistiche sardegna del 3 maggio 2017

CAGLIARI, 3 MAGGIO 2017 - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI:

MARCOZZI CAGLIARI SESTA SOCIETÀ PIÙ FORTE D’ITALIA CON TRE ORI E UN TERZO POSTO

BRONZI ANCHE PER LE DUE SOCIETÀ SARRABESI

Un filone aurifero che non tende ad esaurirsi quello incorporato nel settore giovanile della Marcozzi Cagliari che nella rassegna nazionale giovanile più importante d’Italia raccoglie tre ori e un bronzo. Risultati che le consente di piazzarsi al sesto posto della graduatoria finale delle società partecipanti.

Protagonista indiscusso l’asseminese Johnny Oyebode che mostra orgoglioso i metalli più preziosi conquistati nel singolo allievi maschile, nel doppio allievi maschile con Marco Poma e nella competizione a squadre con lo stesso Poma ed Edoardo Loi.

Carlo Rossi è da sei anni consecutivi che dagli Italiani ritorna con qualcosa in tasca: il bronzo conquistato nel doppio misto juniores con la muraverese Aurora Piras può apparire come un magro bottino, ma in realtà dimostra che anche quando qualcosa non va per il verso giusto, lui è comunque lì, tra i più temuti.

Un bronzo lo coglie anche il Muravera TT nei ragazzi femminile a squadre grazie alle adolescenti Giulia Zucca e Serena Anedda.

PAROLA A QUALCHE PROTAGONISTA

Johnny Oyebode (Marcozzi Cagliari): “La medaglia più bella è quella del singolo, dove secondo me c'è stata una partita di buon livello che non si vedeva da tempo fra gli allievi. Era un mio obiettivo e anche se rimasto all’asciutto nei torneo nazionali della stagione, sapevo di poter vincere comunque nella competizione più importante”.

“Nel doppio io e Marco Poma ci esprimiamo bene: lui gioca con un buon controllo e io sono esplosivo: un buon mix”.

“Con Edo e Marco è sempre piacevole gareggiare a squadre: partiamo sempre favoritissimi perché siamo n.1, n.7 e n.10 d'Italia, nessuna squadra ha un organico del genere”.

“Sono critico un po' con me stesso perché in finale vincevo 2-0 9-6 e ho portato la partita al quinto, rischiando la carambola di Andrea Puppo. Questo è un mio difetto, non chiudere le partite già finite: una cosa che può costarmi cara in certe occasioni”.

“Adesso che andrò a giocare il mio primo torneo assoluto con la nazionale maggiore sono molto emozionato e anche teso, sto per entrare in un tennis tavolo diverso, quello dei grandi; sarò curioso di vedere cosa posso fare con questi grandi giocatori. Dopo gli italiani, dove ho visto che il livello secondo me sta calando sempre di più, ho capito maggiormente che in un futuro non molto lontano, spero anche entro due stagioni, di riuscire a giocare all'estero; da ora in poi sarà il mio obiettivo primario”

Marco Poma (Marcozzi Cagliari): “Nella gara di doppio io e Johnny abbiamo giocato molto bene, il tabellone non era difficile, perché tutti i più forti hanno perso prima di incontrare noi e comunque sono molto contento della vittoria”.

“Vincere il titolo a squadre è stato bello, perché tutti abbiamo dato il nostro contributo. Secondo me le uniche due partite che ci hanno messo in difficoltà sono state la semifinale e la finale”.

“Beh, è ovvio che avere loro come compagni di squadra è un vantaggio, perché Johnny è stato il più forte nel singolare allievi ed Edoardo è un giocatore che quest'anno ha finito il campionato con il 65% in B2”.

“L'ultimo obbiettivo dell'anno è arrivare al podio nel singolare ai Campionati Italiani 3° e giocare al meglio possibile i Campionati Italiani 2° cat”.

“Per i titoli ai Campionati Italiani 2017 ringrazio il mio allenatore Sandro Poma che preparando al meglio questo torneo ha fatto sì che lo interpretassimo nei miglior modo possibile e ringrazio anche tutta la società per il supporto”.

Sandro Poma (Tecnico Marcozzi Cagliari): "Complessivamente è stato un ottimo Campionato Italiano, sono molto contento perché è stato preparato minuziosamente, sia atleticamente, sia tecnicamente”.

“In doppio è stata una vittoria netta, favorita dal fatto che gli avversari più accreditati perdevano prima di incrociare noi”.

