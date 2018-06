Cropani: scoppia incendio nel piazzale di una ditta

Cropani (CZ) 1 GIUGNO - Sulla via Nazionale SS 106 è scoppiato un incendio nel piazzale di una ditta che svolge lavori per conto Enel.

Le fiamme hanno distrutto parte del materiale elettrico presente nel piazzale (bobine di cavi, cassette per contatori enel, cassette armadi per impianti elettrici etc.). Le fiamme hanno coinvolto altresì un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni che si trovava a ridosso di una delle pareti del capannone. La struttura del capannone non ha riportato danni, solo annerimento delle pareti esterne dovuto al fumo intenso. Le cause dell'incendio in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Efficace il primo intervento effettuato dal personale della ditta che, in attesa dei soccorsi si prodigava ad allontanare parte del materiale dalla zona interessata dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estinguere il rogo evitando il propagarsi dello stesso.

