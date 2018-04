Crotone, crolla un muro in un cantiere: due morti

CROTONE, 05 APRILE – È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente sul lavoro verificatosi questa mattina a Crotone. Un operaio italiano e un ucraino sono morti sul colpo in seguito al crollo di un muro in un cantiere; un altro operaio italiano è ricoverato all’ospedale della città calabrese: le sue condizioni sarebbero gravi.



L’incidente è avvenuto in viale Magna Grecia, lungo la via che porta dalla città alla zona archeologica di Capo Colonna. Mentre gli operai stavano lavorando per allungare la passeggiata fiancheggiante la costa, un muro di contenimento è crollato su di loro, travolgendoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dalle macerie e i Carabinieri per i rilievi del caso.



Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha rilasciato una dichiarazione: “È un evento devastante, che mi addolora profondamente. Provo un dolore immenso, indescrivibile. Una giornata tra le più tristi della storia della città. Una tragedia immane che colpisce tutta la comunità cittadina. Mi stringo al dolore delle famiglie degli operai insieme a tutta la gente di Crotone”. Pugliese ha poi aggiunto: “Ho già convocato la Giunta comunale per esprimere pubblicamente il cordoglio della città nelle forme dovute”.

fonte immagine giornaledicalabria.it



Danilo De Rosa