“A squadre abbiamo avuto un po' di pericolo nella semifinale perché dopo che Johnny ha perso con Puppo, Marco si è trovato a giocare la partita decisiva contro Millo in condizioni psicologiche non facili, ma vinto in recupero il primo set è stato padrone del campo ed anche in finale un paio di partite sono state vinte al quinto set”.

“Buona anche la prestazione in singolo, purtroppo Marco ed Edoardo si sono incrociati agli ottavi di finale e questo ha impedito che entrambi potessero entrare tra i primi otto”.

L’ANDAMENTO GLOBALE DEI PROTAGONISTI SARDI IN UMBRIA

Juniores: Carlo Rossi (Marcozzi) si ferma ai quarti di finale nel singolo maschile. Le due atlete della Muraverese Alice mattana e Aurora Piras si piazzano entrambe terze nella fase a gironi. Fa la sua prima esperienza nella categoria Alessandra Mura de La Saetta. Nella competizione a squadre Alice e Aurora sono estromesse al primo turno.

Allievi: Detto dei trionfi marcozziani, in questa categoria c’erano anche Sara Congiu e Michela Mura (Muravera TT), entrambe classificatesi al terzo posto nella fase a gironi. E le due ragazze sono state eliminate subito nel doppio femminile.

Poca fortuna anche per il doppio misto con Oyebode e Mura fermati ai quarti e Loi/Congiu estromessi al secondo turno.

Ragazzi: Le due speranze del Muravera TT Giulia Zucca e Serena Anedda passano la fase a gironi nel singolo femminile, poi però sono costrette ad abbandonare entrambe al secondo turno. Stessa sorte per la marcozziana Rossana Ferciug. Della partita anche Martina Bonomo e Chiara Scudino della Libertas Ping Pong Monterosello che però si arenano nella prima fase.

Nel singolo maschile Federico Mascia non passa nel tabellone.

Il doppio femminile del Muravera TT (Anedda – Zucca) avanza solo di un turno. Subito estromesso il doppio misto Zucca – Anedda.

Giovanissimi: “L’esordiente del Guspini Manuel Broccia passa come secondo la prima fase, poi però perde la prima gara del tabellone ad eliminazione diretta. Antonio Murgia (Santa Tecla Nulvi) rimane imbrigliato nel girone. Nella competizione a squadre il Guspini resta fuori al primo turno.

Nel singolo femminile Alessandra Stori supera la prima fase da seconda, poi dice addio dopo la prima gara al tabellone. La sua compagna di scuderia Francesca Seu giunge terza nel suo girone. Le due poi vengono battute al primo turno del doppio femminile.

ROSSI E OYEBODE CON LA NAZIONALE MAGGIORE IN CROAZIA

Per il campioncino quartese Carlo Rossi è alla sua seconda volta. Esordio assoluto invece per l’asseminese e suo compagno di scuderia Johnny Oyebode. Ci sarà dunque un po’ di Sardegna a Zagabria per l'Ittf Challenge Croatia Open, dove l’Italia sta partecipando anche con gli atleti Marco Rech, Federico Pavan, Antonino Amato, Matteo Mutti, Daniele Pinto e Jordy Piccolin. La competizione si concluderà il 6 maggio.

AGLI INTERNAZIONALI DI BOSA IL DIVERTIMENTO PREVALE SULL’AGONISMO

Arrivano da tante parti del mondo, ma la componente autoctona, la più numerosa, ha il merito di scatenare il divertimento che caratterizza la tre giorni, ogni anno sempre più gradevole.

Il patron dei Veteran’s International Sardinian Open, Efisio Pisano, può dirsi soddisfatto del suo sesto capitolo mandato in archivio, orchestrato con la collaborazione della sua società, Il Cancello Alghero, Fitet Sardegna, Comune di Bosa e di tutti gli sponsor che lo aiutano a portare avanti l’iniziativa.

Tra agonismi, banchetti e gite per la città del fiume Temo, i giocatori sardi non si sono dimenticati di Giovanni Cuccu, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto.

L’isola pongistica esulta proprio con “Nonno Efisio”, 78 primavere alle spalle che primeggia nel singolo over 75, ma ha molto da dire anche negli over 40 dove si ritaglia una posizione tra le prime otto della graduatoria.

Con tante stelle internazionali era inevitabile che gran parte dei podi fosse di loro appartenenza. C’è un transalpino di nome Jack Versang che vince tre competizioni.

Successi anche per vecchie conoscenze del movimento sardo quali Wei Jian e Gbenga Kayode, che da alcuni anni vestono la maglia del Tennistavolo Norbello.

