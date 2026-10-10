Crotone-Cerignola 2-3 il bel gioco non basta più e Greco indica il passo che manca

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la sconfitta con il Cerignola il tecnico si assume la responsabilità del primo tempo e chiede più attenzione nei momenti decisivi

Il Crotone deve imparare a trasformare la qualità del gioco in risultati. È questo il messaggio centrale di mister Greco dopo la sconfitta contro il Cerignola, una partita che ha riportato in primo piano la distanza tra quanto la squadra riesce a costruire e ciò che raccoglie.

Nell’analisi dell’allenatore, il problema non riguarda soltanto gli aspetti tecnici. A pesare sono soprattutto la tenuta mentale, la capacità di riconoscere il pericolo e l’attenzione nelle situazioni che possono decidere una gara. Il primo tempo ha evidenziato queste fragilità; la reazione della ripresa, invece, offre una base da cui ripartire.

Greco si assume la responsabilità del primo tempo

Il tecnico non cerca alibi e riconosce di non essere riuscito ad aiutare adeguatamente la squadra nella preparazione emotiva della sfida. Aveva avvertito alcuni segnali durante la settimana, ma non ne aveva colto fino in fondo il peso.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Secondo la sua lettura, le energie spese nelle precedenti prestazioni e i complimenti ricevuti potrebbero aver contribuito a un abbassamento della concentrazione. Il rischio è sentirsi più sicuri delle proprie qualità e perdere quella tensione positiva necessaria per affrontare ogni avversario.

Per una squadra che vuole pressare, giocare in avanti e mantenere l’iniziativa, anche un piccolo calo di attenzione può avere conseguenze: aumentano gli errori, si allungano le distanze tra i reparti e diventa più difficile sostenere il ritmo della partita.

Greco considera questo passaggio una propria responsabilità. Il compito dell’allenatore, nella sua analisi, è anche capire quando il gruppo ha bisogno di recuperare lucidità e ritrovare la giusta intensità.

Contro il Cerignola sono pesate le disattenzioni

Il Cerignola ha messo alla prova il Crotone con la propria solidità e presenza fisica. Greco invita a rispettare il valore dell’avversario e, più in generale, le difficoltà di un campionato di Serie C nel quale nessuna partita può essere affrontata con leggerezza.

Il tecnico individua in tre momenti di disattenzione gli episodi che hanno indirizzato la sconfitta. Il punto, quindi, non è soltanto quanto la squadra produce con il pallone, ma quanto riesce a essere affidabile quando deve difendere una situazione delicata.

Il riferimento al primo gol subito è particolarmente significativo: per Greco, la squadra avrebbe dovuto riconoscere prima il pericolo e affrontarlo con maggiore decisione. È su questo tipo di episodi che il Crotone deve compiere un salto di qualità.

La qualità della manovra deve diventare concretezza

Nella prestazione restano anche aspetti positivi. L’allenatore sottolinea la bontà di alcune uscite dal basso e la capacità di sviluppare il gioco sulle fasce. Sono elementi che confermano le qualità tecniche del gruppo, ma che da soli non garantiscono punti.

La crescita richiesta riguarda la capacità di vincere anche le partite meno fluide, nelle quali servono pazienza, determinazione nei duelli e una gestione più efficace dei momenti difficili.

Per il Crotone di Greco, la concretezza significa evitare concessioni decisive e sfruttare meglio ciò che viene costruito. Il bel gioco resta una risorsa, ma deve accompagnarsi a una maggiore maturità nelle scelte.

La reazione della ripresa è il punto da cui ripartire

Dopo un primo tempo giudicato insufficiente sul piano mentale, nella ripresa Greco ha visto una risposta diversa. La squadra ha mostrato orgoglio, ha provato a riaprire la partita e, secondo il tecnico, si è avvicinata alla possibilità di pareggiare.

Questa reazione non cancella gli errori iniziali, ma testimonia che il gruppo conserva energie e volontà di reagire. L’allenatore distingue infatti il calo di concentrazione dalla mancanza di impegno: non mette in discussione la disponibilità dei giocatori, bensì la loro capacità di mantenere costante la percezione del rischio.

La sfida adesso è portare quella stessa intensità fin dall’inizio, senza dover aspettare che la partita si complichi.

Giovani e pressione dei risultati nel percorso del Crotone

La presenza di molti giovani calciatori rende il percorso di crescita un tema centrale. Tempi di gioco, rapidità delle decisioni e gestione delle emozioni sono aspetti che richiedono lavoro ed esperienza.

Durante il confronto in sala stampa è emersa anche la difficoltà di una manovra talvolta rallentata da un tocco di troppo. Quando la circolazione perde velocità, gli inserimenti diventano meno efficaci e l’avversario ha più tempo per organizzarsi.

A questo si aggiunge il peso di una stagione iniziata con una penalizzazione di sei punti, che costringe la squadra a inseguire e amplifica l’impatto di ogni risultato negativo.

Greco mantiene però una valutazione equilibrata. La classifica aumenta la pressione, ma la sua preoccupazione principale riguarda la crescita del gruppo: riconoscere le partite più insidiose, limitare gli errori evitabili e raccogliere con maggiore continuità quanto prodotto sul campo.

Greco conferma la fiducia nella propria idea di gioco

La sconfitta non porta l’allenatore a cambiare direzione. Greco conferma la fiducia nell’identità della squadra e nel lavoro svolto, chiedendo però un’evoluzione nella gestione della gara.

Il richiamo alla rete subita nel finale contro il Catania chiarisce il tipo di maturità ricercata: ci sono palloni e situazioni che devono essere letti con maggiore attenzione, soprattutto quando possono compromettere un risultato.

L’obiettivo è mantenere le qualità mostrate nelle precedenti prestazioni e aggiungere concentrazione, solidità e capacità di affrontare i momenti meno favorevoli. La lezione del Cerignola dovrà tradursi in comportamenti più efficaci già dal prossimo impegno.

Brignola da valutare nei prossimi giorni

Nel finale della conferenza stampa, Greco ha aggiornato anche sulle condizioni di Brignola, che ha accusato un fastidio nella zona dello psoas.

Il tecnico non ha indicato tempi di recupero: la situazione sarà valutata nei prossimi giorni, prima di chiarire la disponibilità del giocatore.

Video integrale - Sala stampa | Mister Greco nel post #CrotoneCerignola