Crotone: cade lampione in campo sportivo, grave tredicenne

BELVEDERE SPINELLO, 5 FEBBRAIO - Un faro dell'illuminazione del campo sportivo locale, che ospitava la partita tra Belvedere Spinello e Stelle Azzurre di San Giovanni in Fiore, valida per il girone D della Seconda Categoria calabrese, è caduto colpendo alla testa e ferendo gravemente un giovane di 13 anni.

Il ragazzo, che stava assistendo al match, è precipitato dagli spalti impattando il suolo da un'altezza di oltre due metri. Immediati sono stati i soccorsi prestati al giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Catanzaro, dove tutt'ora è in prognosi riservata. La partita è stata ovviamente sospesa e sono in corso i primi rilievi da parte dei Carabinieri.



Paolo Fernandes



Foto: wesud