I risultati nel dettaglio:

Men's Single OVER 40

1 Kayode Gbenga Nigeria

2 Basso Giovanni Belgium

3 Tiloca Marco Italy

3 Pirsoul Alain Belgium

Women's Single OVER 40

1 Wei Jian Italy

2 Gaftea Maria Romania

3 Brouyère Jaqueline France

4 Makinen Pirko Finland

Men's Double OVER 40

1 Basso Giovanni Belgium - Pirsoul Alain Belgium

2 Fois – Muzzu Italy

3 Pilo – Tiloca Italy

3 Kayode Gbenga Nigeria - Ledda Antonio Italy

Men's Single OVER 50

1 Bojanic Milan Montenegro

2 Velicovic Toplica Switzerland

3 Versaang Jacky France

3 De Vita Gianluca Italy

Women's Single OVER 50

1 Goggel Monique Switzerland

2 Gaftea Maria Romania

3 Brouyere Jacqueline Belgium

4 Mesetivoglu Nesibe Turkey

Men's Double OVER 50

1 Gaftea - Pirsoul Romania-Belgium

2 Pfefferle – Suard Switzerland

3 Manca – Pinna Italy

3 De Vita - Lepori Italy

Men's Single OVER 60

1 Versaang Jacky France

2 Kara Tauno Finland

3 Masson Christian Belgium

3 Lazzeri Massimo Switzerland

Men's Double OVER 60

1 Pfefferle – Suard Switzerland

2 Lazzeri - Masson Italy-Belgium

3 Neubauer Pisano Germany-Italy

3 Mugellini – Romagnoli Italy

Men's Single OVER 70

1 Versaang Jacky France

2 Neubauer Herbert Germany

3 Pisano Efisio Italy

3 Baiocchi Claudio Italy

Men's Double OVER 70

1 Baumann - Versaang Switzerland-France

2 Neubauer Pisano Germany-Italy

3 Immenen – Makinen Finland

4 Aresu - Puzzoni Italy

CONSOLATION MEN’s Single OVER 70

1 Baumann Serge Switzerland

2 Aresu Dino Italy

3 Immenen Asko Finland

4 Aresu Dino Italy

CONSOLATION MEN’s Single OVER 60

1 Manca Gian Paolo Italy

2 Puzzoni Sergio Italy

3 Picciau Alessandro

4 Aresu Dino Italy

Men's Single OVER 75

1 Pisano Efisio Italy

2 Palmas Giovanni Italy

3 Dewitte Charles Belgium

4 LPiras Pio Italy

CONSOLATION WOMEN’s Single OVER 50

1 Fanni Maria Egle Italy

2 Makinen Pirko Italy

3 Garan Saadet Turkey

LA FITET PRESENTE A SARDEGNA IN FIERA

Un gazebo all’aperto per farsi riconoscere. La Fitet Sardegna ha aderito all’iniziativa del CONI che ha invitato tutte le Federazioni a partecipare alla manifestazione Sardegna in Fiera che si è tenuta nel quartiere fieristico di Cagliari dal 27 aprile al 2 maggio 2017.

“L’opportunità è stata utile per diffondere la nostra mission – ha affermato il presidente Simone Carrucciu – ma soprattutto è stata un’ottima opportunità per scambiare idee, impressioni e pareri con tanti addetti ai lavori che in questi giorni si sono riversati nell’ingresso di Piazza Marco Polo. Un grazie particolare ai collaboratori che ci hanno permesso di essere presenti a quest’importante manifestazione”.

Non sono mancate le visite di vecchi appassionati e curiosi che hanno chiesto informazioni sullo stato di salute del movimento. Tra un acquisto e l’altro c’è chi è rimasto ammaliato dal piccolo tavolo piazzato all’esterno del gazebo: quando il vento non spirava con forte intensità è stato collaudato da visitatori di tutte le età.

INCOMBE LA FASE REGIONALE DEL TROFEO TEVERINO

Sarà la società Muravera TT ad organizzare per domenica 7 maggio la fase regionale del Trofeo Teverino Ping Pong Kids che designerà i quattro nomi (due maschietti e due femminucce) che partiranno a Terni per la fase nazionale che si disputerà tra il 26 e il 28 maggio 2017. Il regolamento della manifestazione prevede le prove di abilità motorie e le gare di tennistavolo (singolare maschile e femminile) riservate a due fasce di età. La prima è per i nati nel 2006 – 2007. La seconda per i nati a partire dal 1 gennaio 2008.

L’appuntamento è in viale Rinascita, presso la Palestra Comunale a partire dalle 10:00.