Crotone, cittadino segnala piromane e la Polizia lo arresta

CROTONE, 6 AGOSTO 2017 - E' stato provvidenziale l'intervento di un cittadino che, avvistato un piromane all'azione, non ha esitato nel chiamare le autorità e salvare le abitazioni circostanti dalla furia delle fiamme.

Il piromane è un quarantaduenne, V.E., che ha aveva incendiato alcune sterpaglie e ha tentato di darsi alla fuga. Grazie alla segnalazione del cittadino, però, la Polizia di Stato è riuscita ad intercettare e arrestare l'uomo con l'accusa di incendio doloso.

L'uomo era ancora in possesso dell'accendino che aveva utilizzato per appiccare le fiamme in una zona vicina ad alcune abitazioni. L'incendio non si è propagato soltanto grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco.

La tempestività dell'operazione si inserisce nella più ampia attività di potenziamento dei servizi disposti dal questore di Crotone, Claudio Sanfilippo, per reprimere il fenomeno degli incendi dolosi.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it